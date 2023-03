TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cầm súng bắn bạn gái 16 tuổi; giết người rồi giấu xác dưới mương

Nghi mâu thuẫn tình cảm, thanh niên cầm súng bắn bạn gái 16 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trịnh Trọng Tần (SN 1988, quê Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng súng bắn người. Nạn nhân là chị T. (SN 2007, quê Kiên Giang).

Trịnh Trọng Tần tại cơ quan công an.

Tang vật công an thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, giữa Tần và chị T. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 13/3, Tần đến công ty nơi chị T. làm việc ở TP.Dĩ An rồi cầm súng ngắn bắn 2 phát vào người yêu nhưng không nổ.

Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm 1 cây búa đánh vào vùng tay và vùng đầu của chị T. gây thương tích nặng. Chị T. sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tần lái xe máy đến cầu Đồng Nai nhảy xuống sông tự tử thì được người dân cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giết người rồi giấu xác dưới mương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Tấn Thưởng (60 tuổi, trú thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) để điều tra về tội "Giết người".

Thông tin ban đầu, vào tối 25/1, một người dân phát hiện một xác chết trong con mương không có nước tại thôn 2, xã Diên Bình nên đã trình báo công an.

Nơi phát hiện thi thể của nạn nhân Đại. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an huyện Đăk Tô và các đơn vị có liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, trú tại thôn 2, xã Diên Bình).

Đối tượng Mai Văn Thưởng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Mai Tấn Thưởng là đối tượng nghi vấn nên đã triệu tập lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thưởng khai, tối ngày 23/1, Đại đến nhà mình chơi. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thưởng đã dùng kéo đâm vào cổ rồi dùng búa đánh vào đầu của Đại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Thưởng thấy Đại đã tử vong nên đã đưa xác Đại giấu ở con mương khô phía sau nhà rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, Thưởng đã có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Xúi giục người khác tự sát".

Mánh khoé của người đàn ông vi phạm nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn P (SN 1964, trú thôn Thượng Hoà, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vì điều khiển ô tô mà vi phạm nồng độ cồn và không xuất trình giấy phép lái xe phù hợp. Ngoài ra, ông P còn bị tước giấy phép lái xe hạng B2.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Mỹ Quỳnh

Trước đó, lúc 19h45 ngày 28/2, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Vĩnh Linh phát hiện ông P điều khiển ô tô biển kiểm soát 74A-088.20 mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/lít khí thở; đồng thời ông P không xuất trình giấy phép lái xe.



Quá ngày hẹn đến cơ quan công an xử lý nhưng ông P không đến xuất trình giấy phép lái xe. Điều này khiến Công an huyện Vĩnh Linh nghi ngờ ông P có giấy phép lái xe nhưng khai gian dối để né tránh việc áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Vì vậy, ngày 9/3, Công an huyện Vĩnh Linh đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xác minh. Ngay sau đó, Sở GTVT tỉnh đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ và hệ thống dữ liệu giấy phép lái xe Trung ương. Kết quả cho thấy, Sở này đã cấp giấy phép lái xe hạng B2 cho ông P.

Từ kết quả xác minh này, UBND huyện Vĩnh Linh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt ông P như nêu trên.

Cảnh sát xuất hiện ở Tịnh thất Bồng Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/3, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng của huyện phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục làm việc với một số cá nhân sinh sống tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An (nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai), liên quan đến dơn thư tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

Nơi được xem là Tịnh thất Bồng Lai tọa lạc tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 8 giờ cùng ngày, dân địa phương nhìn thấy nhiều cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện bên ngoài khu vực đường dẫn vào Tịnh thất Bồng Lai, sau đó 2 xe biển số xanh chạy thẳng đến cổng và vào bên trong.

Một số người hiếu kỳ tới gần để xem, nhưng bị công an bảo vệ ở đây mời ra với lý do đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng thi hành công vụ. "Do cổng đóng kín, tường rào cao nên không thể biết được điều gì xảy ra, công an họ làm việc lấy lời khai số người sinh sống ở đây hay kiểm tra gì đó thì chưa rõ", ông Nguyễn Thành Sum (46 tuổi, ngụ ấp Lập Thành) nói.

Hơn 11 giờ, một xe 16 chỗ biển số xanh chở nhiều phụ nữ rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai về hướng trụ sở Công an huyện Đức Hòa.

Hai xe chuyên dụng của Công an tỉnh xuất hiện tại địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ, chiếc xe 16 chỗ biển số xanh quay lại Tịnh thất Bồng Lai, tiếp tục vào bên trong. Đến 16 giờ 30, lực lượng cảnh sát vẫn còn ở vị trí bảo vệ, đồng thời 2 phương tiện chưa rời khỏi cổng.

"Chúng tôi phối hợp làm việc một số cá nhân liên quan để làm rõ một số vấn đề đang thụ lý điều tra", một cảnh sát xác nhận.

Diễn biến khác, ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đã có giấy triệu tập 2 luật sư Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Cả hai đều thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo A05 Bộ Công an, 2 luật sư này có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên không gian mạng, cụ thể là kênh YouTube "Nhật ký luật sư". Hiện tại, kênh này không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube.

Đây là 2 trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các 6 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đã đưa ra xét xử trình tự phúc thẩm trước đó.

Gỗ quý được hợp thức hóa hồ sơ để vận chuyển trái phép như thế nào? (Video kỳ 3 - Điều tra độc quyền)

Trong phóng sự trước, phóng viên Dân Việt đã thâm nhập xưởng chế biến và nơi giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ làm từ nguồn gỗ quý trái phép. Vậy, gỗ quý trái phép sẽ được hợp thức hóa bằng cách nào để vận chuyển đi tiêu thụ? Nếu có, thì thủ đoạn sẽ như thế nào? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ trong phóng sự sau.

Gỗ quý được hợp thức hóa hồ sơ để vận chuyển trái phép như thế nào? (Video kỳ 3)

Đến đây, quá trình hợp thức hóa giấy tờ cho nguồn gỗ quý trái phép đã hoàn thiện, cùng với sự góp sức của các lực lượng như chủ xưởng chia sẻ. Từ đây, những khối gỗ quý kia sẽ do đơn vị nào đến chở đi? Hình thức vận chuyển như thế nào?

Tiếp tục theo dõi vệt phóng sự điều tra độc quyền: Thủ đoạn dùng xe thư báo để vận chuyển gỗ quý trái phép: Những đơn vị bưu chính có đang "tiếp tay" cho các đối tượng buôn bán gỗ quý trái phép? (Video kỳ cuối).