Tân Sơn Nhất gấp rút hoàn thành đường băng trước 25/4

Ngày 22/4, Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết để phục vụ cao điểm 30/4, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến do ách tắc sân bay, trước ngày 25/4 Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L tại Tân Sơn Nhất.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hiện tại, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang làm việc với Cục Quản lý xây dựng và Cục Hàng không để hoàn thành phương án đưa đường băng này vào khai thác ngày 25/4 tới. Việc này giúp trả lại trạng thái hoạt động bình thường của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trước cao điểm lễ 30/4 - 1/5.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Chính phủ quyết định triển khai theo lệnh khẩn cấp, khởi công xây dựng vào ngày 1/7/2020 bao gồm 2 phần là nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L và xây dựng mới các đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh.

Đường cất hạ cánh 25R/07L đang được thi công sửa chữa. Ảnh: H.T

Ngày 1/12/2021, sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, đường cất hạ cánh 25R/07L đã đưa vào khai thác sau khi thay thế xong hệ thống đèn hiệu sử dụng công nghệ đèn LED và hệ thống đèn tiếp cận đầu 25R.

Công trình sau đó thi công 3 hạng mục cuối cùng gồm đường lăn S từ phạm vi nút S6 đến nút S10 thi công lề và lắp đặt đèn; khoảng 1.800 m mương thoát nước; 4 khu vực hạn chế của 4 đường lăn đang khai thác là P1, P4, S7, V1.

Trong đó, đường lăn P4 có phạm vi hạn chế nằm trong dải an toàn bay là 36 m đường lăn xây mới so với tim đường cất hạ cánh 25R/07L. Vì thế, để thi công được khu vực này đảm bảo an toàn bay, đường băng 25R/07L tiếp tục phải tạm đóng cửa từ 14 giờ ngày 21/2 để sửa chữa, nâng cấp.

Việc dừng khai thác đường cất hạ cánh 25R/07L để thi công nâng cấp sửa chữa từ ngày 21/2 đến nay đã kéo theo rất nhiều hệ lụy cho các hãng hàng không cũng như đơn vị khai thác cảng.

Do chỉ khai thác một đường băng nên Cục Hàng không đã điều chỉnh tham số điều phối đường hạ cất cánh tại Tân Sơn Nhất trong giai đoạn từ 21/2 đến 30/4 xuống còn 30 chuyến/giờ, tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 24 chuyến/giờ và đến là 20 chuyến/giờ.

2 tháng qua, Tân Sơn Nhất chỉ khai thác 1 đường băng. Ảnh: H.T

Việc nâng cấp, sửa chữa đường băng ở Tân Sơn Nhất giúp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cũng như công năng của sân bay.

Nhà chức tránh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.