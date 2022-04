Thanh niên làm nhiều việc tốt trên biên giới Nghệ An

Thích ứng - xung kích - sáng tạo - quyết thắng

Đó là phương châm hành động của tuổi trẻ BĐBP Nghệ An trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đại úy Trần Minh Hiếu, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP Nghệ An cho biết: "Dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tuy nhiên, với tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tuổi trẻ các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn; đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh".

Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, đoàn viên, thanh niên Hải đội 2, BĐBP Nghệ An tích cực tham gia trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Ngọc Tú

Thực tế, Nghệ An là một trong những địa phương có đường biên giới trên đất liền và bờ biển trải dài hàng trăm cây số. Do đó, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ ở các đồn Biên phòng phải hoạt động dàn trải trên các tổ, chốt để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Điều này đặt ra không ít thách thức đối với các Chi đoàn trong việc hoàn thành các công trình, phần việc đã đề ra.

Theo Đại úy Trần Minh Hiếu, trong Tháng Thanh niên năm 2022, với những cách làm linh hoạt, tuổi trẻ BĐBP Nghệ An đã tổ chức được 29 buổi tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới về các văn bản pháp luật, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19... Nhiều phong trào, chương trình, mô hình được các Chi đoàn lồng ghép triển khai như: Phong trào "Tuổi trẻ BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới" gắn với hưởng ứng ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới"; Chương trình "Tháng Ba biên giới"; Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng"; Chiến dịch "Hãy làm sạch biển"; mô hình "Tay kéo Biên phòng"...

Thông qua việc thực hiện các hoạt động nói trên, đã có 759 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang 5km đường giao thông nông thôn, trồng mới 3.923 cây xanh các loại; sửa chữa và làm mới gần 2km đường giao thông nông thôn; tổ chức 5 buổi lao động sản xuất giúp các gia đình neo đơn; tổng dọn vệ sinh, xóa 2 điểm đen rác thải tự phát; thu gom 3,5 tấn rác thải ven biển; vận động 10 học sinh bỏ học quay trở lại trường... Ngoài ra, các đảng viên trẻ phụ trách hộ gia đình đã tham gia 12 đợt với 105 ngày công lao động giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Kề vai sát cánh cùng nhân dân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ BĐBP Nghệ An trong Tháng Thanh niên năm 2022 là triển khai hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, tri ân đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Trong tháng 3 vừa qua, các Chi đoàn đã trao tặng 36 suất quà cho các gia đình chính sách, 36 suất quà cho người có uy tín, người có công với cách mạng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho 55 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đơn vị, cá nhân giúp 2 gia đình chính sách tu sửa nhà trước mùa mưa bão; tặng 300 chiếc áo đồng phục cho học sinh; tặng 85 suất quà, 100 suất ăn cho học sinh và nhân dân ở khu vực biên giới; quyên góp tiền và ngày công xây dựng nhà cho 1 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương đổ bê tông sân Trường Trung học cơ sở xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Lê Thạch.

Là một trong những đơn vị đứng chân trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đồn Biên phòng Na Loi đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn.



Trong Tháng Thanh niên năm 2022, tuổi trẻ đơn vị đã hoàn thành 1 cây cầu tạm bằng gỗ để giúp bà con dân bản đi lại thuận lợi. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Na Loi nhận hỗ trợ 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng 15kg gạo (năm 2020, đơn vị kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng nhà cho gia đình này trị giá 60 triệu đồng).

Hiện nay, đơn vị đang nhận đỡ đầu 4 học sinh, trong đó, có 1 cháu người Lào. Ngoài số tiền hỗ trợ hằng tháng, trong tháng 3 vừa qua, Chi đoàn đơn vị đã tặng quần áo, sách vở và 300.000 đồng/cháu để mua dụng cụ học tập. Năm học 2021-2022, có 2 cháu do đơn vị đỡ đầu được bồi dưỡng vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện.

Thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn ven biển, tuổi trẻ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An luôn nỗ lực đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển. Trong Tháng Thanh niên năm 2022, Chi đoàn đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 120 lượt người dân, cấp phát 300 tờ gấp; phối hợp cùng tổ chức Đoàn tại địa phương trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện đánh bắt trên biển... Ngoài ra, các hoạt động giáo dục truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được tuổi trẻ Hải đội 2 thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

"Thông qua các hoạt động Tháng Thanh niên đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với lợi ích của nhân dân, qua đó, củng cố tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh" - Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đánh giá.