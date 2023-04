Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn

Kết nối những trái tim nhân ái

Tháng 2 và tháng 3 năm 2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện, dành tặng hàng nghìn phần quà đến người dân nghèo trên mọi miền đất nước.

Cụ thể, ngày 12/2, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hội Nông dân huyện Chi Lăng trao tặng gần 3.000 cây giống cho người dân nghèo tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng trị giá chương trình lên tới 230 triệu đồng.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng cây giống mắc ca cho người dân xã Vạn Linh (Chi Lăng, Lạng Sơn). Ảnh: Bảo Yến

Cũng trong tháng 2, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã trao tặng số tiền 11.760.000 đồng cho bé Lý Thị Nhi ở thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Sau khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải các bài viết kêu gọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Nhi, gia đình bé đã nhận được tổng số tiền là hơn 77.000.000 đồng. Trong đó có 11.760.000 đồng ủng hộ qua tài khoản Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và hơn 66.000.000 đồng qua số tài khoản cá nhân anh Lý Văn Lù – bố bé Nhi.

Không chỉ người nghèo ở vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội cũng nhận được sự sẻ chia đến từ chương trình "Bữa cơm yêu thương". Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và được tài trợ bởi các đơn vị Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa cùng các nhà hảo tâm. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 5 tuần liên tiếp và trao tặng hơn 3.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã trao tặng hơn 3.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bảo Yến

Tiếp đó, trong tháng 3, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức phát động chương trình "Ủng hộ sinh kế cho đồng bào nghèo vùng cao" tại gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo trong Hội Báo toàn quốc năm 2023. Chương trình hướng tới việc trao cây giống cho người dân nghèo tại xã Nậm Chạc, Bát Xát, Lào Cai.

Chương trình "Ủng hộ sinh kế cho đồng bào nghèo vùng cao" tại gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo trong Hội Báo toàn quốc năm 2023. Ảnh: Bảo Yến

Đồng thời, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường trao tặng phần quà hỗ trợ những trẻ em bị khiếm.

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đăng tải các bài viết kêu gọi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Phạm Thị Hiệp (SN 1982, Tuyên Quang). Vì người chồng sức khỏe yếu nên chị Hiệp đã phải một mình gánh vác kinh tế cho cả gia đình, chăm lo cho các con ăn học.

Hay hoàn cảnh bé Trần Chu Minh Đức (SN 2014, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) bị u hốc mắt, hoàn cảnh 3 chị em em Nguyễn Quốc Anh (thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chưa lo xong hậu sự cho bố, mẹ bị tai biến phải nhập viện cấp cứu khiến cho nhiều người nhói lòng.

Tiếp đến, bài viết về bà Lưu Thị Liên (SN 1961, Hưng Yên) vừa chăm con bệnh tật, vừa nuôi cháu ngoại đang tuổi ăn học, bà Mùi Thị Nòng (Sơn La) luôn trăn trở, hi vọng đứa cháu nhỏ được học hành tử tế và mơ ước về một ngôi nhà vững chãi, bà Triệu Thị Hòa (SN 1976, Tuyên Quang) vừa phải xạ trị bệnh ung thư tuyến giáp, vừa phải gồng gánh nuôi gia đình 4 người... làm cho người đọc không cầm được nước mắt.



Hoàn cảnh anh Trần Văn Quảng (SN 1987, Tuyên Quang) - người cha chỉ còn một mắt vẫn kiên cường vượt lên nghịch cảnh, mong muốn cho con ăn học nên người và cô bé Vũ Thị Hồng Bích lớp 8B, Trường THCS Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình) phải đi làm thuê nuôi cha bệnh tật... đã gợi lên sự xót thương trong lòng mọi người.

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải các bài viết kêu gọi hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Bảo Yến

Sau cùng là hoàn cảnh của Cao Thị Miền (SN 1968) ở khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982), trú tại xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và gia đình cụ Nguyễn Thị Vạn (SN 1933), trú tại xóm 3, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc đều thuộc tỉnh Nghệ An nhiều năm nay phải sống trong ngôi nhà dột nát. Bi đát hơn khi những trường hợp này đều là những người tuổi cao sức yếu, người không được bình thường hay là mẹ đơn thân.



Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và quý bạn đọc. Mong rằng, Báo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.