Tèo "72 Nốt Ruồi" cầm đầu nhóm truy sát những người đi ăn cưới

Chiều 8/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố 2 vụ án Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản của người khác xảy ra tại phường Mỹ Thới vào ngày 5/12. Vụ cố ý gây thương tích tại phường này đang được cơ quan điều tra củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Công an huyện Thoại Sơn cũng đã khởi tố 2 vụ án Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Một số nghi can đang bị tạm giữ, còn lại điều trị vết thương tại một bệnh viện ở TP Long Xuyên.

Các bị hại của vụ đâm chém tại TP Long Xuyên là bị can trong vụ đánh nhau tại huyện Thoại Sơn. Ảnh: Nhật Tân.

“Một số nghi can ở TP Long Xuyên đã bị bắt, còn lại đang truy tìm. Vụ án tại huyện Thoại Sơn có dấu hiệu giết người nhưng còn đang truy xét. Nguyên nhân đánh nhau sau khi dự đám cưới là hai bên nhìn mặt thấy không thích”, ông Nơi nói với Zing.

Theo lãnh đạo Công an TP Long Xuyên, đơn vị đã bàn giao 6 người bị truy sát cho Công an huyện Thoại Sơn sau khi xác định họ liên quan vụ đánh nhau tại thị trấn Núi Sập làm 2 người nhập viện. Bốn người đi cùng nhóm này đang được theo dõi vết thương tại một bệnh viện ở TP Long Xuyên.

Nói với Zing, một cán bộ điều tra cho biết 6 người được bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn chưa khai cụ thể nguyên nhân dẫn đến đánh nhau với những người dự đám cưới.

“Những người này khai là thấy mấy người kia mặt kênh kênh, nói chuyện thấy ghét thì kiếm chuyện đánh nhau. Nhóm đi trên xe 16 chỗ đều là công nhân ở Bình Dương, trong đó có 3 người quê An Giang”, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an An Giang nói.

Trưa 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) lái ôtô chở 9 người từ Bình Dương đến thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) dự đám cưới. Trong lúc dự tiệc, họ mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi).

Chiều cùng ngày, Quân lái ôtô chở cả nhóm đến thị trấn Núi Sập đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc xô xát, 2 nhóm sử dụng mã tấu và vật giống súng.

Hôm đó, Triết bị chém vỡ sọ, Tân bị 2 vết thương trên cơ thể.

Đến 16h cùng ngày, khi 16 chỗ đang chạy trên quốc lộ 91 hướng về Vàm Cống, đến khu vực trước cổng Công ty may Đức Thành (thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) thì bị một nhóm người do Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo “72 Nốt Ruồi, 37 tuổi, ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên cầm đầu) chặn đường, đập vỡ kính ôtô và dùng hung khí tấn công những người ngồi trong xe.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên và Nguyễn Tú Anh. Lực lượng chức năng cũng đang giám sát chặt chẽ những người bị thương tích là Võ Quốc Hải (Quẹo), Dương Hoài Sĩ, Bùi Quốc Quân, Chung Minh Chiến và Nguyễn Minh Trí.

“Công an huyện Thoại Sơn còn ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (tự “Tuấn Nghèo”, 30 tuổi, ngụ tại ấp Nam Huề, Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang) vì liên quan vụ án", một cán bộ điều tra nói.