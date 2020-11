Sự lựa chọn bất ngờ của ông Biden

Ông Biden và cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Obama là Jonh Kerry.

"Joe Biden đã lựa chọn những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, đã chứng minh được bản thân trong khủng hoảng cho nhóm phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia: Tony Blinken - Ngoại trưởng, Alejandro Mayorax - BIM (Bộ An ninh Nội địa ), Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield - (Đại diện Thường trực) , cựu Ngoại trưởng John Kerry - khí hậu, .. Jake Sullivan - Cố vấn An ninh Quốc gia”, ông viết trên trang Twitter của mình. Những vị trí này không cần được Thượng viện phê chuẩn.



Việc đề cử các quan chức kỳ cựu trong chính quyền Barack Obama vào các vị trí an ninh quốc gia hàng đầu, báo hiệu sự chuyển hướng rõ rệt ra khỏi chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của chính quyền Donald Trump.

Sáu lựa chọn, bao gồm cả cựu Ngoại trưởng John Kerry, đánh dấu sự trở lại cách tiếp cận truyền thống hơn trong quan hệ của Mỹ với phần còn lại của thế giới và thể hiện lời hứa của ông Biden trong thời gian vận động là Nội các của ông phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ.

Các lựa chọn nhân sự này phản ánh trọng tâm của Biden trong việc xây dựng một nội các: Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Thomas-Greenfield là một phụ nữ da đen trong khi Mayorkas, luật sư gốc Cuba, sẽ là người gốc Latinh đầu tiên lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Thomas-Greenfield trước đây từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Mayorkas là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa dưới thời Tổng thống Obama.

Họ ‘là những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, đã từng được thử thách trong khủng hoảng và sẵn sàng bắt tay vào việc ngay trong ngày đầu tiên’, ban chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết trong một thông cáo báo chí. “Các quan chức này sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức để xây dựng lại các định chế của chúng ta, đổi mới và định hình lại vai trò lãnh đạo của Mỹ để giữ cho người Mỹ an toàn ở trong và ngoài nước, đồng thời giải quyết những thách thức định hình thời đại chúng ta - từ bệnh truyền nhiễm, đến khủng bố, phổ biến hạt nhân, đe dọa an ninh mạng và biến đổi khí hậu.”

Với thông báo về đề cử nhân sự này, ông Biden đã tiến lên phía trước trong việc hình thành nội các ngay cả khi ông Trump chưa chịu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vào theo đuổi một loạt vụ kiện ở một số bang trọng yếu và tìm cách trở quá trình chuyển giao quyền lực.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3/11. Dựa trên những dữ liệu hiện có, các phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ đã công bố chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Biden.



Trong khi đó, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tự cho mình là người chiến thắng và có ý định bảo vệ điều này trước tòa.

Luật sư của đương kim nguyên thủ quốc gia, Rudy Giuliani, hôm thứ Năm cho biết rằng những vi phạm trong cuộc bầu cử không phải là trường hợp cá biệt, mà chúng diễn ra theo một kế hoạch thống nhất.