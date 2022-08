Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/8, phóng viên đặt câu hỏi với đại diện Bộ Y tế liên quan đến nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam và đề nghị Bộ Y tế cho biết biện pháp phòng chống.

Việt Nam hiện nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận ca bệnh đầu tiên ở người vào năm 1970 và chỉ lưu hành ở khu vực Trung và Tây Phi. Tuy nhiên từ tháng 5/2022 đến nay, dịch có diễn biến bất thường, ghi nhận tại 12 quốc gia khu vực châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/8. Ảnh: HN

Đáng chú ý, bệnh gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ có ca bệnh. Đến ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố sự bùng phát của dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Đến ngày 30/7, đã ghi nhận trên 21.000 ca mắc tại 78 quốc gia, trong đó có 7 trường hợp tử vong.



"Việt Nam hiện nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên nguy cơ bệnh xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể do bệnh dịch đã ghi nhận ở nhiều quốc gia và đặc biệt là quốc gia lân cận Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…", bà Liên nói, song lưu ý, với chính sách mở cửa thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả đối với dịch Covid-19 thì sự giao lưu, đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như trong khu vực là 1 trong những lý do nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Nếu bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, hạn chế thấp nhất tử vong, ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế

Để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ tháng 5/2022, Bộ Y tế đã chủ động chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng chống và đã liên tục liên hệ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, các cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh.

"Việt Nam được đánh giá, phân loại là nhóm 1, quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới nhưng ngay lập tức Bộ Y tế đã kích hoạt Văn phòng đáp ứng khẩn cấp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn về điều trị, giám sát các trường hợp bệnh đậu mùa", bà Liên nói.



Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo và ban hành Công điện số 680 ngày 1/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, nêu rõ biện pháp phòng chống dịch đậu mùa khỉ hiện nay theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tăng cường sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát phòng chống dịch ngay tại cửa khẩu, tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

Xử lý kịp thời ổ dịch, điều trị người mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong, ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, chi phí để triển khai các biện pháp phòng chống, tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; tăng cường năng lực xét nghiệm, chuẩn đoán, xác định. Tập huấn cho cán bộ y tế....

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cũng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến kết quả tiêm vaccine mũi 4 hiện nay và việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi như thế nào? Theo đó, đến ngày 3/8, số người đã tiêm mũi 4 trên toàn quốc là 9.703.299 mũi tiêm, đạt 50,6%, trong đó có 9 tỉnh đạt tỉ lệ trên 80%. Trong 9 tỉnh này có 3 tỉnh đạt tỉ lệ cao nhất là Điện Biên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long. Có 29 tỉnh có tỉ lệ dưới 50%, trong đó 3 tỉnh có tỉ lệ thấp nhất là Sơn La, Đắk Lắk, Nghệ An. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính đến ngày 3/8, mũi 1 đạt 70%, mũi 2 đạt 38%. Theo tính toán của các cơ quan ngành y tế, tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 nửa cuối của tháng 7 đã tăng hơn 30%, gần 40% so với nửa đầu của tháng 7.