Nghi phạm thiếu niên khai lý do giết người đàn ông trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, ngày 20/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Lê Tân Định (17 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Lê Tân Định. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận: Trước đó thông qua mạng xã hội Định quen với anh Đ. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).



Đến tối 18/5 cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long để quan hệ. Tại đây cả hai xảy ra bất đồng trong quan hệ đồng giới nên dẫn đến cự cãi. Sau đó, Định đã dùng tay siết cổ anh Đ. dẫn đến tử vong. Định lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sáng hôm sau, quản lý nhà nghỉ phát hiện thi thể anh Đ. trong nhà vệ sinh nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định đây là vụ án mạng nên nhanh chóng xác định được Định là nghi phạm.

Được sự vận động của công an và gia đình, chiều 19/5, Định được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Vì sao anh chị ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - AIC kháng cáo thay em gái?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ án đưa hối lộ, thông thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng xảy ra tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Phiên sơ thẩm diễn ra cuối năm 2022, khi đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC bị tòa án xác định là chủ mưu, phải nhận 30 năm tù về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tòa còn cho rằng bị cáo vẫn đang bỏ trốn nên sẽ "thi hành án khi bắt được".

Bà Nhàn - AIC bị xác định đang bỏ trốn và được luật sư, anh chị ruột kháng cáo thay.

Cùng vụ án, cựu Bí thư Đồng Nai, ông Trần Đình Thành bị phạt 11 năm tù còn cựu Chủ tịch tỉnh này, ông Đinh Quốc Thái nhận 9 năm tù do mỗi người nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Nhóm 33 bị cáo còn lại nhận thấp nhất án treo, cao nhất 25 năm tù.

Cũng trong phần tuyên án, TAND TP.Hà Nội cho phép người thân, luật sư của 8 bị cáo vắng được quyền kháng cáo thay. Bốn anh chị ruột của Nguyễn Thị Thanh Nhàn căn cứ vào nội dung này làm đơn kháng cáo thay em gái.

Họ đề nghị cấp phúc thẩm: "Xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho em gái tôi".

"Em gái chúng tôi có đưa hối lộ hay không thì chỉ em ấy biết. Việc sử dụng lời khai của người khác để buộc tội em gái chúng tôi mà không có những chứng cứ khác, trong khi không có mặt em gái chúng tôi để lấy lời khai và đối chất làm rõ là không đảm bảo các quy định của pháp luật".

Cũng theo đơn: "Chúng tôi giả sử trường hợp ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai lại rằng, thực tế không có việc nhận tiền từ em gái tôi thì rõ ràng em gái chúng tôi không có tội đưa hối lộ. Do đó chỉ dùng lời khai của bị cáo Thành, Thái làm căn cứ buộc tội là oan ức cho em gái chúng tôi".

Về tội "Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", các anh chị của bà Nhàn nêu quan điểm: "Cô Hoàng Thị Thúy Nga là người nhận ủy quyền của Nhàn để toàn quyền quyết định trong đấu thầu… Nga hoàn toàn không báo cho Nhàn thì sao viện kiểm sát lại cho rằng Nhàn chỉ đạo cấp dưới thông thầu".

Bà Nga là cựu Phó tổng giám đốc AIC, phụ trách khu vực phí nam. Trong vụ án tại Đồng Nai, người này bị phạt 12 năm tù về hành vi vi phạm đấu thầu.

Cựu B thư và Chủ tịch Đồng Nai tại tòa sơ thẩm, tháng 12/2022.

Theo hồ sơ, dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh ra quyết định đầu tư năm 2007 với tổng số vốn 889 tỷ đồng nhưng đến tháng 5/2010, tăng lên 1.080 tỷ đồng.

Chỉ 2 tháng sau, tổng mức đầu tư lại được điều chỉnh, tăng lên 1,904 tỷ đồng. Tất cả có 5 lần điều chỉnh, vốn đầu tư tăng từ 889 lên tới 2.076 tỷ đồng; khởi công năm 2008 và hoàn thành năm 2018.

Trong các lần tăng vốn nói trên, tỉnh Đồng Nai gặp khó vào năm 2010 khi cần bổ sung vốn đầu tư thiết bị chuyên môn. Do vậy, bị can Trần Đình Thành khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai gọi điện cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn "nhờ" xin vốn Trung ương.

Bà Nhàn đồng ý việc "hỗ trợ tỉnh xin vốn". Cáo trạng không thể hiện nữ Chủ tịch AIC có tác động tới người, cơ quan có thẩm quyền hay không. Ông Thành cũng khai không rõ bà Nhàn "tác động bộ, ngành nào?".

Sau đó, đoàn công tác của Đồng Nai làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự án bệnh viện được tăng 30% tổng mức đầu tư để bổ sung phần thiết bị y tế. Ông Thành lập tức chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ bổ sung cho dự án.

Tiếp đến, bà Nhàn chỉ đạo nhân viên của mình là Hoàng Thị Thúy Nga gặp ông Trần Đình Thành và bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai tại một nhà hàng.

Trong bữa ăn, ông Thành giao cho Vũ việc "tạo điều kiện" để AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế của dự án bệnh viện vì đây là doanh nghiệp có khả năng, uy tín và "có nhiều mối quan hệ với Trung ương, có công xin vốn cho tỉnh".

Sau đó, AIC thực sự trúng 16 gói thầu tổng trị giá 665 tỷ đồng tại Bệnh viện Đồng Nai sai quy định, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Bị cáo Nhàn và cấp dưới cũng hối lộ 43,8 tỷ đồng cho nhóm Thành, Vũ và Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.



Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để đòi nợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bắc Giang, Phan Ngọc Sơn, sinh năm 2001, ngụ quận 12 và Hoàng Xuân Du, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Bắc Kạn để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

3 đối tượng có hành vi tạt sơn đòi nợ bị Công an quận 12 tạm giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, Quân có cho chị N.T.L.P mượn số tiền 13 triệu đồng. Chị P đã trả được tổng số tiền lãi và gốc là 11.250.000 đồng rồi không trả nữa.



Sau thời gian lãi mẹ cộng lãi con khiến số tiền còn thiếu lên đến 12.640.000 đồng. Nhiều lần đến tận nhà đòi tiền không được, Quân viết bậy lên tường nhà chị P để uy hiếp tinh thần, buộc gia đình của chị và chị P trả nợ.

Vẫn không đòi được tiền, Quân thuê Sơn và Du mua sơn đến tạt vào nhà chị P với tiền công là 1 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, cả ba đều khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an quận 12 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương

Ngày 20/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Chơn Uỷ - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường vừa báo cáo lên Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vụ việc em H., học lớp 10 đang theo học tại trường bị nhóm người lạ mặt đâm trọng thương.

Cô P.T.M., giáo viên chủ nhiệm của em H. cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 17/5. Lúc này em H. đang chở em trai trên đường về nhà thì bị nhóm người trên đâm vào 2 tay. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan công an.

Trường THPT Hồng Đức - nơi em H. đang theo học. Ảnh: N.G

Nói về tình trạng sức khỏe của em H., chị Đ.T.B.T. (mẹ em H.) cho biết, con chị bị đâm vào 2 tay trong đó có tay trái bị đâm dập dây thần kinh nên phải mổ. Hiện con trai chị H. đã mổ xong và đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên.



Còn thầy Uỷ cho hay, em H. bị đâm trọng thương đúng lúc thi hết học kỳ 2 nên phải tạm dừng. Đến chiều 19/5, sức khỏe của học sinh này đã đỡ hơn nên nhà trường đã tạo điều kiện để em thi lại.

Bắt đối tượng lừa đảo ở Quảng Ngãi trốn vào tỉnh Bình Dương "đội lốt" bảo vệ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/5, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thông (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Thông tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 2/2023, vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thông đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi ra lệnh bắt giữ.

Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân trốn khỏi địa phương nên cơ quan này phát lệnh truy nã.

Sau nhiều lần thay đổi nơi ẩn náu, Thông đã đến địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát với vỏ bọc là nhân viên bảo vệ hòng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Dù vậy, hành tung của kẻ mang lệnh truy nã nguy hiểm đã bị lực lượng công an phát giác. Đến ngày 18/5, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Thông trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.