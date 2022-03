Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuỗi sự kiện du lịch sẽ là đòn bẩy cho ngành du lịch tăng tốc

Tối 26/3, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".



Đến tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Ông Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo các Sở, Ban ngành, doanh nghiệp và hàng nghìn người dân đã có mặt tại buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định: "Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu cho hoạt động mở cửa du lịch trở lại của chúng ta và là sự kiện trọng tâm của chương trình năm du lịch quốc gia 2022.

Cùng với lễ khai mạc hôm nay, chúng ta kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách đến với bạn bè Quốc tế", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam (Ảnh: T.H)

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm nay, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Quảng Nam, vùng đất tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ và hướng ra biển Đông rộng mở. Nơi đây hội tụ và giao thoa nhiều giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử đến từ các nền văn minh, văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Chăm Pa, Sa Huỳnh; quê hương của các danh nhân như Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng…; vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng.

Quảng Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là "du lịch xanh", "du lịch di sản" với sức hấp dẫn vô cùng to lớn từ di sản văn hóa thế giới như đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như nghệ thuật Bài chòi; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, hệ động thực vật phong phú… và những nét đặc trưng riêng biệt về ẩm thực vô cùng đặc sắc…

Theo Thủ tướng Chính phủ, cùng với chủ đề chung này, những "từ khóa" chủ đạo của du lịch Việt Nam trong năm 2022 và giai đoạn sắp tới sẽ là: "Hòa bình", "xanh hóa", "số hóa" và "kết nối" (Ảnh: T.H)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển du lịch trong thời gian tới, dự báo có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và những bất ổn trên thế giới.

Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 (Ảnh: T.H)

"Nhân đây, tôi đề nghị các bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam và các địa phương cả nước cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động phối hợp thực hiện thật tốt một số trọng tâm, tróng đó là tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc - một nhiệm vụ rất quan trọng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo và nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Đồng thời phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng những thương hiệu du lịch lớn mang tầm Quốc tế với bản sắc Việt Nam, gắn với mảnh đất thiêng liêng mà anh dũng, gắn với bản sắc văn hóa đặc sắc và con người Việt Nam thân thiện, đôn hậu.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng môi trường du lịch "xanh" đúng như chủ đề năm du lịch quốc gia 2022. Đó là môi trường du lịch mà ở đó có sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách; là sự cam kết của tất cả các bên liên quan, bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, khai thác du lịch nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên, môi trường. Điều này cũng góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), đó là đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Cần chủ động, linh hoạt và đẩy mạnh hơn nữa việc mở cửa thị trường du lịch quốc tế gắn với việc thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh bình thường mới, đảm bảo an toàn, khoa học, phù hợp với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội", Thủ tướng chia sẻ.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ Việt Nam đã xác định chủ đề của năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Cùng với chủ đề chung này, những "từ khóa" chủ đạo của du lịch Việt Nam trong năm 2022 và giai đoạn sắp tới sẽ là: "Hòa bình", "xanh hóa", "số hóa" và "kết nối".

Lễ hội khinh phí cầu chào mừng năm du lịch ở Quảng Nam (Ảnh CTV)

Tại lễ khai mạc, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Du lịch xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu được lựa chọn của nhân loại, bởi nó đề cao ý thức của con người trong việc tôn trọng tự nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và khôi phục đa dạng sinh học.

"Màu xanh là màu của hy vọng. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng năm 2022 sẽ là năm khởi đầu thắng lợi cho một giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng; sự điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự năng động, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hoà bình. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn với thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử hào hùng, văn hoá phong phú, đa dạng, con người hiền hoà, thân thiện, cởi mở, mến khách, chính trị ổn định, an ninh, an toàn", ông Thanh nhấn mạnh.

Trong không khí tưng bừng và không gian mang đậm nét văn hóa truyền thống một chương trình nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn gửi tới các đại biểu và du khách.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Quảng Nam - Điểm đến Du lịch xanh gồm 3 chương (Chương I: Vẻ đẹp bất tận, chương II: Về miền di sản và chương III: Hội nhập-tỏa sáng). Nội dung câu chuyện xuyên suốt về chủ đề "Du lịch xanh" được dẫn dắt từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, những phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch an toàn, thân thiện.

Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Anh Thơ, Viết Danh, Quang Hào...cùng hơn 600 diễn viên của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc...

Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động, trong đó 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình suốt năm 2022 và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Tỉnh kỳ vọng đón 4,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng.