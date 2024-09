Sơn La: Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, nhiều nhà dân phải di chuyển nơi ở trong đêm

Clip: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Yagi, nhiều con suối trên địa bàn tỉnh Sơn La nước đang dâng cao

Bão số 3 Yagi gây mưa lớn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo thông tin phóng viên Báo Dân Việt nắm được, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70mm trở lên. Mưa lớn đã khiến lưu lượng nước từ các dòng suối đổ về chảy xiết, gây ngập úng nhiều nơi; đất đá sạt vào nhà, khiến người dân phải di chuyển nơi ở trong đêm. Mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông tỉnh lộ, ngập úng nhiều diện tích cây hoa màu của người dân.

Cụ thể, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), mưa lớn khiến nước suối dâng cao, nhiều khu vực taluy dương bị sạt làm ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình tại bản Nà Sai, xã Hua Păng. Theo người dân địa phương, mưa lớn bắt đầu xảy ra lúc rạng sáng nay (ngày 8/9), kéo dài từ 1 giờ đến khoảng 4 giờ sáng mưa mới ngớt. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm nhiều khu vực bị sạt lở, người dân phải di dời nơi ở ngay trong đêm. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ, làm ách tắc giao thông và tràn vào nhà dân tại tiểu khu 6, tiểu khu 8 thị trấn Mộc Châu.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá vào nhà dân tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Sa Dung

Còn tại huyện Phù Yên, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá vào nhà dân, nước tại các con suối đang dâng cao, một số tuyến đường bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Trao đổi nhanh với Dân Việt, bà Cầm Thị Xiêng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), trên địa bàn huyện Phù Yên tính đến 06h00 ngày 08/9/2024 có mưa vừa có nơi mưa rất to, lượng mưa của các trạm đo mưa đến thời điểm báo cáo tại xã Mường Bang 222,6mm, Sập Xa 173,6mm, Tân Lang 121,8mm, Gia Phù 110,8mm. Thời gian mưa to kéo dài từ đêm ngày 06/9/2024 đã gây ra lũ trên các dòng suối chính.

Toàn huyện có 36 nhà bị ảnh hưởng thuộc các xã Tường Hạ, Quang Huy, Mường Bang, Tân Lang, Mường Cơi, Mường Thải, Suối Bau, Nam Phong, Tân Phong; trong đó có nhiều nhà phải di dời khẩn cấp. Các tuyến đường từ Tường Tiến lên Kim Bon bị tắc hoàn toàn do sạt lở đất, Quốc lộ 32b bị sạt lở tại bản Suối Lèo, Tân Lang. Quốc lộ 43 từ cây xăng xã Tân Phong đi vào bị tắc do sạt lở.

Ngày sau khi có thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các xã, các điểm bị ảnh hưởng; nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục, thống kê thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo các xã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra; giúp đỡ những hộ dân bị ảnh hưởng; tuyên truyền người dân cần nắm rõ tình hình thời tiết, thông tin cảnh báo từ các ngành chức năng, tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản.



Mưa lớn khiến các con suối chảy qua huyện Phù Yên Sơn La mực nước dâng cao. Ảnh: NDCC

Trước đó, vào khoảng hơn 23h đêm ngày 6/9, tại khu Rặng Tếch, thuộc phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, nhiều cây tếch cổ thụ bị gãy cành, rơi rụng xuống đường. Theo người dân địa phương, nhiều năm nay mới xảy ra tình trạng cây gãy đổ vì mưa gió. Ngay sau khi nắm được thông tin, địa phương này đã đã huy động lực lượng, máy móc dọn dẹp cây cối gãy đổ, đảm bảo giao thông qua khu vực này.

Nhiều cây tếch cổ thụ tại khu Rặng Tếch, thuộc phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La bị gãy cành. Ảnh: NDCC

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3 Yagi

Đêm qua, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 4h sáng nay ở trên đất liền phía Tây Bắc Bộ. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi hướng Tây Tây Bắc yếu thành một vùng thấp trên khu vực Thượng Lào. Dù yếu đi nhưng hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Bộ trong hôm nay đến sáng mai (ngày 9/9). Trong đó phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to tập trung ở vùng núi với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi sẽ trên 200mm.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể tạo ra một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Diện tích nương ngô của bà con bị gió quật đổ. Ảnh: NDCC

Để triển khai ứng phó cơn bão số 3 Yagi, trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó tác động của bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy xem xét đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách, phân công từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực Ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tác động của bão, mưa lũ.

Đất đá sạt vào nhà dân tại huyện Phù Yên: Ảnh: NDCC

Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi mưa, lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng. Ảnh: NDCC

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, mưa lũ theo quy định.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất và tác động do mưa, lũ gây ra; nắm bắt thông tin, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.