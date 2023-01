Tết ấm với nông dân nghèo từ sự chung tay của Hội Nông dân

Các cấp Hội Nông dân chăm lo mọi nhà, mọi người đều có tết

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội ND TP.HCM là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên nông dân nghèo. Nổi bật trong đó là chương trình "Tết nghĩa tình" mang thương hiệu riêng của Hội ND TP.HCM.

Bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội ND TP.HCM cho biết: 15 năm nay, cứ dịp tết đến, xuân về, Hội ND TP.HCM vận động kinh phí của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ để bảo đảm mọi nhà, mọi người được vui xuân, đón tết.

Hội ND TP.HCM cũng vừa tổ chức chương trình "Tết nghĩa tình Xuân Quý Mão 2023", nhằm gây quỹ để tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho 4.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí dự kiến là 10,21 tỷ đồng. Thông qua chương trình, Hội ND TP.HCM đã kêu gọi được 9,1 tỷ đồng, từ sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm.

Bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội ND TP.HCM trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023. Ảnh: Quang Sung

Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và đem đến cho hội viên, nông dân một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình, trước thềm Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Lương Quốc – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cũng đã đến nhiều địa phương trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hội viên nông dân nghèo, đồng thời khích lệ các hội viên nỗ lực vượt khó để có cuộc sống tốt hơn.

Vừa qua, Hội ND TP.HCM đã trao tặng 1.854 phần quà tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Hội ND TP.HCM nhận bảo trợ học tập.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho rằng đây là kết quả của sự quyết tâm của Hội cùng thành phố thực hiện hiệu quả chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội".

Theo kế hoạch chăm lo, hỗ trợ trong năm 2023, Hội ND TP.HCM dự kiến tặng 2.500 phần quà tết, tổng giá trị là 2,5 tỷ đồng (mỗi phần quà 1 triệu đồng). Tặng 150 số tiết kiệm, tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng (mỗi sổ trị giá 10 triệu động). Tặng 100 công cụ sản xuất, tổng giá trị là 2 tỷ đồng (mỗi công cụ sản xuất không quá 20 triệu đồng, riêng bò giống không quá 30 triệu đồng). Cùng với đó, tặng 1.000 suất học bổng Lương Định Của cho con nông dân nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng toàn phần, tổng giá trị là 3 tỷ đồng (mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng và học bổng toàn phần không quá 50 triệu đồng).

Nông dân nghèo phấn khởi xúc động

Xuân này ngồi trong căn nhà mới, ông Nguyễn Hữu Hùng (SN 1968) – hội viên nông dân chi Hội ND thôn Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, không giấu được sự phấn khởi và xúc động. Ông Hùng chia sẻ: Bước qua hơn nửa cuộc đời, ông chưa từng một lần dám mơ ước về một mái nhà kiên cố, khang trang. Gia đình ông vốn thuộc diện hộ cận nghèo của xã, bản thân ông Hùng bị bệnh bẩm sinh, vợ là lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Căn nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn…

Nông dân nghèo xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) xúc động trong ngày được bàn giao ngôi nhà Nghĩa tình nông dân. Ảnh: Nguyễn Thu

"Thực sự nếu không có sự giúp đỡ này thì gia đình tôi cũng không biết đến khi nào mới có thể được sống trong ngôi nhà vững chãi như thế này". Ông Nguyễn Hữu Hùng– Chi Hội ND thôn Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của gia đình ông Hùng, Hội ND huyện Thuận Thành cùng 18 cơ sở Hội đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện cùng chung sức ủng hộ kinh phí hỗ trợ ông Hùng xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân". Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mới khang trang đã hoàn thiện với diện tích 65m2 và khu phụ rộng 40m2. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng và quà tặng Hội ND các cấp huyện Thuận Thành vận động được là 71 triệu đồng.

Ông Hùng tâm sự: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, đặc biệt là sự hỗ trợ phần lớn kinh phí của Hội ND huyện Thuận Thành. Thực sự nếu không có sự giúp đỡ này thì gia đình tôi cũng không biết đến khi nào mới có thể được sống trong ngôi nhà vững chãi như thế này".

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Chương trình tặng nhà ở "Nghĩa tình nông dân" do Hội ND tỉnh Bắc Ninh phát động từ năm 2016 đến nay đã có sức lan toả sâu rộng. Sau 6 năm triển khai Chương trình tặng nhà ở "Nghĩa tình nông dân", các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và trao tặng được 19 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" cho hộ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ do Hội ND các cấp phát động cán bộ, hội viên, nông dân và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp, mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, Hội ND cơ sở tại địa bàn khởi công xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân" còn tổ chức cho hội viên nông dân đóng góp ngày công lao động trong quá trình xây dựng nhà hoặc dành tặng những phần quà nhỏ như bộ ấm chén, phích nước hay chiếc quạt, chăn màn…

Ông Trần Đăng Sâm nhấn mạnh: "Trong những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên quyên góp kinh phí để xây dựng nhà Nghĩa tình nông dân cho nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cộng đồng và toàn thể hội viên nông dân nhằm giúp đỡ những nông dân gặp khó khăn về nhà. Thông qua đó, góp phần chung tay cùng với các cấp, các ngành giúp hội viên nghèo vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống".