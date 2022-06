ThaiBinh Seed sở hữu 21 giống cây trồng được công nhận bản quyền.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, vượt qua khó khăn, thử thách, ThaiBinh Seed đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam.

Đến nay, ThaiBinh Seed đã sở hữu 21 giống cây trồng được công nhận bản quyền. Bộ giống mới của ThaiBinh Seed đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung, đáp ứng 20% thị phần giống lúa cả nước, 85-90% thị phần tỉnh Thái Bình.

Các giống lúa của ThaiBinh Seed đã và đang trở thành giống chủ lực trong cơ cấu giống, làm "thay da đổi thịt" nhiều địa phương, vùng miền

Đặc biệt, ThaiBinh Seed có 15 giống cây trồng đã được Bộ NN&PTNT công nhận giống quốc gia, trong đó có 9 giống lúa thuần gồm TBR-1, BC15, TBR36, TBR45, TBR225, Đông A1, TBR279, TBR89, Nếp A Sao và 4 giống lúa lai mới CNR36, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, QL301, giống lạc TB25, giống ngô TBM18.



Các giống lúa của ThaiBinh Seed đã và đang trở thành giống chủ lực trong cơ cấu giống, làm "thay da đổi thịt" nhiều địa phương, vùng miền: TBR1, TBR225, BC15 có gen kháng đạo ôn, TBR97… Ưu điểm mà nông dân mê nhất ở các giống lúa này là năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, dễ thâm canh..

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch-covid -19, thiên tai, đầu vào tăng nhưng ThaiBinh Seed đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: Hoàn thành tái cơ cấu, tái cấu trúc lại Doanh nghiệp; sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh: Diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc đạt 8000 ha, sản lượng đạt 28 ngàn tấn, tăng 125% so với năm 2011; Lượng giống các loại cung ứng cho nông dân đạt gần 25.000 tấn, tăng 115% so với năm 2011; Doanh thu đạt khoảng 650 tỷ VNĐ, tăng 2,3 lần so với năm 2011; Lợi nhuận tăng 21% so với năm 2011.

Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính là mục tiêu của ThaiBinh Seed

Từ năm 2016-2021, ThaiBinh Seed đã thực hiện thành công Dự án Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV. Dự án đã mang lại nhiều kết quả ưu việt như giảm phát thải khí nhà kính CO2 từ 5% đến 54%; năng suất lúa tăng mạnh từ 12% đến 93%; trên 80% số hộ nông dân hiểu quy trình công nghệ sản xuất mới.

ThaiBinh Seed đạt giải nhất Dự án Sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính Agresults (AVERP)

Dự án mà ThaiBinh Seed triển khai không chỉ mang lại lợi ích kép về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tăng liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo, mà còn đóng góp vào các đề xuất cơ chế chính sách, lồng ghép vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện, nhân rộng và chuyển giao công nghệ sản xuất lúa bền vững cho Đồng bằng sông Hồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ThaiBinh Seed chia sẻ: "Giải nhất trong Dự án Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV chính là bằng chứng nhận khoa học cho những nỗ lực về nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất lúa bền vững mà ThaiBinh Seed đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Với việc nông dân sử dụng giống lúa của ThaiBinh Seed chiếm 20% diện tích sản xuất lúa của cả nước, chúng tôi xin cam kết tất cả các điểm trồng lúa của ThaiBinh Seed trên toàn quốc sẽ tiếp tục triển khai gói công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cũng như sẽ tiếp tục lan tỏa những phương thức tiên tiến này đến những vùng sản xuất lúa trọng điểm trên cả nước, với mong muốn góp phần quan trọng vào việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa tại Việt Nam".

ThaiBinh Seed tiên phong đồng hành cùng người nông dân mới

Trong suốt hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, ThaiBinh Seed luôn lựa chọn sứ mệnh của mình là Đồng hành cùng người nông dân, trở thành niềm tự hào của người nông dân Việt Nam.

Nhắc tới ThaiBinh Seed, không thể không nhắc đến Anh hùng Lao động (AHLĐ) Trần Mạnh Báo, người thuyền trưởng đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu và sản xuất giống lúa, đưa ThaiBinh Seed trở thành doanh nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng quốc gia như ngày hôm nay.

AHLĐ Trần Mạnh Báo, ThaiBinh Seed sẽ là đơn vị tiên phong "Đồng hành cùng người nông dân mới".

Chia sẻ định hướng trong thời gian tới, AHLĐ Trần Mạnh Báo cho biết: ThaiBinh Seed sẽ tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ 55 năm trước và lời căn dặn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chặng đường phía trước ThaiBinh Seed sẽ là đơn vị tiên phong "Đồng hành cùng người nông dân mới".



Theo AHLĐ Trần Mạnh Báo, người nông dân mới là người nông dân có trí thức, có kiến thức, người nông dân am hiểm thị trường, am hiểu về quản trị, khoa học kỹ thuật, đó là những doanh nhân nông nghiệp. Vì vậy, để đồng hành cùng người nông dân mới, ThaiBinh Seed phải nâng tầm của mình lên về tất cả mọi mặt.

"Trong chiến lược phát triển của chúng tôi, viện nghiên cứu của ThaiBinh Seed đã ứng dụng công nghệ cao nhất trong nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống cây trồng của thế giới đó là công nghệ tế bào, công nghệ sinh học phân tử, chúng tôi có thể xác định được gen chính trong nghiên cứu, tạo giống của mình. Công nghệ này là công nghệ chỉnh sửa, tích hợp những gen tốt vào để có những ưu điểm tốt nhất cho sản xuất. Tới đây, ThaiBinh Seed sẽ đưa ra rất nhiều giống tốt cho bà con nông dân - Chủ tịch HĐQT, TGĐ ThaiBinh Seed khẳng định.

Năm 2021, ThaiBinh Seed đã cung ứng cho thị trường 28 ngàn tấn các loại

Và cũng theo người đứng đầu ThaiBinh Seed, chiến lược mới ThaiBinh Seed sẽ đi theo 3 hướng: Giống cây trồng chất lượng cao, chống biến đổi khí hậu, đây là hướng chủ đạo; Sản xuất gạo chất lượng cao, gạo có khả năng bổ sung dinh dưỡng cho người tiêu dùng và phát triển thương mại và dịch

ThaiBinh Seed luôn hỗ trợ, tư vấn cho nông dân các phương thức sản xuất mới

Sau tròn nửa thế kỷ với chiến lược phát triển đúng đắn, từ một doanh nghiệp cấp tỉnh nhỏ bé, ThaiBinh Seed đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam với 12 chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng các loại chất lượng cao. Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp bình quân tăng 10 – 20% một năm.

CEO ThaiBinh Seed – Trần Mạnh Báo: "Để làm xây dựng hình ảnh người nông dân mới, phải bắt đầu từ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng ta vẫn đang là nước nông nghiệp, nông nghiệp là 1 trong 3 trụ cột phát triển nền kinh tế, do đó muốn phát triển đất nước phải có chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân nông nghiệp Việt Nam. Biến những người nông dân thành doanh nhân, biến nông thôn thành doanh nghiệp, và ThaiBinh Seed sẽ tiên phong đi đầu trong vấn đề này"

Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ThaiBinh Seed cho biết: Trước tình hình thị trường năm 2022, ThaiBinh Seed sẽ bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Hỗ trợ nông dân các phương thức sản xuất mới, tư vấn sản phẩm phù hợp với từng địa phương và thực hiện đúng quy trình sản xuất để đạt hiệu quả cao cao nhất.

"ThaiBinh Seed luôn hoạt động với phương châm hướng tới khách hàng, coi sự phát triển của khách hàng là tiền đề cho sự phát triển của Công ty, ThaiBinh Seed cam kết sẽ thực hiện tốt phương châm này" – Ông Hoàn nhấn mạnh.

Đánh giá về các giống lúa của ThaiBinh Seed, ông Lê Văn Hoà (Thanh Hoá) cho biết: Từ nghiên cứu đến sản xuất, ThaiBinh Seed luôn là đơn vị đi đầu trong sản xuất lúa giống. Các giống lúa của ThaiBinh Seed luôn khẳng định được chất lượng, sức chống chịu sâu bệnh nên được bà con nông dân rất ưa chuộng nhờ đó mà lượng giống lúa của ThaiBinh Seed tại Thanh Hoá đã chiếm đến 45-50% tổng sản lượng giống của toàn tỉnh.

Cũng cùng chung nhận xét về chất lượng giống lúa của ThaiBinh Seed, bà Trần Thị Nguyên (Hoà Bình) chia sẻ: Là đại lý 10 năm bán các vật tư nông nghiệp đến nay tôi luôn yên tâm với chất lượng giống lúa của ThaiBinh Seed. Các giống lúa của ThaiBinh Seed đã góp phần làm tăng thu nhập cho người dân Hoà Bình quê tôi.

Tại Hội nghị khách hàng năm 2022, ThaiBinh Seed đã trao giải thưởng cho 96 đại lý, khách hàng tiêu biểu với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, ThaiBinh Seed là đơn vị luôn có trách nhiệm với sản phẩm của mình, đồng hành cùng các đại lý chia sẻ những khó khăn với người nông dân, nhờ đó bà con nông dân đã rất yên tâm khi sử dụng các giống lúa của ThaiBinh Seed – bà Nguyên cho biết thêm.



Thông qua hội nghị, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã tri ân tới khách hàng luôn sát cánh cùng ThaiBinh Seed nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.