Sao Việt mời đàn anh góp giọng trong MV: Lợi cả đôi đường!

Hàng loạt cuộc kết hợp đình đám giữa hai thế hệ

Vào đúng dịp Valentine Trắng (ngày 14/3), Vũ chính thức cho ra mắt ca khúc và MV Dành hết xuân thì để chờ nhau kết hợp cùng Hà Anh Tuấn. Đây là màn kết hợp tiếp theo sau Những lời hứa bỏ quên, bản "hit" từng gây sốt cuối năm trước của Vũ và ban nhạc Hồng Kông Dear Jane, cũng là đĩa đơn thứ 2 mở đường cho album phòng thu sắp tới của anh.

Điều rất đặc biệt của dự án lần này có lẽ là lần đầu tiên sau 6 năm, Hà Anh Tuấn nhận lời mời góp mặt trong một MV âm nhạc. Sự kết hợp của hai giọng ca nam lịch lãm, được công chúng nhiều thế hệ yêu thích khiến ca khúc nhanh chóng được lan tỏa, có hơn 800.000 lượt view sau hơn một ngày lên sóng.

Vũ và Hà Anh Tuấn trong MV "Dành hết xuân thì để chờ nhau". (Ảnh: NSX)

Trước Vũ, Đen Vâu cũng từng chọn cách kết hợp với nhóm nhạc đàn anh MTV trong MV Trốn tìm. Anh chia sẻ, mình lấy cảm hứng sáng tác ca khúc khi nghe lại một số bài nhạc Việt thập niên 1990 - 2000 cũng là thời điểm âm nhạc của nhóm MTV gắn bó với nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X. Bằng sự trân trọng những giai điệu một thời, Đen Vâu sử dụng các nhạc cụ gợi cảm giác xưa cũ như tiếng guitar thùng, kèn harmonica và ngỏ lời mời nhóm MTV để góp giọng.

Đầu tư hơn, một số nghệ sĩ Việt tung MV cùng những ngôi sao quốc tế. Năm 2019, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi cho ra mắt MV Hãy trao cho anh với sự tham gia của 2 ngôi sao Mỹ là rapper Snoop Dogg và ca sĩ - người mẫu Madison Beer. Snoop Dogg được xem là huyền thoại của làng nhạc rap, hip hop thế giới với nhiều bản "hit" đình đám như: Beautiful, Young-Wild and free, The next episode… Trong MV của Sơn Tùng, nam rapper không chỉ xuất hiện mà còn có màn góp giọng 20 giây đầy cuốn hút.

Đức Phúc và nhóm nhạc 911 trong MV "Em đồng ý (I Do). (Clip: Đức Phúc Official)

Năm 2023, Đức Phúc cùng nhóm nhạc 911 tung MV Em đồng ý (I Do). Nam ca sĩ chia sẻ anh được đại diện ê-kíp nhóm nhạc 911 mời kết hợp làm mới ca khúc từ cuối năm 2022. Sau đó, Đức Phúc đã thuyết phục boyband 911 thực hiện MV cho I Do, khi ca khúc này dù trở thành bản nhạc "đám cưới huyền thoại quốc dân" nhưng chưa từng được làm MV cũng như single chính thức sau 14 năm.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của những MV "của chung"

Thu hút khán giả cả hai thế hệ 8X,9X, MV Trốn tìm của Đen Vâu và nhóm nhạc MTV nhanh chóng chiếm Top Trending, thú hút hơn 2 triệu lượt xem sau vỏn vẹn 13 giờ lên sóng. Sản phẩm cũng thắng lớn tại giải thưởng Làn sóng xanh 2021 với 6 giải thưởng ở các hạng mục: Top 10 ca khúc được yêu thích; Ca khúc của năm; MV của năm; Nam ca sĩ của năm; Sự kết hợp xuất sắc và Ca khúc được yêu thích trên radio.

Đen kết hợp cùng MTV trong MV "Trốn tìm". (Clip: Đen Vâu Official)

Sự kết hợp của Đức Phúc cùng nhóm nhạc 911 trong Em đồng ý (I Do) cũng giúp ca khúc đạt vị trí #1 ở cả 2 hạng mục Trending YouTube và Trending YouTube Music Việt Nam ngay khi phát hành. Đây cũng là MV có lượt view cao nhất năm 2023 với 59 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ thế, MV còn trở thành bản nhạc quen thuộc tại các hôn lễ, tiệc đính hôn, góp phần giúp tên tuổi của Đức Phúc được củng cố vững chắc trên bản đồ của showbiz Việt.

Với Hãy trao cho anh kết hợp cùng Snoop Dogg, Sơn Tùng M-TP thắng lớn. Ca khúc đạt 1 triệu view sau 8 phút, 5 triệu view sau 60 phút, 10 triệu view sau 3 tiếng, sau 12 tiếng ra mắt đạt 12 triệu lượt xem. Sản phẩm cũng leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard lyricfind global chart, giúp Sơn Tùng M-TP trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên ghi tên trong bảng xếp hạng quan trọng của Billboard.

Có thể thấy, việc các ca sĩ hàng đầu showbiz Việt kết hợp cùng những đàn anh gạo cội trong và ngoài nước đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường âm nhạc. Không chỉ góp phần mang tới màu sắc mới mẻ cho các sản phẩm, MV còn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, có độ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với xu hướng hội nhập ngày càng rõ rệt, trong thời gian tới, chắc chắn làng nhạc Việt sẽ còn thêm nhiều cuộc kết hợp chất lượng và để lại dấu ấn.