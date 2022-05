Thanh tra Bộ VHTTDL mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc về sai phạm trong MV mới

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận đã mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên làm việc vào chiều ngày 5/5. Ông cũng khẳng định, ngay sau khi có kết luận của cuộc làm việc này, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin với báo chí.

Trước đó, vào chiều 29/4, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thông báo đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ VHTTDL, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về MV của Sơn Tùng M-TP, đề nghị xử lý theo Nghị định 144 và số 38 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo.

Tạo hình Sơn Tùng M-TP trong MV mới. (Ảnh: NSXCC)

Theo đó, MV "There's no one at all" vi phạm khoản 4 điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật: “Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Năm 2011, anh được công chúng biết tới rộng rãi với ca khúc Cơn mưa ngang qua. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP. HCM. Nam ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn với khán giả trẻ sau hàng loạt bản "hit" như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh...

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016)...