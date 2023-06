Vụ phát hiện 2 cá thể nghi là hổ tại Sơn La: Già làng từng săn hổ nói gì?

Khi chúng tôi đưa hình ảnh của những dấu chân nghi là của hổ được người dân xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu phát hiện và chụp lại cho ông Và Sái Di già làng ở xã vùng Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) xem, ông ngắm thật kỹ rồi khẳng định: "Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi đời, trước đây đã từng có những cuộc đi săn giáp mặt với nhiều hổ, tôi từng được chứng kiến những dấu chân hổ trên khắp đường mòn từ thời chưa có điện, đường xá... Nhìn vào hình ảnh này tôi khẳng định đây là những bước chân của con hổ đi qua".

Dấu chân nghi của hổ được người dân xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) phát hiện và chụp lại ngày 9/6/2023. Ảnh: Người dân cung cấp.

Nhìn những dấu chân này, ông Di cho rằng đây là con hổ rất to. "Nhớ lại cách đây khoảng 40 năm trở về trước, khi đó tôi mới có 2 người con, tôi đã đi săn được 2 con hổ. Thời đó, khi săn được tôi phải gọi 2 em trai có sức khỏe tốt xuống vác về. Nhưng 2 con hổ tôi săn được thời đó dấu chân không to như dấu chân như trong ảnh kia. Dấu chân trong ảnh phải to gần bằng cái bát con', ông nói.

Theo ông Và Sái Di, nhiều năm trước đây xã vùng cao Co Mạ nhiều rừng già nguyên sinh, dân số ít không đông như bây giờ nên việc hổ ở rừng khá nhiều. Những con trâu, bò, dê nếu thả ở gần rừng hay bị hổ ăn thịt người dân xót lắm.

Ông Và Sái Di già làng ở xã vùng Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) khẳng định dấu chân là hổ. Ảnh: Tuệ Linh.

Khi chúng tôi hỏi làm sao để phân biệt được dấu chân của hổ so với các con vật khác, ông Di cho biết: Nhìn vào các dấu chân của hổ úp xuống đất to và rất rõ so với các con vật khác nên rất dễ nhận biết. Đồng thời, con hổ còn có một móng phía dưới bàn chân thấp hơn so với 4 móng còn lại, bởi vậy đi trên mặt đất chỉ nhìn thấy 4 móng xuất hiện rõ nét nhất.

Hình ảnh về móng vuốt, bàn chân con hổ. Ảnh: Internet.

Ông Vì Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: Xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân xã, bản phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm để xác minh thông tin về 2 cá thể nghi là hổ được người dân phát hiện. Tuy nhiên, đến 17 giờ ngày 10/6, vẫn chưa có thông tin mới. Dự kiến, sáng mai (11/6), Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La sẽ cùng các lực lượng chức năng xuống để tiếp tục xác minh.