Hải Phòng: Bắt Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải

Nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, tối 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc khám xét nhà riêng, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng.

Theo đó, lực lượng công an đã khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đình Đương tại phố Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Theo nguồn tin, ông Nguyễn Đình Đương bị bắt để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, liên quan đến vụ án hình sự Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.

Trước đó vào tháng 11/2020, khi đang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, ông Nguyễn Đình Đương được Cục Thuế Hải Phòng điều động giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện đảo Bạch Long Vỹ. Đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Đình Đương lại được điều động giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải.

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan đến vụ án Trương Xuân Đước và đồng bọn có hành vi Trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giam ông Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ca bị điều tra về việc nhận tiền để “chạy” cho Trương Xuân Đước, dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn không chủ động thông báo với cơ quan chức năng.