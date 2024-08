Tài xế lao xe vào Cảnh sát Giao thông ở Tuyên Quang có thể bị xử lý như thế nào?

Ngày 13/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt để tạm giam đối với Hoàng Đình Đức (SN 1982 trú tại xóm Hàng, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 10h30 ngày 13/8/2024 tại Quốc lộ 37 (đoạn qua Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) tổ công tác Đội CSGT, trật tự Công an huyện phát hiện xe ô tô biển số 20C-264.22 kéo theo rơ moóc biển số 20RM-000.44 di chuyển theo hướng Thái Nguyên đi TP.Tuyên Quang đang dừng, đỗ không đúng quy định.

Tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra và thông báo sơ bộ lỗi vi phạm. Tuy nhiên lái xe không chấp hành mà lên xe, nổ máy cho xe di chuyển.

Lúc này, Đại uý Nguyễn Đức Dũng, cán bộ Đội CSGT, trật tự đang đứng trước đầu xe phải nhảy lên bám vào gương bên lái để tránh không bị xe đâm. Mặc dù Đại úy Dũng liên tục dùng gậy ra tín hiệu yêu cầu dừng xe lại nhưng lái xe không chấp hành, tiếp tục điều khiển cho xe ô tô di chuyển khoảng 1,5km.

Hoàng Đình Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Đến đoạn đường thuộc địa phận Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, do bị xe ô tô người dân ngăn cản, lái xe mới dừng lại. Tại Cơ quan Công an, lái xe Hoàng Đình Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.



Luật sư Hoàng Anh Sơn phân tích, hành vi cố ý tông xe vào cảnh sát giao thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, theo luật sư Hoàng Anh Sơn, tùy từng mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.