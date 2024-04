TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết 2 thanh niên tại chỗ; tin mới vụ giết thiếu nữ 15 tuổi, chôn xác trong vườn chuối

Đâm chết 2 thanh niên tại nhà riêng ở Long An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Châu Thành đang phong tỏa toàn bộ hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng làm 2 nạn nhân tử vong để khám nghiệm tử thi và thu giữ vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Đông người dân địa phương xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An đến xem hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm bị bắt giữ được xác định tên Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi), ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An.

Khoảng 21 giờ ngày 19/4, Nguyễn Ngọc Hùng đi nhậu ở nhà người quen trở về, sau đó mâu thuẫn với chị L.T.T.L (33 tuổi) sống chung với Hùng như vợ chồng.

Bực tức thái độ của Hùng, chị L rời khỏi nhà chưa rõ đi đâu.

Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Thiên Long

Gần 1 giờ sau, trong lúc Hùng nằm trên võng, bên ngoài xuất hiện Lê Hào Vũ ( 27 tuổi) em ruột chị T.L) cùng bạn tên Nguyễn Hữu Nghĩa ( 24 tuổi), ngụ Tân Chánh, huyện Cần Đước. Cả hai đi thẳng vào nhà xông tới đánh trúng vào đầu anh Hùng.

Vô cớ bị tấn công, anh Hùng bật dậy chạy ra sau bếp lấy con dao Thái Lan quay lên đâm Vũ và Nghĩa nhiều vết thương vùng ngực, khiến hai người này tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Hùng. Do bị chấn thương vùng đầu nên Hùng được chuyển đến Bệnh viện huyện điều trị dưới sự giám sát của công an.

Thông tin mới vụ giết thiếu nữ 15 tuổi, chôn xác trong vườn chuối ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin về vụ giết người xảy ra tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương (Hải Phòng).

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc chị Nguyễn Thùy D, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng bị mất tích.

Khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: MC

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12/4 chị Nguyễn Thùy D đi chơi cùng Lê Văn Toàn, sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương. Ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với Lê Văn Toàn.

Lê Văn Toàn khai nhận, ngày 12/4, tại nhà Toàn đã xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thùy D. Toàn đã đánh Nguyễn Thùy D ngất, sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm 9X sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Út về hành vi giết người.

Theo điều tra, trưa 19/4, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị L. (38 tuổi) là chủ một quán cà phê ở phường 10, TP.Vũng Tàu tử vong trong nhà.

Phạm Minh Út (SN 1996, quê Cà Mau) tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Trung.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phố hợp với Công an TP.Vũng Tàu có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Đến 14h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Út. Tại công an, bước đầu Út khi nhận, khoảng 8h ngày 19/4, đối tượng đến quán cà phê của chị L để massage.

Sau khi massage xong, Út không có tiền trả cho chị L và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Út dùng tay bóp cổ chị L cho đến khi thấy nạn nhân không còn thở và không còn phản ứng mới buông ra.

Xác định nạn nhân đã chết, Út đưa chị L lên ghế sofa nằm và mở ngăn kéo tủ lấy điện thoại và số tiền khoảng 1,4 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở Hà Nội: Đối tượng đâm nhầm bạn mình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (Thanh Xuân).

Ở diễn biến mới nhất, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Phạm Duy Thịnh (SN 1973, Nhân Chính, Thanh Xuân). Phạm Duy Thịnh được xác định là người đã đâm tử vong một người đàn ông khác vào đêm 19/4.

Ẩu đả trong lúc say xỉn, Phạm Duy Thịnh đã đâm nhầm bạn mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ nhà chức trách, bước đầu xác định nạn nhân và nghi phạm là bạn bè. Vào đêm 19/4, Phạm Duy Thịnh sau khi ăn nhậu cùng nạn nhân, trong tình trạng say đã xảy ra xích mích với bàn bên cạnh.

Quá trình này, Thịnh đã lao vào ẩu đả với những người ở bàn bên cạnh và được nạn nhân can ngăn. Lúc này, Thịnh đã đâm nhầm vào bạn khiến bạn mình tử vong tại chỗ.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan.

Thiếu nữ 16 tuổi nghi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn phường Trảng Dài.

Nạn nhân được xác định là em T (16 tuổi, quê An Giang).

Công an khám nghiệm hiện trường 1 vụ án trước đó. Ảnh: IT

Theo điều tra ban đầu, tối 19/4, nhiều người dân tại con hẻm trên đường Trần Văn Xã nghe tiếng kêu la của em T nên mọi người chạy đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện em T nằm bất động, trên người có vết thương nên vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng thiếu nữ đã tử vong.

Người dân sống tại đây cho biết, em T ở cùng với mẹ và người tình của mẹ tại căn phòng trọ trên, cả hai làm công nhân.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, người đàn ông cũng có mặt trong căn phòng trên, đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó.

Công an TP.Biên Hòa đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.