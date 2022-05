Hé lộ “tất tần tật” kịch bản chi tiết và danh tính hai MC dẫn Khai mạc SEA Games 31

Sáng nay (10/5), Sở VHTT Hà Nội đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Lễ khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Khai mạc SEA Games 31. Ảnh: BTC.

Theo đó, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đại hội có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung. Lễ Khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chia sẻ với Dân Việt về công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31, NSƯT Trần Ly Ly – Tổng đạo diễn của chương trình cho biết, hiện mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất. Khâu ráp nối âm thanh, ánh sáng và sân khấu cho Lễ Khai mạc đã được chạy thử nhiều lần để dự phòng các phương án. Tên tuổi các nghệ sĩ tham gia biểu diễn hiện đang không được phép bật mí. Tuy nhiên, NSƯT Trần Ly Ly cho biết, MC Đức Bảo và MC Phí Linh sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong đêm Khai mạc.

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: BTC.

Lí do hai người dẫn này được chọn là vì yêu cầu phải chuẩn giọng Hà Nội, thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng dẫn song ngữ tốt và nhiều kinh nghiệm dẫn các chương trình tầm cỡ quốc tế. Kịch bản MC cũng hiện đã được hoàn thành để hai người dẫn ráp nối với chương trình.

Lễ sơ duyệt cũng đã được tiến hành vào ngày 9/5 và lễ tổng duyệt được thực hiện vào ngày 10/5.

Ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh với Dân Việt, đây là lần thứ hai sau gần 2 thập kỷ, Hà Nội vinh dự là địa phương đăng cai chính của một kỳ SEA Games. Ngay sau khi được giao 7 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tổ chức Lễ Khai mạc – Bế mạc và đăng cai tổ chức 18 môn thi đấu tại SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch, lập dự án, chỉ đạo các đơn vị chỉnh trang, nâng cấp các công trình sẵn có và nhiệm vụ được giao để phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Đến ngày 31/3, việc triển khai đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình tổ chức thi đấu và tập luyện SEA Games 31 đã hoàn thành, đảm bảo điều kiện phục vụ công tác tổ chức các môn thi đấu trong chương trình SEA Games 31.

Đồng thời, các UBND quận, huyện đã hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan theo maket do BTC cung cấp tại các địa điểm tổ chức thi đấu SEA Games 31. Hà Nội cũng phối hợp với Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thuộc BTC SEA Games 31 bố trí lắp đặt, vận hành thử trang thiết bị để đảm bảo tốt việc tổ chức thi đấu.

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại sự kiện sáng 10/5. Ảnh: BTC.

Hà Nội huy động 14 khách sạn 5 sao phục vụ SEA Games 31

Về công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc – Bế mạc SEA Games 31, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, tất cả các khâu chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo. Ngay sau khi kịch bản được Bộ VHTTDL phê duyệt, BTC SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị huy động hơn 1000 người từ các cơ quan trung ương và Hà Nội để luyện tập phục vụ Khai mạc – Bế mạc SEA Games 31.

Kịch bản Lễ Khai mạc SEA Games 31 gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện – Đông Nam Á mạnh mẽ - Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31 với 11 vận động viên xuất sắc đã được lựa chọn cầm cờ. Sau nghi lễ Khai mạc, 11 vận động viên xuất sắc qua các thời kỳ sẽ rước đuốc và thắp sáng Đài đuốc đại hội.

Theo đó, nước chủ nhà Việt Nam đã chọn 8 vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao hiện đại tham gia lễ rước đuốc đại hội. Vận động viên Quách Thị Lan (điền kinh) sẽ là người vinh dự châm ngọn đuốc SEA Games 31. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 14 khách sạn 5 sao phục vụ các đoàn đại biểu tham dự SEA Games 31 và 4 khách sạn phục vụ quan chức cũng như các trọng tài Việt Nam.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị lữ hành, lưu trú trên địa bàn thành phố về các điều kiện an ninh, an toàn, lễ tân, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Thành đoàn Hà Nội đã triển khai công tác tuyển chọn và đào tạo tình nguyện viên phục vụ cho các hoạt động của SEA Games 31 tại các địa điểm thi đấu; chuẩn bị các điều kiện ăn, ở cho đoàn thể thao các nước.