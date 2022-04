Ngày 6/4, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQT) đã thông báo về việc xử phạt các hãng xe hợp đồng vi phạm trong thời gian qua.



Theo đó, trong tháng 3/2022, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xử phạt 21 trường hợp xe hợp đồng vi phạm của các hãng Satsco, Sasco, Avigo, SunAvi, Sóng Việt, ASV, Hải Vân. Các hành vi bị xử phạt bao gồm: Tài xế chào mời, chèo kéo hành khách sai quy định; không đeo thẻ nhân viên khi làm việc; dừng đỗ sai quy định; tự ý điều xe dư số lượng quy định…

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 3 qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng xử phạt 27 trường hợp xe taxi vi phạm tại khu vực, bao gồm các hãng Vinasun, Mai Linh, Vinataxi, Saigon Tourist…

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã gửi biên bản các trường hợp vi phạm trên đến các hãng xe hợp đồng, hãng taxi. Đồng thời, đề nghị các hãng gửi kết quả xử lý đối với các trường hợp vi phạm cho Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất để tổng hợp, theo dõi.

Nhiều trường hợp xe taxi, xe hợp đồng bị xử phạt vì chèo kéo khách. Ảnh: H.T

Ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, tình trạng xe dù, taxi chặt chém tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cải thiện rất nhiều. Khu vực làn chờ xe của hành khách cũng trật tự, không còn cảnh nhốn nháo.

Tuy nhiên, theo phản ánh của hành khách, vẫn tồn đọng một vài trường hợp tài xế chèo kéo, chào mời khách. Đặc biệt là thời điểm có nhiều chuyến bay quốc nội hạ cánh, số lượng khách cần đi xe tăng cao thì việc chèo kéo này diễn ra nhiều hơn.

Trước đó, vào cao điểm sau Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khi các chuyến bay đến liên tục hạ cánh khiến nhà ga quá tải.

Hành khách phải vật vã chờ đón xe taxi, xe công nghệ. Nhiều người phản ánh tình trạng xe taxi, xe dù chèo kéo, chặt chém hành khách gây mất an ninh trật tự.

Cao điểm lễ 30/4 sắp tới, dự báo số lượng hành khách tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao đột biến. Vì thế, để bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đáp ứng nhu cầu đón xe đi lại của hành khách, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ siết chặt hoạt động của các hãng xe.

Cao điểm 30/4, lượng khách dồn về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng như: Công an Quận Tân Bình, Công an phường 2 (quận Tân Bình), Đồn Công an Cảng, Thanh tra giao thông, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời các đối tượng thường xuyên vào khu vực sảnh nhà ga mời chào, chèo kéo hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh cũng tăng cường quân số trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.

Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng tăng cường phối hợp với Công ty TCP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận chuyển hành khách trong nhà xe TCP.

Bên cạnh đó, sân bay cũng yêu cầu các hãng xe tăng cường các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tình trạng vi phạm để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nhất là trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.