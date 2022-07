VTV ra mắt phim "Đấu trí" cập nhật tình tiết từ vụ kít test Việt Á

Khác với Sinh tử tập trung nhiều vào đề tài lạm dụng quyền lực tạo nên lợi ích nhóm, Đấu trí là câu chuyện về cuộc chiến chống lại những kẻ có tiền, có quyền, địa vị, có cả tri thức sẵn âm mưu, thủ đoạn từ chạy án đến gây sức ép ngược lại cơ quan điều tra.



Ekip thực hiện phim Đấu trí. Ảnh: VFC

Đấu trí cập nhật tình tiết, nhân vật từ vụ kít test Việt Á

Vũ, một chiến sỹ cảnh sát kinh tế trẻ của tỉnh Đông Bình cùng các đồng đội đã liên tục phải chịu những sức ép, từ vụ công ty Khải Tuấn đẩy giá sinh phẩm kit test, "lại quả" lãnh đạo những khoản hoa hồng kếch xù, cho đến vụ buôn lậu của Gia Thịnh mà hậu thuẫn không chỉ dừng ở một chi cục trưởng trong cơ quan bộ ngành.

Càng dấn sâu vào những vụ án, nhóm của Vũ càng bất ngờ trước những móc nối tinh vi, trước những liên minh lợi ích "ma quỷ" mà trong đó không chỉ có người nắm quyền lực, doanh nghiệp mà còn có cả người thực thi pháp luật.

Chúng đã lợi dụng quyền lực, quan hệ, chủ trương chính sách để tạo nên một rào chắn vững chắc trước cơ quan pháp luật. Trong cuộc chiến cam go đó, bên cạnh những người như Vũ, như Phong… kiên trì đứng vững, cũng đã có những trường hợp thiếu bãn lĩnh gục ngã trước những 'viên đạn bọc đường'.

Đấu trí phát sóng vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần lúc 21h00 trên kênh VTV1 bắt đầu từ 18/7/2022. Ảnh: VFC

Chia sẻ tại buổi họp báo phim Đấu trí , NSƯT Đỗ Thanh Hải cho rằng: "Thể loại chính luận hình sự chiếm vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và làm phim của VFC. Với mong muốn phản ánh hiện thực đời sống, nói được những điều mà người Việt quan tâm. Thời gian qua, những bộ phim truyền hình Việt tiếp tục bám sát, quan tâm và theo đuổi".

Về bộ phim Đấu trí, NSƯT Đỗ Thanh Hải cho biết, đây là dự án phim được thực hiện từ khoảng tháng 9 năm ngoái. Với mong muốn có được một bộ phim mang tính thời sự, sát với thực tiễn xã hội, ekip làm phim đã sử dụng nhiều chất liệu mang tính thực tế, nóng hổi, gắn với những vụ việc được khán giả quan tâm.

Hình ảnh phim Đấu trí. Nguồn: VFC

"Tuy nhiên, một bộ phim truyền hình thì cần có những nguyên tắc khác biệt. Do đó, chúng tôi cần có thêm sự sáng tạo, biến tấu khiến bộ phim trở nên đặc sắc, cuốn hút. Tôi cho rằng, điểm đặc biệt nhất của bộ phim này là tập trung sâu vào khai thác tâm lý tội phạm. Đằng sau những thước phim về tâm lý tội phạm, về vòng lao lý, về những kẻ phạm tội với một bên là công lý, là lẽ phải" – đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

Theo chia sẻ của NSƯT Đỗ Thanh Hải, dù kịch bản phim đã được duyệt nhưng ekip vẫn thường xuyên cập nhật những sự kiện mới mẻ từ thực tế đời sống. Đặc biệt, bộ phim có sự cập nhật từ vụ kít test Việt Á với những tình tiết mới, những nhân vật quan trọng trong phim. Đoàn phim cũng gặp khó khăn trong những cảnh quay vây bắt tội phạm, những cảnh bắt bớ tham quan.

Thanh Sơn và Lương Thu Trang đóng cặp trong bộ phim Đấu trí. Ảnh: VFC

Đồng thời, đoàn phim cũng cần sáng tạo để tình tiết phim không bị khô cứng. Thay vào đó, các nhân vật có thêm những tâm tư, suy nghĩ và uẩn khúc sau từng hành động của mình. Sau cùng, câu chuyện thu hút khán giả bằng những tình tiết, những sáng tạo để hấp dẫn người xem. Mở ra bộ phim là câu chuyện về những sai phạm trong mua bán sinh phẩm và sau đó là vấn đề tham nhũng "nóng hổi" của thời cuộc.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên như NSND Trung Anh, Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Lương Thu Trang, Tú Oanh, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, Xuân Phúc…cùng rất nhiều tên tuổi khác. Với kịch bản được kết cấu gồm nhiều vụ án đơn lẻ được liên kết với nhau, Đấu trí quy tụ một số lượng diễn viên khổng lồ. Đạo diễn, NSƯT Danh Dũng cho biết, ông tự hào về dàn diễn viên, kể cả những vai nhỏ nhất.

NSND Trung Anh lần đầu đóng vai công an mặc dù mong nhận vai tội phạm trong Đấu trí. Ảnh: VTV

Đấu trí còn sự đầu tư tỉ mỉ từ khâu sáng tạo kịch bản cho đến dàn dựng cảnh quay. Với sự tư vấn, phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Đấu trí không chỉ đáp ứng được về mặt chuyên môn ngành nghề mà còn mang đến những đại cảnh mãn nhãn cho khán giả. Bối cảnh phim được trải dài ở nhiều vùng địa phương, từ miền núi, biên giới cho đến vùng biển… Những đại cảnh đuổi bắt, truy quét tội phạm buôn lậu huy động tới hàng trăm chiến sỹ, trang thiết bị chuyên dụng… dưới góc quay của DOP Vũ Trung Kiên sẽ mang lại một không khí chân thực và giàu cảm xúc.

NSND Trung Anh lần đầu đấu công an trong phim Đấu trí. Video: Thúy Phương

Chia sẻ về lý do nhận vai diễn công an trong bộ phim lần này, NSND Trung Anh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tham gia một vai diễn công an trên phim. Trước đó tôi cũng đã từng đảm nhận vai diễn công an trên sân khấu kịch. Trong bộ phim này, tôi lần đầu đảm nhận vai diễn đại tá.

Trước đây, theo cảm nhận của mình, tôi nghĩ rằng bản thân không thể đóng vai công an. Thực tế là tôi đã bảo đạo diễn Danh Dũng cho tôi được đóng tôi phạm thì hơn. Tuy nhiên, đạo diễn Danh Dũng đã cương quyết thuyết phục tôi đảm nhận vai diễn này. Dù vậy tôi cũng rất lo lắng khi tham gia vai diễn này. Tôi cũng mong rằng mình có thể tái hiện tốt vai diễn để làm hài lòng khán giả của mình".