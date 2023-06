TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 nghi phạm cướp, hiếp cô gái trẻ; đâm vợ trọng thương trong đêm

Hai nghi phạm khống chế cướp tài sản, hiếp dâm cô gái 21 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi, ngụ ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị bắt tạm giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là cô gái có quen biết với hai thanh niên này trước khi chúng gây án.

Đối tượngVõ Hoài Em (21 tuổi, ngụ ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) bị bắt về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Ảnh: Thiên Long

Tối 31/5, Tâm và Em đến khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để gặp cô gái tên N.D.N (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) ngồi nói chuyện chơi.

Vòng vàng của nạn nhân hai đối tượng cướp chưa kịp tiêu thụ. Ảnh: Thiên Long

Lợi dụng đêm tối vắng người qua lại, hai đối tượng bất ngờ khống chế nạn nhân, cướp 2 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai bằng vàng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng (chưa rõ trọng lượng).

Cướp xong, thay vì bỏ đi, hai nghi phạm tiếp tục giở trò bằng hành động trói chân tay nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại, mặc cô này van xin kêu cứu.

Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường trốn thoát. Nạn nhân trình báo công an.

Tập trung điều tra truy xét, cảnh sát hình sự huyện Đức Hòa tiến hành bắt khẩn cấp Tâm và Em, thu giữ tang vật liên quan vụ án ở khu nhà trọ cách xa nơi gây án hơn 20km.

Đối tượng dùng dao đâm vợ trọng thương, mang xăng đốt nhà từng truy sát hàng xóm vì ghen tuông

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc diễn ra vào khoảng 20h45' ngày 8/6, sau khi uống rượu Lê Đình Sửu (SN 1978, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về nhà đã dùng dao đâm vợ mình là chị Ng.Th.L (SN 1990) nhiều nhát vào người. Lê Đình Sửu tiếp tục lấy một can xăng sang nhà hàng xóm là anh L.Đ.Đ (SN 1976) rồi đổ xăng lên nền, phòng khách châm lửa phóng hỏa. Sự việc được camera ghi lại.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Lê Đình Sửu ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An mang xăng đốt nhà hàng xóm.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán, Sửu cũng từng mang dao sang nhà đuổi chém anh Đ. vì ghen tuông.

Sửu và vợ đã có với nhau 2 người con, con đầu khoảng 10 tuổi, con thứ 2 khoảng 7 tuổi. Lê Đình Sửu có một chiếc máy đầm, thường xuyên đi đầm thuê để kiếm tiền. Vì thế trong nhà luôn có một can xăng pha nhớt.



Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích Lê Đình Sửu trên kênh đào ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp

Bị chồng đâm nhiều nhát, chị L bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích Lê Đình Sửu trên kênh đào.

"Tina Dương" lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Sau gần 1 ngày xét xử, chiều 9/6, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt Hội đồng xét xử tuyên phạt Tina Dương mức án 11 năm tù về 2 tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nói lời sau cùng tại toà vào chiều cùng ngày, Vân Anh bật khóc nức nở và xin lỗi gia đình, cũng như các bị hại.

Nói lời sau cùng tại toà vào chiều cùng ngày. Ảnh: CTV

Tina Dương thuê ô tô tự lái rồi bán

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (Công ty Gia Đình Việt, trụ sở ở TP.HCM) thuê ô tô tự lái và yêu cầu lái xe ra giao tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau thỏa thuận, công ty cử người lái ô tô (biển số 51H - 242.74) từ TP.HCM đến TP. Phan Thiết làm hợp đồng thuê xe thời hạn 3 tháng (24/1 - 24/4/2022) và giao xe, giấy tờ liên quan Tina Dương.

Sau đó, Tina Dương đã trả tiền thuê xe tháng đầu cùng chi phí giao xe cho Công ty Gia Đình Việt là 50 triệu đồng và sử dụng xe đi lại.

Đến ngày 24/4/2022, hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc Tina Dương yêu cầu trả lại xe, nhưng cô gái này cố tình trốn tránh không trả xe và cũng không trả tiền thuê xe 2 tháng còn lại.

Tháng 5/2022, Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Thời điểm này, Vân Anh mua trả góp 2 sim điện thoại số đẹp của một người ở tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng. Để có tiền đầu tư bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán ô tô biển số 51H - 242.74 cho anh H. (ngụ TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tina Dương vào ngày 13/10/2022. Ảnh: DT





Tiếp đó, Vân Anh về TP.HCM, lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô biển số 51H - 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H. tạo lòng tin và nói dối rằng đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ. Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người nên Vân Anh rời khỏi Ninh Bình về lại TP.HCM và đến TP. Phan Thiết sinh sống. Trước những lùm xùm trên mạng xã hội và tố giác của công dân, công an địa phương đã mời cô gái này lên làm việc.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về hai tội danh trên.

Về phần dân sự, Tina Dương đã trả 300 triệu đồng cho Công ty Gia Đình Việt và trả cho anh H. 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị can Tina Dương.

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc trộm cắp liên tỉnh bằng thủ đoạn “sơn tiền”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Đối tượng bị bắt giữ là Huang Linzhong (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc).

Đối tượng Huang Linzhong tại cơ quan công an. Ảnh: H.N.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/5/2023, đối tượng Huang Linzhong vào TP. Hồ Chí Minh mua xe máy biển số 59N1-720.47 làm phương tiện hoạt động trộm cắp tải sản với thủ đoạn "sơn tiền" dọc trên tuyến từ TP. Hồ Chí Minh ra Bắc.

Khoảng 11h15 ngày 7/6/2023, Huang Linzhong đến Cửa hàng trang sức Hạnh Hòa ở Trung tâm thương mại Vincom Huế. Tại đây, Huang Linzhong giả vờ hỏi mua trang sức. Sau khi nhân viên cửa hàng tư vấn, đem ra khỏi tủ kính của cửa hàng 5 sợi dây chuyền, Huang Linzhong cầm trên tay xem rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa thêm những mẫu khác.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Huang Linzhong nhanh tay lấy trộm 1 sợi dây chuyền bằng vàng trắng Ý trị giá hơn 31,4 triệu đồng bỏ vào túi quần và trả lại 4 sợi dây chuyền. Sau đó, lấy đi đổi tiền đô la Mỹ, Huang Linzhong nhanh chóng lấy xe máy chạy ra Quảng Trị.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử tổ công tác truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn. Đến 22h ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Huang Linzhong tại nhà nghỉ Long Giang (phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.