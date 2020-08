Thu thêm hàng trăm kg ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM; Đội 6, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải Quan; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, vừa bắt giữ thêm nhiều đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu bị triệt phá trước đó.

Theo đó, qua quá trình điều tra mở rộng chuyên án chiều 30/7, các đơn vị nói trên đã đồng loạt khám xét nơi ở và bắt giữ 7 đối tượng tại 3 điểm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, công an thu giữ 63 bịch ma tuý tổng hợp dạng đá có khối lượng là 63kg.

Lượng ma túy thu giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thị Thu Hà (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thành Luân (SN 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Từ lời khai, công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng khác và thu thêm 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin. Như vậy, đến nay, công an đã bắt giữ được 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma tuý tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, rạng sáng 19/7, tại khu vực cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), lực lượng các đơn vị phối hợp nói trên đã phong toả, tiến hành khám xét khẩn cấp 1 container loại 20 feet có chở hàng 30 tấn.

Tờ khai hải quan cho biết, hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hoá là cảng Incheon, Hàn Quốc. Lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn ma túy chứa trong các khối đá. Cụ thể, tang vật thu giữ là 40kg ma tuý.

Công an khám xét hiện trường.

Các đơn vị phối hợp đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.

Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy khủng này là cựu cảnh sát Hàn Quốc, từng có 20 năm trong ngành. Người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thuê nhà ở quận 2 để điều hành đường dây.

Đây được xem là vụ đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma túy lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành. Ma túy sẽ được đưa đến Hàn Quốc, một thị trường từ trước đến nay cơ quan chức năng chưa hề ghi nhận trong hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy từ Việt Nam sang.