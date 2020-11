Thực khách bị đâm chết trong quán nhậu

Ngày 2/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bàn giao 2 nghi can liên quan vụ án mạng xảy ra tại địa bàn cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Danh tính 2 người này chưa được nhà chức trách tiết lộ.

Vụ án xảy ra chiều 31/10. Hôm đó, một nhóm thanh niên đến ăn nhậu tại quán dê ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán.

Sau khi đập phá đồ đạc, nhóm này bỏ đi. Một lúc sau, họ mang hung khí quay lại quán nhậu rồi mâu thuẫn với thực khách tên L. (27 tuổi, người địa phương).

Một thanh niên đã cầm hung khí đâm 2 nhát khiến anh L. tử vong. Ngoài tạm giữ 2 nghi can trên, công an đang truy bắt những người liên quan khác.