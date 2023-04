Tận tâm với từng suất cơm được trao đi

Bé Trần Ngọc An Nhiên (6 tuổi) cho biết khi đến giúp đỡ các cô chú làm việc tốt An Nhiên cảm thấy rất vui. Tuần tiếp theo, An Nhiên mong muốn mẹ dẫn theo tới buổi phát cơm giúp mọi người.