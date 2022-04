Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành MV mới kèm lời xin lỗi đã đủ thuyết phục?

Cách đây ít phút, Sơn Tùng M-TP chính thức thông báo ngưng phát hành MV mới "There's no one at all" sau khi sản phẩm âm nhạc này vừa ra mắt đã vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Thậm chí, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) đã có những động thái đầu tiên đối với sản phẩm âm nhạc này.

Theo Sơn Tùng M-TP cho biết, anh bắt đầu dự án "There's no one at all" với những giai điệu đầu tiên (phần nghe) vào giữa năm 2020. "Cho đến tháng 1/2022, những cảnh quay cuối cùng mới được đóng máy (phần nhìn), sau đó là cả một quá trình hậu kỳ rất cẩn thận, tỉ mỉ từng cảnh một để đem đến một dự án chỉn chu nhất cho khán giả từ phần nghe cho đến phần nhìn. Và rồi cuối cùng "There's no one at all" cũng đã được ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 28/4/2022", nam ca sĩ cho hay.

Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành MV "There's no one at all". (Ảnh: FBNV)

Giọng ca gốc Thái Bình cũng gửi lời xin lỗi và thông báo ngừng phát hành MV mới sau khi đón nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Sơn Tùng M-TP cho hay: "MV được lấy ý tưởng từ chính những giai điệu, ca từ và tinh thần của bài hát mà tôi viết ra. Xuyên suốt MV là hình ảnh của một đứa bé không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một ngày nào đó sẽ được bù đắp, được yêu thương, được quan tâm như bao đứa trẻ khác.

Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này tôi mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp: "Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn". Bên cạnh đấy tôi cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: "Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn".

Trong nghệ thuật sẽ luôn có những ẩn ý ở từng cảnh, thậm chí là chiều sâu nội tâm đến khó hiểu của nhân vật mà mỗi một người nghệ sĩ hay người sáng tạo muốn khán giả của mình cảm nhận.

Tuy nhiên, sau khi phát hành, tôi cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây, tôi thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà tôi mong muốn. Tôi luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tôi luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.

Vì vậy, tôi và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe sẽ chủ động ngừng phát hành MV "There's no one at all".

Hiện tại, Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành MV mới trên YouTube. (Ảnh chụp màn hình)



Ngay sau khi Sơn Tùng M-TP ngừng phát hành MV mới kèm lời xin lỗi đã thu hút hơn gần 100 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ngoài những ý kiến ủng hộ hành động cầu thị của Sơn Tùng M-TP thì vẫn có không ít người tỏ thái độ không hài lòng với sản phẩm âm nhạc lần này của giọng ca gốc Thái Bình: "Tôi nghĩ Sơn Tùng nên ngưng MV mới trước khi cơ quan chức năng vào cuộc sẽ tốt hơn ở thời điểm này"; "MV đã được chia sẻ rộng rãi, đạt lượng xem "khủng" mới ngưng phát hành liệu có thuyết phục"; "Tiếp nhận ý kiến, lắng nghe và xử lý vấn đề rất khẩn trương, tôn trọng luật pháp. Tôi mong rằng Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục bứt phá, sáng tạo trong những sản phẩm tiếp theo"...

Đề cập đến MV mới của Sơn Tùng M-TP, TS Phạm Hải Chung - tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành truyền thông tại Vương quốc Anh chia sẻ: "Đạo diễn bộ phim "Natural Born Killer" (Kẻ giết người bẩm sinh) từng bị kiện nhiều lần ra tòa vì có hàng trăm vụ giết người, nhái hành vi trong phim. Nhưng tòa không thể kết tội đạo diễn hay chúng ta không thể đổ lỗi cho phương tiện/sản phẩm truyền thông vì hành vi "lỗi" của con người.

Thật may mắn nếu con bạn không phải là fan của Sơn Tùng. Chúng ta có thể "lên đồng" đòi gỡ MV của Sơn Tùng, cũng dễ hiểu. Nhưng còn rất nhiều content dạng như "There's no one at all" và độc hại tạp nham khác mà chỉ có sự tự nhận thức đúng đắn của bọn trẻ mới tự đào thải được hết.

Nhìn nhận một cách công bằng thì con cái muốn phát triển cân bằng hay xây dựng nhận thức đúng đắn còn do chính cha mẹ và môi trường sống cả "số" và "thực".