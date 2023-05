TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cụ ông 87 tuổi bị đánh chết; hỗn chiến, 2 thanh niên tử vong vì tai nạn

Cụ ông 87 tuổi nghi bị người mắc bệnh tâm thần đánh chết

Chiều 28/5, thông tin từ UBND xã Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Thạnh (51 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát) để điều tra do liên quan đến việc đã đánh một cụ ông cùng xã dẫn đến tử vong.

Khu vực xảy ra sự việc ông L bị đánh dẫn đến tử vong. Ảnh: TX. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N.H.L (87 tuổi, ngụ cùng xã) đi làm ruộng tại cánh đồng gò Ông Tạo (xã Cát Tường) thì bị Thạnh đánh vào đầu.



Sau cú đánh, ông L ngã xuống đất bất tỉnh, được người dân đưa vào viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, ông Thạnh bị tâm thần phân liệt di chứng.

Hải Phòng: Nhóm thanh niên đuổi nhau hỗn chiến trên cầu, 2 thanh niên tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: DDK

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 0h30 ngày 28/5, xe ô tô BKS 15H-018.61 do anh Đỗ Văn B. (SN 1972, trú tại Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đang lưu thông trên cầu vượt Lạch Tray thì va chạm với xe mô tô BKS 15B4-204.15 do Vũ Bảo An (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển, chở 3 người và xe mô tô BKS 15B3-711.20 do 1 thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy ngược chiều.

Hậu quả tại hiện trường, 2 thanh niên được xác định đã tử vong tại chỗ là Vũ Bảo An và 1 thanh niên khác chưa xác định danh tính, người bị thương nặng là Phạm Khánh Duy (SN 2006, trú phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng).

Cả 2 chiếc xe mô tô đều bị hư hại, riêng xe do Vũ Bảo An điều khiển bốc cháy và bị hủy hoại hoàn toàn.

Theo người dân khu vực, trước thời điểm xảy ra tai nạn, có 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí và chai (nghi chứa xăng) đuổi nhau trên các tuyến phố thuộc địa bàn các quận Lê Chân và Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khi đuổi nhau vào đường ngược chiều lên cầu vượt Lạch Tray, nhóm của Vũ Bảo An chạy phía trước và xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Hiện Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân 1 vụ cháy xe khiến 1 người đàn ông tử vong trên địa bàn xã Tân Hội.

Chiếc xe bốc cháy khiến lái xe tử vong thương tâm. Ảnh: CTV

Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê chiếc xe bán tải 49C-312.42 từ xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) rồi di chuyển về xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) để dự 1 đám cưới.

Tuy nhiên, sau khi đến khu vực cây số 4, khu Cư Xá, xã Tân Hội thì va chạm với 1 phụ nữ đi bộ. Sau khi xuống kiểm tra hiện trường và người bị nạn, người đàn ông này tiếp tục lên xe thì bất ngờ chiếc xe phát nổ 2 tiếng khiến lái xe mắc kẹt rồi tử vong trong chiếc xe bán tải.

Chiếc xe bán tải cháy trơ khung tại hiện trường. Ảnh: CTV

Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang tiến hành xác định danh tính tài xế lái xe cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cháy nhà ở Thanh Hóa khiến 2 người tử vong: Nghi mâu thuẫn về tình cảm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/5, thông tin từ UBND xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến hai người tử vong trong căn phòng của ngôi nhà 2 tầng.



Vụ cháy xảy ra tại thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá...

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7 giờ ngày 28/5, chính quyền xã Yên Phú nhận được thông tin tại ngôi nhà của bà M.T.Y (gần 40 tuổi, ở thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú) bị hỏa hoạn.

Sau khi nhận được thông báo, chính quyền xã Yên Phú đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân dập lửa. Đồng thời, báo lên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuống ứng cứu.

...hậu quả khiến 2 người tử vong.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện trong căn phòng có 2 thi thể. Hai nạn nhân được xác định là bà M.T.Y. và ông Đ.V.Tr. (hơn 50 tuổi) cũng là người địa phương.

Lực lượng chức năng nghi vụ hỏa hoạn này do nguyên nhân chủ quan gây ra, nghi xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm. Bởi, bà Y. và ông T. có tình cảm với nhau. Cả hai có gia đình riêng nhưng đã ly hôn, trước khi xảy ra sự việc bà Y. đang chuẩn bị đi lao động nước ngoài.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ thanh niên 27 tuổi tử vong bất thường: Công an tỉnh Bình Phước nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh N.T.D. (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước).



Theo cơ quan công an, khoảng 1h ngày 25/5, Công an huyện Bù Đăng nhận được tin báo của một người dân tại xã Minh Hưng về việc bị mất dây điện.

Ảnh minh họa 1 vụ án trước đó.

Khi đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tổ công tác phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy có nhiều nghi vấn nên kiểm tra.

Thấy cảnh sát, 4 đối tượng tăng ga bỏ chạy, cảnh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng, 2 đối tượng trong đó có D. đã chạy thoát.

Cảnh sát đã thu giữ số dây điện nhóm này vừa thực hiện và bộ dụng cụ chuyên dùng để trộm cắp tài sản.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng bị bắt khai nhận nhóm 4 người (trong đó có N.T.D.) vừa cùng nhau thực hiện một vụ trộm cắp dây điện, thấy cảnh sát nên hoảng sợ bỏ chạy.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, phát hiện D. tại một quán nước, Công an huyện Bù Đăng đã mời D. lên làm việc, tuy nhiên D. tiếp tục bỏ chạy.

Sau khi bị truy đuổi, vây bắt, Công an huyện Bù Đăng đã đưa D. về trụ sở làm việc. Trong quá trình làm việc, D. tỏ ra mệt mỏi nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, sau đó thì tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM trực tiếp tham gia giám định để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân tử vong của N.T.D.

Quá trình giám định có sự theo dõi của gia đình N.T.D. Đến sáng 26/5, thi thể D. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Theo kết luận sơ bộ ban đầu, dấu hiệu tử vong D. là do phù phổi, kết quả sơ bộ này cũng đã được thông tin đến gia đình D.