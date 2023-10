Thân thế chồng siêu mẫu Thanh Hằng bị lộ trước ngày cưới

Thanh Hằng tổ chức hôn lễ tháng 10 năm nay. Ảnh: phunuphapluat

Cụ thể, chồng của chân dài là một người đàn ông cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Được biết, Thanh Hằng từng nói về chồng sắp cưới là người đàn ông trung thực, dũng cảm và đáng tin cậy.

Thông tin này làm nhiều khán giả ngỡ ngàng vì từ trước đến nay Thanh Hằng dù kín tiếng nhưng fan đều tin rằng cô sẽ kết hôn với một đại gia. Việc chú rể là một người cùng nghề với siêu mẫu nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Thanh Hằng đăng hình ảnh vào "ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô". Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tối 28/9, Thanh Hằng được netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi)". Đúng 1 ngày sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang thả hint cho ngày trọng đại của mình.

Thanh Hằng công khai ảnh đeo nhẫn kim cương mới đây. Ảnh: FBNV

Thanh Hằng sinh năm 1983 tại TP.HCM. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu chiều cao vượt trội và tính cách hiếu động, nghịch ngợm như con trai. Tuổi thơ của Thanh Hằng gắn liền với những trò chơi như đánh khăng, bắn bi... Thanh Hằng còn có đam mê đặc biệt với bộ môn đá cầu. Năm 12 tuổi, cô được tham gia tập huấn trong một câu lạc bộ do các HLV đá cầu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM hướng dẫn. Khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Thanh Hằng tham gia giải đơn nữ toàn thành phố và đạt thành tích Huy chương Bạc. Đồng thời, cô còn tranh tài ở giải Vô địch quốc gia và sở hữu thêm tấm Huy chương Đồng danh giá.

Hình ảnh rò rỉ về hôn phu của Thanh Hằng. Ảnh: FBNV

Trong quá khứ, Thanh Hằng chưa từng có suy nghĩ sẽ bước chân vào làng giải trí hay hoạt động trong lĩnh vực người mẫu dù có lợi thế sắc vóc. Nhưng năm 2002, một người bạn cùng xóm đã âm thầm gửi ảnh và thông tin của Thanh Hằng để dự thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau khi bất ngờ đăng quang, Thanh Hằng chính thức bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp và cũng gần như lột xác. Cô sở hữu đôi chân dài nhất sàn catwalk thời điểm đó (1,12m) và nhanh chóng trở thành một người mẫu sáng giá. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng còn đoạt giải Người mẫu xuất sắc 2004. Năm 2005, cô đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Trái đất. Sau này, cô còn đảm nhiệm vai trò giám khảo trong chương trình Người Mẫu Việt Nam: VietNam's Next Top Model mùa 4 và mùa 6.

Thanh Hằng đã hoạt động nghệ thuật nhiểu năm nay. Ảnh: FBNV

Sau khoảng hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, Thanh Hằng chính thức là một trong những vedette hàng đầu cùng với giá cát-xê cao ngất ngưởng. Sau The Face, cô chủ yếu tập trung vào phim ảnh. Đây là chuyện hiếm, bởi cô không phải người đóng phim vì cát-xê cao. Thanh Hằng khá kĩ tính, vì thế cô muốn nhận những vai thử thách chính mình và quan trọng là cô thấy thích. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, Thanh Hằng vẫn gây ấn tượng trong một số phim như Tuyết nhiệt đới, Nụ hôn thần chết, Mẹ chồng, Chị chị em em.

Cô từng tâm sự: “Sau những giờ làm việc căng thẳng, đôi khi tôi thấy cô đơn và cần một bờ vai để tựa vào. Tôi yêu không nhiều, nhưng đó là những mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc. Quan niệm yêu đương và hôn nhân của tôi rất khác. Mọi thứ không thể nhất thời, lấy nhầm người rồi sẽ chỉ chuốc lấy tổn thương cho cả hai mà thôi. Khi yêu, tôi không tính toán hay vụ lợi, tôi sẽ và luôn yêu với một trái tim ngây thơ, chân thành nhất, nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Hạnh phúc là do mình nắm giữ. Tôi đi chậm, nhưng tôi tin khi ấy, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn”.

Thanh Hằng rất thận trọng khi nói vể nửa kia. Ảnh: FBNV

Vốn là nghệ sĩ kín tiếng, từ trước đến nay, Thanh Hằng hiếm khi đề cập đến chuyện tình cảm. Thế nhưng vào tháng 5 vừa qua, nữ siêu mẫu gây bất ngờ khi công khai đã có bạn trai, sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, “chị đại” vẫn quyết giữ kín danh tính "nửa kia". Tham gia liveshow Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng từng gây xôn xao khi chia sẻ những thông tin ít ỏi về bạn trai: "Năm năm cô đơn, năm năm độc thân và bây giờ Hằng nghĩ là mình tìm được 1 người phù hợp, tin tưởng được. Tất cả chúng ta cũng đều là máy scan hết đấy, chúng ta scan qua thì chúng ta thấy người đàn ông này có thể đồng hành cùng chúng ta lâu dài".