Siêu thị ồ ạt khuyến mãi Tết sớm, mặt hàng nào đang giảm giá nhiều nhất?

Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, ghi nhận của Dân Việt cho thấy, ở thời điểm này, hàng Tết đã lên kệ hầu hết siêu thị Co.opmart, Satra, Big C, MM Mega Market, Emart, Aeon… Các siêu thị cũng đang ồ ạt giảm giá Tết sớm cho nhiều mặt hàng.



Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, chương trình giảm giá Tết sớm đang được áp dụng với nhóm sản phẩm tân trang nhà cửa. Chẳng hạn, các siêu thị giảm giá đến 50% các sản phẩm dụng cụ nhà bếp, giảm giá lên đến 37% dành cho các sản phẩm nước tẩy rửa, lau nhà, nước lau kính, giảm giá lên đến 35% dành cho các sản phẩm nước giặt, xả thơm quần áo.

Siêu thị khuyến mãi Tết sớm: Người dân mua sắm Tết sớm tại siêu thị MM Mega Market An Phú, TP.Thủ Đức. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Central Retail, doanh nghiệp vận hành chuỗi GO!, Big C tại Việt Nam cho biết đây là đợt khuyến mãi đầu tiên của Tết Quý Mão 2023, áp dụng giảm giá lên đến 50% cho gần 700 sản phẩm đồ dùng nhà bếp, dọn dẹp nhà cửa. Nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh đóng gói cũng nằm trong chương trình giảm giá Tết sớm của GO!, Big C.

Các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cũng giảm giá mạnh cho hầu hết các nhóm hàng, từ thực phẩm tươi sống như sườn non heo, ba rọi heo, nạc dăm, nạc đùi, nạc vai heo, cá ngừ, bắp cải trái tim, bí đao (mức giảm 15-30%); nhóm thực phẩm công nghệ giảm đến 80%; nhóm sản phẩm giặt giũ, tẩy rửa, chăm sóc cơ thể, đồ dùng gia đình và may mặc thời trang giảm giá lên đến 50%.

Đại diện Saigon Co.op cho biết các siêu thị thuộc hệ thống triển khai sớm các chương trình khuyến mãi phục vụ Tết Quý Mão 2023, với hàng loạt đổi mới, gia tăng sự trải nghiệm cho người tiêu dùng. Việc giảm giá hàng Tết sớm được thiết kế một cách khoa học để người dân có thể bắt đầu mua sắm ngay từ bây giờ với danh mục giảm giá hợp lý.

Hàng Tết đã lên kệ hệ thống Big C. Ảnh: H.P

Từ hôm nay (15/12), các sản phẩm phục vụ cho mùa Tết cũng bắt đầu được trưng bày tại MM Mega Market để người dân linh hoạt sắp xếp thời gian mua sắm, không để bị dồn vào những ngày cận tết.

“Để chuẩn bị cho dịp Tết 2023, chúng tôi lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20 - 30% so với Tết 2022 và 40 - 50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt tăng đến 100%”, đại diện MM Mega Market thông tin.

Ngoài các chương trình giảm giá hiện có, hệ thống này cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi luân phiên 2 tuần/lần, trong đó có nhiều chương trình giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, mua 1 tặng 1, mua nhiều lợi nhiều. “Chúng tôi luôn cam kết giá tốt cho nhóm hàng nhu yếu phẩm và đặc trưng ngày Tết”, phía MM nói thêm.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị nguồn vốn khoảng 22.000 tỷ đồng cho hàng hóa dịp này. Sản lượng hàng dự kiến tăng từ 15 - 20% để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết.