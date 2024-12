TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giang hồ cộm cán "cu Đực"; tin mới vụ phóng hỏa 11 người chết ở Hà Nội

Bắt giang hồ cộm cán "cu Đực" ở Quảng Ngãi

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Phụ Đạt (biệt danh "cu Đực", SN 1976, trú thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp khai thác cát tại xã Nghĩa Thắng.

Đối tượng Bùi Phụ Đạt (biệt danh "cu Đực") bị lực lượng công an bắt giữ. Nguồn: Công Lý

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024, chủ mỏ cát An Tráng, đóng trên địa bàn xã Nghĩa Thắng quyết định đóng cửa, tạm thời không khai thác. Tuy nhiên, đối tượng Bùi Phụ Đạt tự ý thuê xe đào và xe tải ra khu vực mỏ khai thác cát để bán thu lợi bất chính.

Được biết, "cu Đực" là một giang hồ có tiếng tại tỉnh Quảng Ngãi, với nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi như: Trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc. Đối tượng này lôi kéo nhiều thanh niên "bất hảo" khác nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Quảng Ngãi, cái tên "cu Đực" luôn gắn liền với những tai tiếng liên quan đến các hoạt động phạm pháp và nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi bắt giữ đối tượng Bùi Phụ Đạt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi người dân và doanh nghiệp nào bị Bùi Phụ Đạt cưỡng đoạt tài sản liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Tiên qua số điện thoại 0912260112 để được giải quyết.

Nữ công nhân tranh thủ làm thêm để nuôi con tử vong trong vụ phóng hỏa đốt quán cà phê ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 18/12, một vụ cháy đã xảy ra tại quán cà phê, có địa chỉ số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề về người khi có đến 11 người tử vong, nhiều người bị thương. Nhà chức trách sau đó xác định, vụ việc do tác động từ con người chứ không phải nguyên nhân chập điện, cháy thông thường.

Tiến hành xác minh, hung thủ gây án ngay lập tức bị bắt. Cao Văn Hùng (SN 1973; HKTT: Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hiện trú tại: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội; có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản") là kẻ dùng xăng đốt quán cà phê. Ngay rạng sáng 19/12, Hùng đã bị khởi tố bị can về tội "Giết người".

Vụ cháy ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội thực chất là do 1 đối tượng phóng hoả, dùng xăng đốt quán sau khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Nguyễn Hoà

Trở lại diễn biến phía các nạn nhân, thi thể 11 nạn nhân xấu số hiện đang được lưu trữ tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xác định danh tính từng người.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân là anh P.Q.T, SN 2000, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội); anh P.T.C, SN 1985, phường Nam Sơn, TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh); chị Đ.T.N, SN 1981, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ngày 19/12, có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 198, PV Dân Việt ghi nhận, nhiều người thân các nạn nhân đang ở đây để chờ kết quả xác định danh tính từ cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà (anh chồng chị Đ.T.N) tập tễnh trong đôi nạng, cũng là một trong số những người chờ nhận người thân ở đây. Chị N là 1 trong 3 nạn nhân xấu số được xác định danh tính đầu tiên.

Người đàn ông chia sẻ, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày ông nhận thông tin từ người quen, thông báo em dâu gặp nạn trong vụ cháy ở Phạm Văn Đồng. Nghe tin dữ, gia đình đã cố gắng liên hệ với chị N nhưng không được.

Em dâu ông Hà là chị N không may gặp nạn trong vụ cháy quán cà phê ở Phạm Văn Đồng. Ảnh: NA

Ông Hà cho biết, chị N là mẹ đơn thân nuôi 3 con, trong đó 2 con lớn đã lập gia đình, còn cháu út mới học lớp 1. Sự việc xảy đến với chị N khiến gia đình rất bàng hoàng, đau xót.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng chị N vẫn cố gắng bươn chải. Ban ngày chị N làm công nhân, tối đến làm nhân viên quét dọn, bê đồ cho quán cà phê. Thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cứu thương đưa thi thể chị N về Nam Định, ông Hà ầng ậng nước mắt.

Một người khác cũng đang chờ nhận diện người thân là bà T (68 tuổi, Hà Nội). Bà T chờ nhận diện thi thể bà N.T.M (48 tuổi, Hà Nội) và bà M là thông gia của bà T.

Theo chia sẻ của bà T, bà nhận được tin "bà thông gia gặp việc dữ" vào sáng cùng ngày. Diễn biến vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến bà T cũng chưa thể tin vào sự thật.

Mở tài khoản mạng xã hội mà bà M hay dùng, bà T ngậm ngùi khi thấy bà thông gia đăng bức ảnh cuối cùng lên mạng xã hội cách đây 14 tiếng trước. Bà M có 2 người con, chồng mất nên bà M ở cùng con út ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Chân dung Cao Văn Hùng - một đối tượng nghiện, kẻ đang tâm tước đi mạng sống của 11 người chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống. Ảnh: CAHN

Về diễn biến vụ việc, Công an TP.Hà Nội cho biết, hồi 23h03' ngày 18/12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40' cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 5 người thoát ra ngoài (có 4 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến khoảng 0h ngày 19/12, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng đốt quán cà phê là Cao Văn Hùng.

Bước đầu xác định, tối 18/12, Hùng đến quán ngồi uống bia rồi mâu thuẫn với nhóm khách khác ngồi trong quán. Sau đó, Hùng bị nhóm này đánh bằng tay chân.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng gọi xe taxi đến chợ Cổ Nhuế mua 1 xô nhựa rồi mang đi mua xăng. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hùng quay lại quán cà phê và hất xăng vào quán, bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bắt cháy vào xe máy và vật dụng bên trong tầng 1, chặn cửa ra vào làm những người bên trong không thể ra ngoài bằng cửa chính và phải chạy lên các tầng trên dẫn đến hậu quả 11 người tử vong và 4 người bị thương. Sau đó, Cao Văn Hùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Cảnh sát hình sự nổ súng vây bắt sòng bạc lớn gần trụ sở UBND thị trấn

Tối 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó, có 2 bị can Nguyễn Thúy An (45 tuổi, ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) và Lý Thanh Nhàn (35 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức) về tội Tổ chức đánh bạc.

Rất đông người dân thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ đứng xem công an bắt điểm cờ bạc "khủng". Clip: Thiên Long

Đối tượng tổ chức đánh bạc cùng các đối tượng liên quan do Cảnh sát hình sự Công an Long An chuyển hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Tân Trụ thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Cảnh sát hình sự tỉnh "hóa trang" phối hợp Cảnh sát cơ động Long An vây chặt xung quanh ngôi nhà ven tuyến đường tỉnh 833, cách trụ sở UBND thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ gần 300m, sau đó ập vào khống chế nhóm đối tượng đang sát phạt ăn thua bằng tiền.

Trong nhóm đối tượng bị khống chế tại hiện trường, có rất đông phụ nữ tham gia. Ảnh: Thiên Long

Phát hiện có công an vây kín, nhiều đối tượng liều mạng trèo hàng rào bỏ chạy, lực lượng chức năng nổ nhiều phát súng khống chế những ai tìm cách trốn thoát.

Công an lập biên bản tạm giữ 44 đối tượng, tang vật hơn 227 triệu đồng, 1 ô tô, 17 xe máy và 44 điện thoại di động.

Qua lời khai, đối tượng bàn bạc cùng Lý Thanh Nhanh tổ chức đánh bạc hình thức tài xỉu thắng thua bằng tiền tại nhà của An thuộc khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ để lấy tiền "xâu" chia nhau tiêu xài.

Dù gần trụ sở chính quyền, nhưng hoạt động kín đáo, sòng cờ bạc lôi kéo đối tượng các tỉnh lân cận như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre... đến tham gia, đồng thời nơi đây luôn cử người cảnh giới bên ngoài.

Theo dân địa phương, sòng bạc này hoạt động hơn 1 năm mới bị công an tỉnh phát hiện.

Một phụ nữ bị bắt khi đang vận chuyển gần 5kg ma túy

Ngày 19/12, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Mai Anh (49 tuổi, ngụ phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội) vận chuyển gần 5kg ma túy.

Nguyễn Thị Mai Anh cùng gần 5kg ma túy bị bắt quả tang. Ảnh CAPT. Nguồn: PLO

Vài ngày trước, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 29K-003.36 và phát hiện Nguyễn Thị Mai Anh đang vận chuyển một hộp cát tông, bên trong có 5 túi dạng túi chè màu xanh được hàn kín, có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định, số tinh thể màu trắng mà Mai Anh vận chuyển là ma túy, khối lượng là 4.8 kg, loại Ketamine.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh khai nhận, số ma túy trên được một người phụ nữ quen biết trên mạng xã hội thuê vận chuyển. Khi mang đến khu vực TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì bị bắt quả tang.

Nam đối tượng đấm túi bụi nữ chủ tiệm tạp hóa vì cho rằng "người ta mắng mình nên thiếu kiểm soát"

Chiều 19/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ nữ chủ tiệm tạp hóa ở đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú, TP.HCM) bị một nam thanh niên xăm trổ vào tiệm hỏi mua dao Thái Lan rồi bất ngờ dùng tay đấm liên tục vào đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã mời đối tượng này lên làm việc.

Mặc cho nữ chủ tiệm tạp hóa kêu la, đối tượng L.V.T.N vẫn hung hãn đấm liên tục vào phần đầu của người này, khiến những ngày qua chị C. choáng váng, sáng 19/12 phải ghé khám bệnh ở Bệnh viện quận Tân Phú. Clip: M.X.H

Cảnh sát quận Tân Phú đưa đối tượng L.V.T.N đến tiệm tạp hóa dựng lại hiện trường. Clip: Chinh Hoàng

Đối tượng L.V.T.N (ngụ quận 6, TP.HCM) tại hiện trường được dựng lại ở tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Đồng thời, cảnh sát cũng cho dựng lại hiện trường vụ việc vào trưa cùng ngày.

Theo nguồn tin điều tra ban đầu, đối tượng tên L.V.T.N (ngụ quận 6). Về lý do đánh chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận), đối tượng N trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa của chị C, cho biết: "Do chị C mắng mình nên tức giận, gây ra hành động thiếu kiểm soát…".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ 26 phút ngày 16/12, tại trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú.

Chủ quán tạp hóa, chị N.T.M.C cho biết, chị đang bán hàng thì có hai nam thanh niên tới mua thuốc lá và một con dao Thái Lan. Theo chị, hai người có biểu hiện say xỉn. Chị C nói chỉ bán thuốc lá, không có bán dao.

Lập tức, một trong hai nam thanh niên xông vào trong nhà đánh vào mặt, đầu chị C rồi rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người thanh niên xăm trổ đánh thẳng vào mặt, đầu chị C và văng tục, thách thức. Bức xúc, chị C liền gọi điện báo công an, nhưng nam thanh niên vừa đánh chị C liền quay lại, xông vào nhà, tiếp tục đấm liên tục vào đầu, mặt nạn nhân.