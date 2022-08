Sáng 12/8, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng, cho biết khoảng 22 giờ 30 ngày 11/8, đã xảy ra vụ sập nhà tại khách sạn Hải Yến thuộc xã An Đồng, huyện An Dương . "Một phần của toà nhà 5 tầng ở khách sạn Hải Yến đã bị sập trong đêm, rất may chỉ có một người bị thương nhẹ", vị lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết.

Lực lượng chức năng địa phương đã huy động hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC&CHCN đến hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã huy động hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC&CHCN đến hiện trường để xử lý sự cố, đảm bảo an toàn.

Đến rạng sáng 12/8, lực lượng chức năng tiến hành căng dây, dựng hàng rào ngăn cách các tuyến đường xung quanh ngôi nhà và di dời khẩn cấp một số hộ dân sống xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo chính quyền xã An Đồng, khối nhà bị sập thuộc khách sạn Hải Yến. Khách sạn này đang trong quá trình sửa chữa nên không có người sinh sống.

Được biết Khách sạn Hải Yến nằm trên trên đường Tôn Đức Thắng, đây là khách sạn khá nổi tiếng ở Hải Phòng.