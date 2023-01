Sau phản ánh của Báo Dân Việt, TP.Châu Đốc tháo biển cấm xe khách lưu thông

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc Lâm Quang Thi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ biển cấm ô tô trên 30 chỗ tại đầu đường Châu Thị Tế đi qua Khu du lịch Quốc gia Núi Sam (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cho phép lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện và cấm dừng, đỗ, quay đầu trên đường Châu Thị Tế.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cho phép lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện và cấm dừng, đỗ, quay đầu trên đường Châu Thị Tế, sáng ngày 13/1, khiến doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh khu vực này vui mừng. Ảnh: Hồng Cẩm

Trước đó, ngày 31/12/2022, Báo Dân Việt đã có bài phản ánh "An Giang: Doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỷ đồng làm du lịch, địa phương cắm biển cấm xe khách lưu thông".

Theo đó, ngày 25/12, Báo Dân Việt đã nhận đơn của Ban Giám đốc Công ty CP MGA Việt Nam - là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam, thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, phản ánh việc công ty này đầu tư Khu du lịch Cáp treo Núi Sam hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau đó cơ quan chức năng TP.Châu Đốc lại quyết định cắm biển cấm xe khách từ 16 chỗ trở lên ở tuyến Châu Thị Tế- tuyến đường thuận tiện nhất đến khu du lịch.

Ngay sau khi nhận đơn của Công ty CP MGA Việt Nam, ngày 26/12 phóng viên Báo Dân Việt đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh An Giang.

Đến ngày 28/12, Văn phòng UBND tỉnh An Giang tiếp tục phát đi văn bản số 7366 truyền đạt ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư gửi đến Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBND TP.Châu Đốc về việc phương tiện lưu thông vào đường Châu Thị Tế theo nội dung thông báo số 294 ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh.

Biển cấm xe khách lưu thông vào đường Châu Thị Tế trước đó khiến doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh bức xúc. Ảnh: Hồng Cẩm

Để bảo đảm TTATGT cho các phương tiện lưu thông vào đường Châu Thị Tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương và để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND TP.Châu Đốc và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện: Cho phép được lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện trên đường Châu Thị Tế.

Đồng thời, cắm các biển báo cấm dừng, đỗ và quay đầu, kết hợp việc chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đối với các ô tô dừng, đỗ và quay đầu không đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - Giám đốc Công ty Cổ phần MGA Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, UBND TP.Châu Đốc và các sở, ngành đã quan tâm đến kiến nghị, quyết liệt vào cuộc giải quyết dứt điểm những bất cập khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thu hồi vốn.

Việc tháo dỡ biển cấm khách không những được Công ty cổ phần MGA Việt Nam – nhà đầu tư dự án Khu du lịch Cáp treo Núi Sam vui mừng mà hơn 400 hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Khu du lịch quốc gia Núi Sam trong suốt thời gian qua đã kiến nghị và mong đợi thời cũng vô cùng vui mừng.

Bởi theo nhiều hộ kinh doanh khu vực này chia sẻ, việc cấm ô tô trên 16 chỗ ngồi (trước đây) và trên 30 chỗ ngồi (sau này) lưu thông trên đường Châu Thị Tế, tuyến đường ngắn nhất và thuận tiện nhất để đến Miếu bà Chúa xứ Núi Sam đã gây khó khăn cho du khách, nhà đầu tư và hàng trăm hộ kinh doanh trong khu vực.