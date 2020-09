Thêm nhiều việc làm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thực hiện các công trình ý nghĩa

Những ngày này, hội viên Hội Nông dân (ND) các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đang ra sức thi đua, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội, Hội ND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản đã và đang có nhiều phần việc, thiết thực, phù hợp, ý nghĩa để chào mừng.

Ông Hoàng Thanh Tuân – Chủ tịch Hội ND xã Hợp Hưng cho biết: Xác định những phần việc để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN là một trong những nhiệm vụ quan trọng trọng tâm công tác hội, ngay từ đầu năm 2020 Ban Chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết bám sát và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, Hội ND xã đã vận động cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Lễ trao "Mái âm nông dân" là một trong những hoạt động ý nghĩa của các cấp Hội ND tỉnh An Giang chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN. Ảnh: Ngọc Dung

Với việc triển khai hiệu quả mô hình "Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình", Hội ND xã Hợp Hưng tiếp tục lựa chọn mô hình này để phấn đấu trong năm 2020, có thêm 300 hộ gia đình tham gia được phân loại và xử lý tại chỗ rác thải hữu cơ tại gia đình.

"Hội đã lựa chọn các phần việc chính để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN là: Trồng cây bóng mát, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nông dân tự quản "Sáng - xanh - sạch - đẹp" và mở rộng mô hình "Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón" tại các hộ gia đình trên toàn địa bàn xã. Mỗi phần việc hoàn thành sẽ là những bông hoa đẹp mà các hội viên nông dân chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN" - Chủ tịch Hội ND Hợp Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Tuân, nhiều năm qua, Hội ND xã Hợp Hưng đã thực hiện hiệu quả mô hình chi hội nông dân tự quản bảo vệ môi trường tại 14 chi hội thôn, xóm đã hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia, hưởng ứng. Riêng đối với việc tuyến đường nông dân tự quản "Sáng - xanh - sạch - đẹp", các chi hội nông dân xã Hợp Hưng đã duy trì mô hình với việc trồng thêm và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường...

Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, các cấp Hội ND tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa, thiết thực. Vừa qua, tại Trung tâm văn hóa 3/2 thành phố Nam Định, Hội ND tỉnh Nam Định phối hợp Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức trao 1.750 suất học bổng với tổng trị giá 2,380 tỷ đồng, trong đó có 1.000 suất trị giá 1 tỷ đồng tặng cho các cháu học sinh tiểu học là con gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo vượt khó hiếu học.

Bên cạnh đó, nhằm giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch về việc vận động và xây dựng Quỹ "Mái ấm nông dân". Theo đó, cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh ủng hộ được 408,84 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ "Mái ấm nông dân", các cấp Hội ND trong tỉnh Nam Định đã hỗ trợ xây mới nhà cho 7 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 2 con bò, 5 con lợn giống cho 7 hộ gia đình hội viên nghèo.

Thêm nhiều bông hoa đẹp

Hội viên Hội ND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, Nam Định chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu. Ảnh: Huyền Trang

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020), gắn với chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, Hội ND tỉnh An Giang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực. Cụ thể, từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020, Hội ND tỉnh An Giang sẽ triển khai 6 chuỗi hoạt động sau: Tổ chức hội thi cán bộ hội giỏi lần I/2020; tổ chức hội thao nông dân lần thứ V/2020; họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN; tuyên dương gương điển hình 90 nông dân giỏi tiêu biểu; đại hội câu lạc bộ doanh nhân nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023; tổ chức diễn đàn kết nối cung cầu liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Theo Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang, Hội ND tỉnh đã thành lập Ban tổ chức chuẩn bị cho các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, gồm các đồng chí Thường trực, thành viên Ban Thường vụ. Bên cạnh đó, Hội ND 11 huyện, thị, thành trong tỉnh còn phối hợp ban ngành huyện tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, họp mặt kỷ niệm… nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội NDVN trong 90 năm qua, do Đảng lãnh đạo; về vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội.

Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa qua Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phát động tham gia Cuộc thi viết kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh với hơn 600 bài viết tham gia cuộc thi. Trong đó, có 1 bài đoạt giải Nhất, 2 bài đoạt giải Nhì, 3 bài đạt giải Ba và 10 bài đoạt giải Khuyến khích.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: Việc tổ chức thành công cuộc thi viết đã góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội NDVN trong 90 năm qua do Đảng lãnh đạo; tạo sự chuyển biến trong hành động nhằm góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của Hội NDVN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã ban hành Hướng dẫn số 231 về công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN. Hướng dẫn số 231 nêu rõ: Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội NDVN phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; có sức lan tỏa rộng, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân. Lồng ghép các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội NDVN với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương gắn với giải quyết việc làm tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội NDVN khẳng định: Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, các cấp Hội ND trên cả nước đã có nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa, thiết thực. Với việc lựa chọn đúng và tính hiệu quả thiết thực của mỗi hoạt động, phần việc, công trình trong thời gian này chính là nguồn động viên, cổ vũ, tạo động lực cho cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN.