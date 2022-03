Sau khi bị bắt khẩn cấp, tài xế xe múc đập nát 2 ô tô trên công trình cao tốc ở Bình Thuận khai gì?

Theo nguồn tin của Dân Việt, bước đầu Đinh Văn Hoàng đã thừa nhận hành vi của mình là đã dùng xe múc đập phá 2 chiếc xe ô tô và xin chấp nhận đền bù thiệt hại cho các chủ xe.

Theo lời khai của Hoàng, trước đó bị thủ kho của công trường dùng lời lẽ xúc phạm nên Hoàng bực tức, không kiềm chế được dẫn đến hành động trên.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã làm thủ tục xét nghiệm và kết quả cho thấy Hoàng âm tính với ma túy.

Đinh Văn Hoàng (áo thun đen ở giữa) đã bị công an bắt tại công trường. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đưa tin, sáng 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (quê ở tỉnh Kon Tum), là tài xế lái xe múc dùng gàu đập nát 2 ô tô trên công trình cao tốc ở Bình Thuận.

Cùng thời điểm này, Ban điều hành gói thầu XL-04 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có báo cáo ban đầu vụ tài xế xe máy múc đập phá 2 ô tô trên công trường.

Hình ảnh camera của công trình ghi lại cảnh xe gàu múc đập xe tải. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30’ chiều 1/3 tại km 212+700 gói thầu XL04. Thời điểm trên, Hoàng điều khiển xe múc hiệu Kobe SK250 và điều khiển gàu múc đập phá 1 xe tải, 1 ô tô bán tải tại khu lán trại công trường. Sự việc xảy ra gây thiệt hại về tài sản (hư hỏng 2 ô tô) và không gây thiệt hại về người.



Lúc này Hoàng đang ngồi trên xe múc, ngay trước cửa lán trại của công trường thì xảy ra cự cãi với tài xế ô tô bán tải BKS 60C-122.26. Sau đó, Hoàng điều khiển xe gàu múc đập thẳng xuống đầu xe bán tải dù người tài xế cố gắng lùi ra sau để né tránh.

Thông tin từ đơn vị thi công cho biết, từ ngày 21/2 đến 1/3, Hoàng đang trong thời gian thử việc trước khi ký hợp đồng và ở cùng nhiều công nhân khác tại lán trại tại công trình. Trong quá trình làm việc, công nhân này không có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ công nhân khác cùng làm việc.

Ngày 1/3, công nhân này được giao lái máy múc thì xảy ra vụ việc như trên. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cán bộ phụ trách công trường đã thuyết phục và yêu cầu người này dừng hành động và rời khỏi cabin xe rồi trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ Đinh Văn Hoàng để lấy lời khai. Đồng thời, công an cũng thu thập thông tin từ các nhân chứng là cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cầu đường New Sun (đơn vị chủ quản xe máy thiết bị).

Chiếc xe bị đập hư hỏng tại hiện trường. Ảnh: CTV

Theo hình ảnh camera của công trình ghi lại cho thấy, một người điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập nát 2 chiếc xe ô tô (1 xe bán tải và xe tải). Thời điểm này, tài xế xe bán tải điều khiển xe ô tô định bỏ chạy nhưng không thành. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt để điều tra vụ việc.

Được biết, đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài khoảng 100,8 km với 4 gói thầu chính và nhiều nhà thầu phụ đang thi công trên công trình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video: Xe máy xúc đập nát ô tô ở Bình Thuận (theo mạng xã hội).