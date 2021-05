Tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm nhiều đợt

Có giáo viên, học sinh đang trong diện cách ly

Theo ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bắc Giang có khoảng trên 21.000 thí sinh dự thi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, có giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và diện thuộc vùng phải cách ly, giãn cách xã hội, nên việc tổ chức coi thi gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có 1 giáo viên THPT mắc COVID-19; số cán bộ, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế là 1.516 (F1 là 111; F2 là 542; diện trong vùng cách ly, giãn cách là 863). Đối với học sinh lớp 12, có 9.147 em thuộc diện phải cách ly y tế (F0 là 01 học sinh; F1 là 141 học sinh; F2 là 2.586; diện trong vùng các ly, giãn cách là 6.419).

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) cùng nhau trao đổi, ôn tập kiến thức. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

"Thực tế này tạo ra khó khăn rất lớn cho ngành trong việc tổ chức kỳ thi, một số lượng lớn cán bộ, giáo viên trong các khâu của kỳ thi đang phải cách ly nên nhân sự chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bị thiếu hụt; hàng ngàn học sinh là F0, F1, F2, F3 đang bị ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập và đến thời điểm thi có thể học sinh vẫn còn trong khu cách ly, phong tỏa", ông Trần Tuấn Nam cho biết.

Sở GD-ĐT Bắc Giang đã đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau. Trong đó ở các địa phương là điểm nóng, cần có đợt thi riêng cho đối tượng học sinh đang phải cách ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa. Cụ thể, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm nhiều đợt ở Bắc Giang như sau: Trước hết là tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 theo lịch tổ chức của Bộ GD-ĐT, số học sinh còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang phải cách ly hoặc trong vùng bị cách ly. Sở GD-ĐT sẽ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh an toàn nhất.

Năm nay, Bắc Ninh tổ chức 1 Hội đồng thi tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT chủ trì với 27 điểm thi, 650 phòng thi và 1.650 cán bộ coi thi. Toàn tỉnh có 15.867 học sinh khối 12 và 700 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, trên địa bàn hiện có 14 học sinh là F0, 124 học sinh F1 và 702 học sinh F2. Số cán bộ giáo viên liên quan tới dịch, đến thời điểm này có 5 giáo viên F0, 164 giáo viên là F1 và 973 cán bộ giáo viên là F2. Sở đang xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chờ xét duyệt.

Địa phương được chủ động

Trên thực tế, năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng đang diễn ra trong dịch bệnh và phải tổ chức đợt thi thứ hai. Hiện nay, Bộ GD-ĐT cũng xây dựng nhiều phương án, trong đó có phương án tổ chức nhiều đợt thi.

Trong công văn gửi các địa phương về việc kế hoạch năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tổ chức tốt cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục; đặc biệt quan tâm, động viên, hỗ trợ các học sinh thuộc đối tượng F1, F2 đang phải thực hiện cách li theo quy định được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến; rà soát, xác định rõ từng đối tượng học sinh và xây dựng các kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn cho mọi đối tượng học sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều kiện có dịch bệnh COVID-19.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng, chống dịch. Tuỳ tình hình diễn biến của dịch bệnh, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án tổ chức kỳ thi theo nguyên tắc: Tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội). Sẽ tiến hành các biện pháp khử khuẩn, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các điểm thi. Tại các điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí các phương án bố trí phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng, chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh diện này.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GD-ĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đang cùng các địa phương chủ động các phương án để tổ chức Kỳ thi trong điều kiện dịch COVID-19. Trước mắt, các địa phương, nhà trường thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức dạy học, ôn tập với các hình thức linh hoạt, hiệu quả, ổn định về tâm lý. Không lơ là và cũng không chủ quan để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.