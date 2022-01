Thái Nguyên: Trồng thứ cây cảnh chơi tết, nông dân ở đây lo bán ì ạch, đã thế cây còn "thúc" hoa "cười sớm"

Những ngày này, những người trồng đào ở làng đào Cam Giá (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang tất bật sửa soạn, chăm chút cho những cây đào để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2022.

Người trồng đào ở làng đào Cam Giá tất bật chăm sóc cho những đào. (Ảnh: Hà Thanh)

Năm nay, người trồng đào ở làng đào Cam Giá lo canh cánh vì giá đào Tết có phần giảm so với mọi năm. Trong khi đó, việc tiêu thụ đào gặp khó, khách mua buôn ít, chủ yếu là mua lẻ nhưng số lượng người mua cũng giảm.

Lo lắng khi thấy hoa đào "cười sớm"

Theo những người trồng đào Cam Giá, thời tiết năm nay nắng nhiều, ít rét, lại mưa ít nên đào nở hoa sớm, nhưng hoa không đều và đẹp.

Do thời tiết nắng nhiều, ít rét nên đào năm nay nở sớm hơn. (Ảnh: Hà Thanh)

Gia đình chị Trần Thị Hà (tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, hiện nay, tổng diện tích trồng đào của gia đình chị khoảng 2.000m2 với khoảng 200 gốc đào cổ thụ, 200 gốc đào thế và 100 gốc đào cành.

Năm nay, tiền mua "phôi" đào đắt cộng với công cấy ghép cao vì thế mà chi phí cho một gốc đào tương đối lớn.

Mặc dù chi phí ban đầu cao là vậy, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ cây ghép sống thấp, chết nhiều.

Khách đến mua đào tại làng đào Cam Giá. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Hà cho biết, những cây đào cổ thụ chủ yếu được gia đình chị cho khách thuê từ nay đến sau Tết Nguyên đán với giá dao động từ 7 – 15 triệu đồng/gốc (tuỳ từng gốc).

Còn đào thế (đào năm 1) chủ yếu được bán với giá dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/cây và giá đào cành dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/cành.

Đến thời điểm này, lượng đào cổ thụ của gia đình chị đã có khách đặt thuê và mua hết, nhưng giá đào không được cao.

Nếu như các năm trước, một gốc đào cổ thụ đẹp có giá cho thuê khoảng 5 triệu đồng thì năm nay chỉ có giá khoảng 3 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Lan cho biết, năm nay người trồng đào rất vất vả do dịch bệnh và giá đào giảm. (Ảnh: Hà Thanh)

Bà Đỗ Thị Lan (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cũng cho biết, năm nay gia đình bà trồng đào tương đối vất vả do thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều. Vì thế, việc chăm sóc cũng như tiêu thụ đào cũng gặp nhiều khó khăn.

Giá đào Tết giảm nhẹ, khách tha hồ chọn

Là một khách mua đào tại làng đào Cam Giá, anh Hậu (xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Tôi có sở thích chơi đào khoảng chục năm trở lại đây. Tôi chủ yếu thuê đào về chơi tết. So với mọi năm, giá đào Tết năm nay có phần giảm đôi chút".

Chị Thủy (phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, những năm trước, gia đình chị chủ yếu mua những cây đào cành, đào nhỏ về chơi Tết.

Một vài năm nay chị chuyển sang thuê đào Tết vì vẫn giá tiền như vậy nhưng thuê được cây to hơn mà sẽ tiện hơn so với mua. Tuy nhiên, giá thuê đào Tết năm nay so với những năm trước có phần thấp hơn.

Giá đào Tết năm nay giảm so với những năm trước. (Ảnh: Hà Thanh)

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết, hiện tổng diện tích trồng đào trên địa bàn phường Cam Giá là 17ha, với khoảng 230 hộ tham gia sản xuất, tập trung chủ yếu ở các tổ 4, 5, 6, 7, 8.

Việc trồng đào của người dân ở làng đào Cam Giá năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Do tình hình thời tiết năm nay khắc nghiệt nên đào của bà con bị chết rất nhiều. Ngoài ra, việc đào nở sớm cũng gây khó khăn cho việc tiêu thụ đào của người dân.

Cũng theo bà Nga, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tiêu thụ đào năm nay chậm hơn. Tuy nhiên hiện nay, do việc khoanh vùng dập dịch ở phạm vi hẹp, nên việc vận chuyển đào đi tiêu thụ ở các nơi không gặp nhiều khó khăn.