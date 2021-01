Đồng Tháp: Lạ, trồng dưa lưới cây mới ra hoa nhiều nơi đã đặt mua trái, bất ngờ khi biết lý do

Do nhu cầu tăng mạnh cùng với giá bán dưa lưới khắc chữ rẻ gần một nửa so với năm trước nên mặt hàng dưa lưới khắc chữ của Hợp tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) được khách hàng khắp nơi đặt mua, nhất là ở TP HCM, TP Cần Thơ...

Nhận thấy nhu cầu sử dụng những quả dưa lưới khắc chữ chưng Tết tăng cao, năm nay, Hợp tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) quyết định trồng gần 1.000 gốc dưa lưới trong nhà màng. Giống dưa lưới HTX trồng chủ yếu là giống dưa lưới vỏ xanh ruột cam, độ ngọt cao. Dự kiến trong dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, HTX sẽ cung cấp 180 cặp dưa lưới sạch khắc chữ cho người tiêu dùng với giá bán chỉ 400.000 đồng/cặp. Chăm sóc dưa lưới để ra trái đẹp khắc chữ tại Hợp tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Do nhu cầu tăng mạnh cùng với giá bán dưa lưới khắc chữ rẻ gần một nửa so với năm trước nên mặt hàng dưa lưới khắc chữ được khách hàng khắp nơi đặt mua, nhất là ở TP HCM, TP Cần Thơ...

Hiện các nhân công của HTX sản xuất rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chăm sóc, hỗ trợ cho cây dưa lưới thụ phấn để tạo ra những cặp dưa lưới to tròn đồng nhất, đẹp nhất có thể. Ngoài khắc các loại chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn trong dịp Tết như: tài – lộc – phú quý lên trái dưa lưới chưng Tết; HTX còn có thể khắc logo, họa tiết theo ý khách hàng. Tân Hợp (Báo Đồng Tháp)