Tiểu thuyết gia hình sự, bạn thân của kẻ sát nhân hàng loạt Ted Bundy qua đời

Ann Rule là nhà văn hình sự nổi tiếng người Mỹ với nhiều tác phẩm dựa trên các sự kiện có thật. Theo Washington Post, bà đã qua đời vào ngày 17/10 vừa qua. Trong số 30 tác phẩm được xuất bản, Ann Rule ưng ý và tự hào nhất là cuốn sách đầu tay, viết về kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ, Ted Bundy.

"The Stranger Beside Me" (Người lạ bên tôi - PV) đã kể lại tình bạn "có một không hai" giữa Ann Rule và Ted Bundy trước khi hắn bị hành quyết. "Tôi có cảm tình với gã ngay lập tức", Ann Rule viết, "Rất khó để cưỡng lại".

Tiểu thuyết gia nổi tiếng Ann Rule đã qua đời vào tuần trước. (Ảnh: CNN).

Ann Rule quen biết Ted Bundy trong 20 năm và coi hắn là bạn tâm giao. Bà thực sự bị sốc khi biết rằng, người đàn ông đêm đêm vẫn ngồi bên bà lại chính là sát thủ mà cảnh sát đang truy tìm. Từ năm 1980 đến nay “Người lạ bên tôi” đã được tái bản đến 40 lần, tổng doanh số bán ra lên tới hơn 2 triệu bản.

Ted Bundy bị xử tử vào năm 1989 sau khi bị kết tội giết hai thành viên hội nữ sinh của Đại học Bang Florida và một bé gái 12 tuổi. Trước khi bị hành hình, hắn còn lạnh lùng thú nhận đã giết hơn hai mươi phụ nữ khác khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Thế nhưng trước khi bị bắt, Ted Bundy là một gã đồng nghiệp dễ mến trong mắt Ann Rule. Cả hai cùng làm việc trong đường dây nóng về tự tử tại Seattle, Ann Rule viết trong sách, "Như mọi người thấy, Ted Bundy giết người nhưng hắn cũng cứu người. Tôi biết điều đó vì nhiều lần đã ngồi cạnh Ted khi hắn cứu người muốn tự tử qua điện thoại".

Ann Rule sinh ngày 22/10/1935, tại Lowell, Michigan. Bà tốt nghiệp Trường trung học Coatesville và nhận bằng cử nhân Văn chương tại Đại học Washington. Ngoài ra, Ann còn tham dự các khóa học điều tra tội phạm của ngành cảnh sát và hiện vẫn tham gia giảng dạy chuyên đề cho nhiều nhóm thi hành pháp luật. Bà có chứng chỉ trợ giảng nhiều chuyên đề như: Giết người hàng loạt, Giết người tàn bạo, Nữ sát nhân, Nhận dạng tội phạm và còn là thành viên lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư pháp Mỹ.

Nhiều tác phẩm của bà như "Từng hơi thở", "Điệu nhảy cuối", "Cơ hội cuối" được Thời báo New York xếp vào hàng best-seller. Bốn tác phẩm được chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình, trong đó có "Những hy sinh nhỏ nhoi", "Chết trước hoàng hôn", "Đừng để nàng ra đi". Bà đã nhận được nhiều giải thưởng văn chương như: Peabody Awards, Anthony Awards, giải Thống đốc tiểu bang Washington và ba lần được đề cử giải Edgar Poe dành cho các nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám Mỹ.