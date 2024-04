Thành Rum, tòa thành cổ trên đỉnh núi Lam ở Nghệ An do Hồ Quý Ly xây dựng 400 năm trước Thành Rum, tòa thành cổ trên đỉnh núi Lam Thành ở Nghệ An do Hồ Quý Ly cho xây dựng hơn 400 năm trước

Thành Rum trên núi Lam Thành ở xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được xây dựng từ hơn 400 năm trước. Thành Rum từng là một căn cứ quân sự chiến lược. Năm 1962, quần thể di tích núi Lam Thành được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, quần thể di tích này đang dần bị lãng quên.