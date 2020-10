Tiếp tế lương thực 3.000 hộ dân bị cô lập ở Phước Sơn

Ngoài ra, 40 bao quần áo, gần 1.000 chai nước suối do Đồn Biên phòng Bình Minh và nhân dân xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) ủng hộ, quyên góp cũng được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển đến các hộ dân ở 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn).

Trước đó, do tác hại của bão số 9, nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Dù cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang cùng các hội, đoàn thể tỉnh Quảng Nam đã, đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục, nhưng do địa hình phức tạp, mưa lũ khắc nghiệt nên tỉnh khó có thể nhanh chóng khôi phục. Đặc biệt, các hộ dân ở 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn) đang bị cô lập do mưa bão mấy ngày qua.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tìm cách nhanh chóng tiếp cận để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Đoạn đường từ trung tâm huyện đến 2 địa phương này khá xa (trên 50 km), lại bị chia cắt bởi các điểm sông, suối và sạt lở đất rất phức tạp.

Để khắc phục các tuyến đường, cầu cống, cần mất thời gian dài trong khi thời tiết thường xuyên mưa, lũ, nhất là bão số 10 lại sắp đến nên khả năng tại chỗ của tỉnh Quảng Nam khó tiếp cận được nếu không có sự hỗ trợ, chi viện của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu 5 và các đơn vị, lực lượng chức năng.