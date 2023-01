TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ tiệm vàng ở Hải Dương bị sát hại; tin mới vụ cô gái bị giết trên phố Hà Nội

Nghi phạm giết chủ tiệm vàng ở Hải Dương là học sinh lớp 12

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng bên bờ sông đoạn sau quảng trường 20/9, thuộc thị trấn Phú Thái, xảy ra vào lúc 1h sáng 13/1.

Sau khi vụ án xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, tìm hiểu vụ việc. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn, sau đó đã triệu tập đối tượng Đỗ Văn Khánh (sinh năm 2005, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để làm việc.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng sáng 13/1. Ảnh: CTV

Với các chứng cứ thu được và bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, Khánh đã thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Khánh đang là học sinh lớp 12A, Trường THPT Phú Thái, huyện Kim Thành. Khánh nghiện game và gần đây có vay mượn bạn bè khoảng 5 triệu đồng để chơi điện tử nhưng chưa trả được.

Hiện cơ quan công an đang đấu tranh về động cơ giết người của Khánh.

Trước đó, vào lúc 1h10 sáng 13/1, một người dân đi đánh cá trên sông (đoạn sau quảng trường 20.9, thuộc thị trấn Phú Thái) phát hiện thi thể 1 người đàn ông cạnh gốc cây. Người dân đã báo lên chính quyền địa phương về sự việc. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt và tiến hành phong toả hiện trường, phục vụ điều tra.

Nơi đặt nạn nhân để khám nghiệm tử thi. Ảnh: CTV

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh Đ.V.T. (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái). Anh T. là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ.

Tại hiện trường, công an tìm thấy dụng cụ câu cá của nạn nhân. Trên cổ anh Đ.V.T. có vết cắt sâu.

Thông tin mới vụ cô gái bị sát hại dã man trên phố Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ giết người nghiêm trọng ở đường Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân) cách đây 3 ngày trước.

Danh tính đối tượng đâm hàng chục nhát dao vào người cô gái ở vỉa hè là Hoàng Văn Thành (SN 1998, Thái Nguyên). Nạn nhân bị Thành sát hại là chị P (SN 2003, Lai Châu, bạn gái cũ của Thành).

Theo nhà chức trách, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12/1, trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Qua camera gần hiện trường vụ án, thời điểm đó Hoàng Văn Thành đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân P. Dù nạn nhân cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi những lần ra tay tàn nhẫn của Thành.

Thành đâm, đá vào mặt người yêu cũ khiến nạn nhân ngã ra vỉa hè rồi bỏ đi, tuy nhiên đi được 10 mét, Thành lại quay lại đâm tiếp người yêu cũ. Ảnh chụp màn hình

Lúc đó có một nam thanh niên khác xuất hiện ở hiện trường đã cố can ngăn nhưng cũng bị hung thủ đe dọa, thậm chí người này còn bị Thành đâm bị thương.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Khuya 14/1, nghi phạm Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú.

Về nội dung vụ việc, Công an quận Thanh Xuân cho biết, Thành và nạn nhân P có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2020 cho đến nay. Thành đang làm thợ cắt tóc ở địa bàn quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội); nạn nhân P làm nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ.

Ngày 12/1/2021, Thành có rủ chị P đi chơi vào tối cùng ngày nhưng chị P nói bận vì phải làm việc tại cửa hàng. Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, sau khi làm việc xong tại cửa hàng, Thành có điều khiển xe mô tô đi đến phố Vương Thừa Vũ để gặp chị P.

Đến nơi, Thành có thấy cửa hàng nơi chị P làm việc đóng cửa, không như lời chị P nói là phải làm việc, vậy Thành có chụp ảnh lại và gửi cho chị P xem, đồng thời hỏi lý do vì sao chị P nói dối. Trước câu hỏi của Thàn, chị P không trả lời, vì vậy Thành điều khiển xe mô tô về tắm, thay quần áo.

Sau khi tắm xong, Thành tiếp tục đi xe mô tô đến nơi làm của chị P để đón chị P đi ăn liên hoan cuối năm. Khi đến nơi Thành thấy chị P đang đứng trước cửa nhà só 84 Vương Thừa Vũ cùng anh D (TP.Hà Nội).

Khai tại cơ quan điều tra, Thành nói do tức khi thấy nạn nhân như vậy nên đã xuống tay sát hại. Ảnh: Bách Thuận

Thành xuống xe đi vào để hỏi mối quan hệ giữa P và D như thế nào, P nói D là người yêu của chị. Lúc này Thành và chị P đã xảy ra cãi vã, quá trình cự cãi Thành có yêu cầu chị P gọi điện cho mẹ chị P để Thành nói chuyện với mẹ chị P việc P đang có quan hệ tình cảm với Thành nhưng lại có quan hệ tình cảm với người khác.

Chị P gọi điện cho mẹ rồi đưa cho Thành nhưng mẹ chị P không nghe máy; Thành nhét điện thoại của chị P vào túi quần rồi tiếp tục cãi vã với P.

Do quá bức xúc về việc chị P lừa dối tình cảm, Thành đã nảy sinh ý định giết chị P nên nói P chờ một lúc, Thành đi rồi sẽ quay lại. Thành lúc đó lái xe đi mua dao ở phố Hoàng Văn Thái, cất vào áo khoác rồi quay lại tìm chị P.

Khi đến nơi, thấy chị P vẫn đang đứng với anh D ở trước cửa số nhà 84 Vương Thừa Vũ, Thành xuống xe một lần nữa hỏi về mối quan hệ của P và D nhưng chị P không trả lời.

Thành đã dùng tay phải rút dao từ trong áo khoác ra rồi lao vào đâm chị P. Anh D thấy vậy lao vào can ngăn thì bị Thành đẩy ra ngoài, đồng thời Thành tiếp tục lao vào, tay trái ôm chị P, vật nạn nhân ngã ngồi xuống đất rồi đâm P. Thành lúc đó còn đá thẳng vào mặt chị P khiến nạn nhân ngã ngửa ra đất. Thành đâm thêm nạn nhân sau đó bỏ đi.

Tuy nhiên đi được chừng khoảng 10 mét, Thành tiếp tục quay lại đâm khoảng 10 nhát dao vào người nạn nhân. Đâm xong, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Hậu quả chị P tử vong, anh D bị thương tích phải đi cấp cứu.

Quá trình bỏ trốn, Thành đi sang quận Long Biên và gửi xe tại tòa nhà, sau đó bỏ chạy lên khu vực đường Nguyễn Lam.

Quá trình bỏ chạy, Thành có gọi điện cho 1 người nói đã giết chị P. Sau đó Thành nhắn tin cho 1 người khác nói đã giết P và sẽ đi tự sát. Đến ngày 14/1/2023, sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, biết không thể trốn thoát, Thành đã đến Công an quận Thanh Xuân để xin đầu thú, đồng thời khai toàn bộ hành vi vi phạm.

Lời khai của bảo mẫu đánh bé trai 6 tháng tuổi xuất huyết não

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 14/1, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bé N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022 - con trai của chị) vẫn đang nguy kịch. Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật não.

Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận bé N.Đ.H.A hiện trạng não chết 99%, tiên lượng xấu. Ảnh: NNCC

Theo chị N.A, vợ chồng chị gửi con trai 6 tháng tuổi cho chị Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành giữ với chi phí 3 triệu đồng/tháng.

Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị Linh gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa. Đến 14h cùng ngày, chị Linh gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.

Tại cơ quan điều tra, bảo mẫu Linh đã thừa nhận có hành vi dùng tay đánh bé 2 đến 3 lần ở đầu. Sau đó, thấy bé có dấu hiệu bất thường Linh đã gọi điện cho mẹ bé là chị N.A mang bé đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị trong trình trạng nguy kịch.

Chiều 14/1, một lãnh đạo Công an quận Bình Tân xác nhận với phóng viên Dân Việt, đơn vị đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh để phục công tác lấy lời khai, đồng thời hồ sơ đã được chuyển lên Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Mọi thông tin tiếp theo sẽ do Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết.

Phát hiện nhiều nữ tiếp viên nữ múa thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 15/1, đại diện Đội Kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh Bình Dương cho biết: Lực lượng chức năng đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan lập hồ sơ xử lý quán karaoke Diamond (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.Thuận An).

Lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Diamond, phát hiện bên trong phòng hát có 4 nữ tiếp viên đang múa thoát y mua vui cho khách. Nguồn: Tiền Phong

Trước đó vào đêm 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính đột xuất quán karaoke Diamond.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 607 có 4 nữ tiếp viên đang múa thoát y phục vụ khách.

Thời điểm kiểm tra, chủ quán karaoke Diamond cung cấp hồ sơ 89 nhân viên phục vụ tại quán. Tuy nhiên, chỉ cung cấp được hợp đồng cộng tác viên với 75 người, còn lại 14 người chưa ký hợp đồng cộng tác viên.

Các nhân viên tại đây không đeo bảng tên khi làm việc.

Chủ quán karaoke chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh và người lao động. Nguồn: Báo Bình Dương

Sau khi lập biên bản tại hiện trường, Đội Kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh đã mời ông N.T.T, người đại diện theo pháp luật của quán karaoke Diamond có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào chiều 15/1 để giải quyết vụ việc.



Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Vợ liệt nửa người nghi bị chồng chém tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/1, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến một người phụ nữ tử vong.



Ảnh minh họa vụ vợ liệt nửa người nghi bị chồng chém tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu vụ vợ liệt nửa người nghi bị chồng chém tử vong tại chỗ, vào sáng cùng ngày, người thân và người dân phát hiện bà Lương Thị X. (SN 1971, trú bản Lam Hợp, xã Tri Lễ) tử vong, trên thi thể có nhiều vết nghi dao chém.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Nghi phạm trong vụ án mạng này được xác định là ông Lương Văn N. (SN 1971, chồng bà X.). Hiện ông N. đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, vợ chồng ông N, bà X có 5 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông N. có biểu hiện bị thần kinh đã lâu, bà X. bị tai biến.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.