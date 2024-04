TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ; tuyên án ông Đỗ Hữu Ca

Khởi tố cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lê Tiến Viên.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.N (13 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu). Cháu N là con riêng của vợ Viên.

Trước đó, anh D.V (bố đẻ cháu N) đến cơ quan công an trình báo việc con gái của anh là cháu N bị bố dượng nhiều lần hiếp dâm.

Theo trình báo của anh V, anh và vợ cũ là chị L.T.H ly hôn từ năm 2013. Sau ly hôn, chị H lấy Lê Tiến Viên. Bé N sống cùng mẹ và cha dượng.

Tối 18/3/2024, anh V đang ở Vinh (Nghệ An) thì nhận được điện thoại của mẹ ruột nói bé N qua nhà chơi kể nhiều lần bị cha dượng giở trò đồi bại. Anh V hoảng hốt chạy xe về nhà ngay trong đêm tìm hiểu sự việc.

Anh V cho hay, theo lời bé N kể lại, lợi dụng thời điểm mẹ bé đi làm, Viên đã nhiều lần ép bé N quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Viên đưa tiền cho bé N và dặn “không được nói chuyện này cho ai”.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định bị can Viên đã 2 lần hiếp dâm bé N vào tháng 9 và tháng 11/2023.

Vụ án đã được Công an Quỳnh Lưu chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

Ông Đỗ Hữu Ca lĩnh án 10 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của "người em"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/4, sau gần 1 ngày nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và tiến hành tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca – cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng và 12 bị cáo khác.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 10 năm tù giam.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và 7 năm tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đước lãnh mức án 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh là vợ của Đước nhận tổng mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.

Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 9 năm tù giam.

Đối với nhóm tội "Nhận hối lộ", tòa tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương - cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài - cán bộ dưới quyền của Đương.

Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị TAND tỉnh Quảng Ninh nhận tổng mức án 4 năm 6 tháng tù.

Trước đó trong bản luận tội, VKS đánh giá, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.



Từ đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, các bị cáo: Đặng Khắc Thành (SN 1971, lao động tự do), bị phạt 18 tháng tù; Hà Thị Bích Nhàn (SN 1975, lao động tự do), bị phạt 15 tháng tù.

Với 6 bị cáo phạm tội Trốn thuế, không bị áp dụng hình phạt tù, chỉ phạt hành chính. Cụ thể bị cáo Đỗ Thị Đua bị phạt 2,5 tỷ đồng; Hà Thị Trang bị phạt 1,5 tỷ đồng; Vũ Ngọc Tú bị phạt 1,2 tỷ đồng; Chu Thị Thu Hiền bị phạt 800 triệu đồng; Nguyễn Hiền Tài bị phạt 350 triệu đồng; Ngô Văn Tuyên bị phạt 300 triệu đồng.

Theo VKS, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận.

Các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài phạm tội Nhận hối lộ. Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Đua, Hà Thị Trang, Chu Thị Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên phạm tội Trốn thuế.

Đối với bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, bị truy tố tội Trốn thuế đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước.

Đối với tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. VKS nhận định, các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi, mắc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội, nên cần xét xử nghiêm minh.

VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng đánh giá, vụ này điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích; có sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, vì lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Vụ án này các bị cáo đã xâm phạm tính đúng đắn của cơ quan, tổ chức và cá nhân, làm cho bộ phận cán bộ bị thoái hóa biến chất. Từ vụ việc đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021-8/2022, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài đã nhận hối lộ của Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh 362 triệu đồng. Từ đó Đương, Hoài tạo điều kiện cho vợ chồng Đước thành lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn đã làm trung gian mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Tổng số hóa đơn Thành mua bán trái phép là 850, thu lời bất chính hơn 1,7 tỷ đồng. Còn số hóa đơn Nhàn mua bán trái phép là 104 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 424 triệu đồng.



Đỗ Thị Đua là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vận tải và thương mại Kim Cương và Công ty TNHH thương mại và vận tải Hương Giang, đã mua 107 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Hà Thị Trang là giám đốc, là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Anh và Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đại Lâm, đã mua 43 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Tú là giám đốc quản lý, điều hành Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Hiếu đã mua 27 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng.

Chu Thị Thu Hiền là chủ tịch, quản lý, điều hành Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ truyền hình HD, đã thông qua Đặng Khắc Thành nhiều lần mua hóa đơn trái phép, với tổng 35 hóa đơn của vợ chồng Đước, để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 828 triệu đồng.

Nguyễn Hiền Tài là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TRT Việt Nam đã thông qua Hà Thị Bích Nhàn mua 10 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 292 triệu đồng.

Ngô Văn Tuyên là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TM xây dựng và vận tải Khánh Phong, đã mua 3 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai trốn thuế với số tiền hơn 246 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Truy tìm nữ đối tượng bị tố lừa đảo môi giới nhà đất, ôm 26 tỷ đồng rồi “biến mất”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang truy tìm đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền để điều tra giải quyết tố giác tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị.

Truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo môi giới nhà đất ở Quảng Trị ôm 26 tỷ rồi "biến mất". Trong ảnh là đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền đang bị truy tìm. Ảnh: N.V

Hoàng Thị Thu Hiền, sinh ngày 7/12/1991, tên gọi khác là Hoàng Ly Sa, quê quán xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có nơi đăng ký thường trú tại khu phố 2, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nơi ở khác tại số 23/1 Nguyễn Biểu, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng này là vết sẹo cấm cách 1,5cm trên trước đầu mắt phải.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, từ khoảng tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Hoàng Thị Thu Hiền là người làm nghề mua bán đất đã liên lạc với nhiều cá nhân để đưa ra thông tin có các lô đất giá rẻ, có thể mua, bán để kiếm lời.

Ban đầu, Hiền thực hiện việc nhận, chuyển tiền gốc, tiền lời theo đúng thoả thuận để các cá nhân tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Hiền để đầu tư mua bán đất.

Đến ngày 26/7/2023, Hiền không chuyển tiền gốc, tiền lời cho các cá nhân theo thoả thuận và bỏ đi khỏi địa phương, không liên lạc được.

Số tiền Hiền đã chiếm đoạt của 9 cá nhân có đơn tố giác gần 26 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị đơn vị, cá nhân nào phát hiện Hiền ở đâu xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (địa chỉ Km2, quốc lộ 9, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) theo số điện thoại 0694.120.243 hoặc số điện thoại 0913585635 gặp điều tra viên Lê Phước Thành.

Bắt Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) vì nhận 1 tỷ đồng để "làm ngơ" cho công trình không phép

Ngày 12/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội trước đó đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, về tội Nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn.

Chủ tịch phường Nghĩa Đô nhận 1 tỷ đồng để "làm ngơ" cho công trình không phép. Ảnh: CAHN

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định, Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để "làm ngơ" cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2 thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của bị can Chử Mạnh Hùng và các đối tượng liên quan khác trong vụ án.

Hẹn gặp rồi gây án mạng trong đêm vì mâu thuẫn

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 12/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Đào Duy Huân (25 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 4, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 11/4, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Đào Duy Huân và Vũ Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gặp nhau, giữa 2 người đã xảy ra cự cãi, xô xát.



Vụ giải quyết mâu thuẫn giữa 2 thanh niên xảy ra trong đêm khiến 1 người bị chém tử vong. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Sau đó, Đào Duy Huân đã dùng dao mang theo chém vào cánh tay trái của Vũ Tuấn Anh làm đứt động mạch chủ, chảy máu cấp. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.



Sau khi gây án, đối tượng Đào Duy Huân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đào Duy Huân bị cơ quan điều tra bắt giữ. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Tẻh và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã có mặt ghi nhận, khám nghiệm hiện trường; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng gây án.



Đến trưa cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), Đào Duy Huân đã bị các trinh sát Công an huyện Đạ Tẻh khống chế, bắt giữ.