Loại quả đặc trưng dịp Tết Trung thu, ăn vừa giòn ngọt lại vẫn giảm cân và chống oxy hóa

Theo Healthline, dưới đây là 7 lợi ích của quả hồng, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Nguồn chất dinh dưỡng dồi dào giúp sống khỏe mỗi ngày

Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng quả hồng chứa một lượng chất dinh dưỡng đáng nể. Ảnh: Unsplash

Trên thực tế, một quả hồng (168 gram) chứa:



Lượng calo: 118

Carbs: 31 gram

Chất đạm: 1 gram

Chất béo: 0,3 gam

Chất xơ: 6 gram

Vitamin A: 55% RDI

Vitamin C: 22% RDI

Vitamin E: 6% RDI

Vitamin K: 5% RDI

Vitamin B6 (pyridoxine): 8% RDI

Kali: 8% RDI

Đồng: 9% RDI

Mangan: 30% RDI

Quả hồng cũng là một nguồn cung cấp dồi dào thiamin (B1), riboflavin (B2), folate, magiê và phốt pho.

Những loại trái cây nhiều màu sắc này chứa ít calo và chứa nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm giảm cân thân thiện.

Chỉ một quả hồng chứa hơn một nửa lượng vitamin A được khuyến nghị, một loại vitamin tan trong chất béo rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, thị lực và sự phát triển của thai nhi.

Ngoài vitamin và khoáng chất, quả hồng còn chứa nhiều hợp chất thực vật, bao gồm tannin, flavonoid và carotenoid, có thể tác động tích cực đến sức khỏe.

Lá của quả hồng cũng chứa nhiều vitamin C, tannin và chất xơ, cũng như một thành phần phổ biến trong các loại trà trị liệu.

Nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa

Quả hồng có chứa các hợp chất thực vật có lợi có chất chống oxy hóa.

Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm tổn thương tế bào bằng cách chống lại stress oxy hóa, một quá trình được kích hoạt bởi các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do.

Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến một số bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư và các tình trạng thần kinh như Alzheimer.

May mắn thay, tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả hồng có thể giúp chống lại stress oxy hóa và có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

Chế độ ăn giàu flavonoid, là chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy ở nồng độ cao trong vỏ và thịt của quả hồng, có liên quan đến việc giảm tỷ lệ bệnh tim, suy giảm tinh thần do tuổi tác và ung thư phổi.

Quả hồng cũng rất giàu chất chống oxy hóa carotenoid như beta-carotene, một sắc tố được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau có màu sắc rực rỡ.

Các nghiên cứu đã liên kết chế độ ăn giàu beta-carotene với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và bệnh chuyển hóa.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên 37.000 người cho thấy rằng những người có chế độ ăn uống nhiều beta-carotene giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Tốt cho sức khỏe tim mạch để sống khỏe mỗi ngày

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và tác động tiêu cực đến cuộc sống của hàng triệu người

May mắn rằng, hầu hết các loại bệnh tim có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như chế độ ăn uống không lành mạnh.

Sự kết hợp mạnh mẽ của các chất dinh dưỡng có trong quả hồng khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Quả hồng có chứa chất chống oxy hóa flavonoid, bao gồm quercetin và kaempferol. Tiêu thụ một chế độ ăn uống nhiều flavonoid có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim trong một số nghiên cứu.

Một nghiên cứu trên 98.000 người cho thấy những người ăn nhiều flavonoid có ít tử vong do các vấn đề liên quan đến tim hơn 18% so với những người ăn ít nhất.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm huyết áp, giảm cholesterol LDL "xấu" và giảm viêm.

Hơn nữa, chất tannin tạo cho quả hồng chưa chín có vị đắng chát trong miệng có thể làm giảm huyết áp.

Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng axit tannic và axit gallic, cả hai đều được tìm thấy trong quả hồng, có hiệu quả trong việc giảm huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

Giúp giảm viêm

Các tình trạng như bệnh tim, viêm khớp, tiểu đường, ung thư và béo phì đều có liên quan đến chứng viêm mãn tính. Hãy chọn thực phẩm có nhiều hợp chất chống viêm có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh. Quả hồng là một nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin C.

Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra và chống lại chứng viêm trong cơ thể. Vitamin C còn làm giảm tác hại của các gốc tự do bằng cách trung hòa chúng và ngăn chúng gây hại thêm.

Thêm vào đó, các nghiên cứu lớn đã liên kết lượng vitamin C trong chế độ ăn uống cao hơn với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm như bệnh tim, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tiểu đường.

Quả hồng cũng chứa carotenoid, flavonoid và vitamin E, tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể.

Giàu chất xơ - là một trong những lợi ích "đáng nể" của quả hồng

Nhiều cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL "xấu", có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đau tim. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, chẳng hạn như trái cây và rau quả, có thể giúp giảm mức cholesterol cao bằng cách giúp cơ thể bài tiết lượng dư thừa của nó.

Quả hồng là một loại trái cây giàu chất xơ đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol LDL.

Một nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành tiêu thụ thanh bánh quy có chứa chất xơ hồng 3 lần/ngày trong 12 tuần đã giảm đáng kể lượng cholesterol LDL, so với những người ăn thanh bánh quy không chứa chất xơ hồng.

Chất xơ cũng rất quan trọng đối với nhu động ruột thường xuyên và có thể giúp giảm lượng đường trong máu cao. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như quả hồng làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate và hấp thụ đường, giúp ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu ở 117 người mắc bệnh tiểu đường cho thấy rằng việc tăng cường tiêu thụ chất xơ hòa tan trong thực phẩm dẫn đến cải thiện đáng kể lượng đường trong máu.

Thêm vào đó, chất xơ giúp cung cấp năng lượng cho vi khuẩn "tốt" trong đường ruột, có thể tác động tích cực đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Tốt cho mắt

Quả hồng cung cấp nhiều vitamin A và chất chống oxy hóa rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Trên thực tế, một quả hồng cung cấp 55% lượng vitamin A được khuyến nghị.

Vitamin A hỗ trợ hoạt động của màng kết mạc và giác mạc. Hơn nữa, nó là một thành phần thiết yếu của rhodopsin, một loại protein cần thiết cho thị lực bình thường.

Quả hồng cũng chứa lutein và zeaxanthin, là những chất chống oxy hóa carotenoid giúp thúc đẩy thị lực khỏe mạnh. Những chất này được tìm thấy với hàm lượng cao trong võng mạc, một lớp mô nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau của mắt.

Chế độ ăn giàu lutein và zeaxanthin có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt, bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một căn bệnh ảnh hưởng đến võng mạc và có thể gây mất thị lực.

Trên thực tế, một nghiên cứu trên 100.000 người cho thấy những người tiêu thụ lượng lutein và zeaxanthin cao nhất có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác thấp hơn 40% so với những người tiêu thụ ít nhất.

Lợi ích của quả hồng đó là dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Quả hồng có thể được ăn tươi, sấy khô hoặc nấu chín. Ảnh: Unsplash

Quả hồng có thể được thêm vào nhiều món ăn để cung cấp thêm dinh dưỡng. Những loại trái cây này có thể được thưởng thức tươi như một món ăn nhẹ đơn giản hoặc sử dụng trong các công thức nấu ăn ngon. Trên thực tế, chúng kết hợp tuyệt vời với cả thức ăn ngọt và mặn.

Dưới đây là một số cách để thêm quả hồng vào chế độ ăn uống

Cắt quả hồng vào món salad để tăng thêm hương vị.

Thêm sữa chua hoặc bột yến mạch với hồng tươi hoặc hồng nấu chín để có vị ngọt tự nhiên.

Nướng hồng trong lò và rưới mật ong để có một món tráng miệng ngon và tốt cho sức khỏe.

Trộn hồng khô hoặc hồng tươi vào bánh muffin, bánh mì hoặc hỗn hợp bánh.

Kết hợp với các loại quả mọng và cam quýt để có món ngon

Nướng quả hồng với thịt gà hoặc thịt để có sự kết hợp hương vị độc đáo.

Bỏ quả hồng đông lạnh vào công thức sinh tố yêu thích để có thêm chất dinh dưỡng.

Cắt nhỏ và sấy khô hồng trong lò để tạo thành các dải hoa quả tự nhiên.