Thanh Xuân tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý

Theo ông Lê Hồng Thắng, lý do tạm hoãn thu hồi đất do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý là một số cơ quan chức năng của quận như công an quận đã xin hoãn lại sau 30/4 để tập trung lực lượng cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ 30/4.



"Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Có thể họ sẽ đồng ý bàn giao mặt bằng, không cần phải cưỡng chế. Hiện chúng tôi đang xin ý kiến cấp trên, nếu sau 30/4 phía Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội không tự bàn giao mặt bằng thì chúng tôi sẽ vẫn tiến hành cưỡng chế bình thường", ông Lê HồngThắng cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện khu đất số 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý, sử dụng được quây tôn kín. Bên trong cũng chỉ còn lại những tấm tôn được dựng tạm và bỏ hoang, không có người ở.

Một người dân sinh sống bên cạnh khu đất số 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý, sử dụng cho biết: "Trước đây, khu đất này là để xây nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó lại không xây nhà mà cho một số đơn vị thuê để kinh doanh. Còn khu đất của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội là đối diện bên đường, hiện đã được thu hồi và bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng.

Ô đất số 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý. Ảnh: Trịnh Trọng

Trước đó, chiều ngày 26/4, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Thanh Xuân tổ chức buổi tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thành phố về việc thu hồi đất tại số 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý, sử dụng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND quận Thanh Xuân về tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với chủ sử dụng đất không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND Thành phố, các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của quận đã tuyên truyền, vận động, đối thoại thuyết phục Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thực hiện nghiêm các Quyết định của UBND Thành phố, sớm bàn giao mặt bằng tại số 314-316-318 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý, sử dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiếp nhận các văn bản có liên quan và các ý kiến để báo cáo lãnh đạo Công ty sớm thực hiện theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Ngày 25/4/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành thông báo về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hà Nội.

Theo nội dung văn bản, căn cứ Luật Đất đai năm 20213; các Nghị định của Chính phủ và thông tư của các bộ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về việc cướng chế thu hồi đất để thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

UBND quận Thanh Xuân đã có Quyết định tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất do Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội quản lý. Ảnh: Trịnh Trọng

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội do không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hà Nội tại khu đất số 314, 316, 318 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tại khu đất địa chỉ số 314, 316, 318 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung.

Thời gian thực hiện cưỡng chế: Bắt đầu từ 9h30 ngày 28/4/2022.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành các nội dung Thông báo của UBND quận.