Thái Nguyên: Chàng thiếu úy đẹp trai trồng dưa chuột công nghệ cao, cây to, trái bé tí, hái mỏi tay, bán đắt hàng

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đến thăm khu nhà kính ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa chuột bao tử của anh Nguyễn Văn Hùng khi anh đang tất bật thu hái quả. Vừa dẫn PV Dân Việt tham quan, anh Hùng vừa mời PV thưởng thức dưa chuột bao tử ngay tại vườn.

Khu nhà kính đang trồng bạt ngàn dưa chuột. Những quả dưa chuột bao tử vỏ xanh mượt, vẫn còn lớp phấn trắng, treo lúc lỉu. Những quả dưa chuột bao tử chỉ dài hơn ngón tay cái một chút, nhưng rất giòn, ngọt và tươi mới.

Anh Ngô Văn Hùng, xóm Mận, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra những cây dưa chuột bao tử tại vườn.



Anh Hùng chia sẻ, sau khi tốt nghiệp một trường Cao đẳng, năm 2013, anh nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó đi học lái xe quân sự.

Đến năm 2015, anh Hùng xin chuyển sang sỹ quan chuyên nghiệp. Hiện, anh Hùng đang mang quân hàm thiếu úy, công tác tại Kho KV3 thuộc Cục Quân khí của Tổng cục kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ năm 2017, được đơn vị tạo điều kiện cho tăng gia sản xuất trong doanh trại, anh Hùng quyết định đầu tư và xây dựng nhà kính để trồng dưa chuột bao tử và dưa lưới. Qua 3 năm thực hiện, đến nay, anh Hùng đã xây dựng được 2.000m2 nhà kính, trong đó có 1.000m2 đất thuê của đơn vị và 1.000m2 đất của gia đình.

Theo anh Hùng, các loại dưa được anh trồng theo hướng an toàn, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ để bón, ngoài ra chỉ bổ sung thêm số lượng nhỏ phân vô cơ để giúp tăng năng suất.

Anh chủ yếu học hỏi kinh nghiệm trồng dưa trên mạng và từ phía nhà cung cấp cây giống.

Hiện nay anh Hùng đang có 2.000m2 diện tích nhà kính và đang trồng 4.400 cây dưa chuột bao tử

Với 2.000m2 đất nhà kính, anh Hùng trồng 2 vụ dưa chuột bao tử và 2 vụ dưa lưới trong 1 năm. Trong đó, dưa chuột bao tử được anh trồng từ tháng 10 đến khoảng tháng 2 năm sau. Hiện tại anh Hùng đang có khoảng 4.400 cây dưa chuột bao tử đang đến thời kỳ thu hoạch với sản lượng trung bình 2kg quả/cây.



Trung bình mỗi gốc dưa chuột bao tử cho thu hoạch từ 2 - 3kg quả

Dưa chuột bao tử được anh Hùng trồng chủ yếu là giống dưa chịu nhiệt nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết nắng nóng.

Nhiệt độ thích hợp nhất để dưa phát triển trong nhà kính là từ 20oC – 30oC. Nếu thời tiết lạnh dưới 15oC, cây dưa chuột bao tử sẽ không phát triển được.

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng dưa chuột bao tử, anh Hùng cho biết, cây dưa chuột bao tử sẽ cho thu hoạch quả sau khoảng 35 – 40 ngày vào mùa đông và khoảng 25 ngày vào mùa hè. Thời gian thu hoạch quả kéo dài 2 tháng vào mùa đông, 1 tháng vào mùa hè.

Về cơ bản, trồng dưa chuột bao tử không tốn quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần nắm chắc kỹ thuật thì sẽ không cần nhiều nhân công vẫn có thể trồng trên diện tích lớn.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống tưới nước và quản lý nhiệt độ đều được anh sử dụng tự động và điều khiển bằng điện thoại thông minh nên không quá vất vả. Do đó, ngoài tham gia sinh hoạt và học tập trong đơn vị, anh Hùng vẫn có thời gian để chăm sóc cho vườn dưa của mình.

Hiện nay, anh Hùng chủ yếu bán dưa chuột bao tử, dưa lưới bằng hình thức bán online giao cho các chợ đầu mối bằng việc gửi hàng qua xe ô tô, với giá bán buôn từ 15.000 – 18.000 đồng/kg và bán lẻ là 25.000 đồng/kg. Có những ngày, anh Hùng có thể hái mỏi tay khi thu hoạch đến 2 tạ quả dưa chuột bao tử trên 1.000m2 diện tích.

Ngoài ra, vụ vừa rồi, anh Hùng trồng dưa lưới trên diện tích 1.000m2 trong 3 tháng, thu hoạch được 2,8 tấn dưa. Với giá bán trung bình từ 35.000 - 37.000 đồng/kg, anh lãi hơn 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Trung bình với 2 vụ dưa chuột và 2 vụ dưa lưới, mỗi năm anh thu về khoảng 300 – 350 triệu đồng.

"Tôi dự định ra tết sẽ tiếp tục trồng dưa lưới và dưa lê trên tổng diện tích 2.000m2 sau khi đã thu hoạch dưa chuột bao tử", anh Hùng cho biết.