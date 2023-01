Đề nghị truy tố đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch (32 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (38 tuổi), Huỳnh Long Nhu (30 tuổi, đều ngụ TP.HCM) cùng 40 người khác về các tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Bạch, Ngân, Nhu (từ trái qua) bị bắt vì tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô 87.000 tỷ đồng , bị Công an TP.HCM triệt phá năm 2021.



Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc; số tiền hưởng lợi từ việc phạm tội; phong tỏa tài sản và thu hồi tài sản có liên quan trong đường dây cờ bạc trên. Sau khi kê biên và thu hồi tài sản do các bị can phạm tội mà có, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND.



Kết luận điều tra của vụ án này thể hiện, đường dây đánh bạc 87.000 tỷ do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp. Người chơi lôi kéo con bạc tham gia càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng tiền kỹ thuật số theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý.

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn lôi kéo người chơi của nhóm này cá cược có bảo hiểm, đảm bảo hoàn tiền nếu chơi thua và đạt lợi nhuận 1 - 1,5%/ngày. Do đó, Bạch và đồng bọn đã lôi kéo khoảng 25 triệu người chơi, đẩy quy mô đường dây này lên 87.000 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Viết Dũng bị xử phạt vụ dùng gậy golf đánh người

Chiều 9/1, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã có kết luận đối với vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng dùng gậy đánh nhân viên sân golf xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Viết Dũng trong một cuộc họp. Ảnh: T.H

Theo đó, Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Viết Dũng vì hành vi dùng gậy golf đánh người.

Ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 6/12/2022, nhóm 4 người, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng chơi golf trên sân BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Tại đây, ông Dũng đã dùng gậy driver đánh nữ caddie phải đi cấp cứu.

Nữ nhân viên phục vụ sân golf bị đánh nhập viện. Ảnh: MXH

Ngày 13/12/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức về vụ việc. Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam nêu quan điểm, trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND nào của tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt nghi phạm giết người ở đồi cao su

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đến 13 giờ hôm nay (9/1) đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, sử dụng chó nghiệp vụ vây bắt đối tượng Lù Xuân Minh - nghi phạm trong vụ giết người.

Lù Xuân Minh được xác định đang lẩn trốn tại khu vực vùng núi biên giới, địa bàn rộng và hiểm trở. Ảnh: Tuấn Hùng

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu giết người ở đồi cao su, xã Hoang Then, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh, lực lượng công an Lai Châu xác định đối tượng nghi vấn số 1 là Lù Xuân Minh (SN 2000), có hộ khẩu thường trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Ngay sau đó, Ban Giám đốc, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với biên phòng, dân quân, chính quyền địa phương để tiến hành vây bắt. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở chia cắt nên đến sáng nay (9/1) vẫn chưa bắt được đối tượng.



Nghi phạm Lù Xuân Minh cùng tang vật trước khi bán cho người dân tại xã Dào San. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo điều tra ban đầu, đối lượng đã lừa nạn nhân từ tỉnh khác đi bằng xe máy Wave alpha, biển số 34 M6-9144 (của một người tên Trung tại Nam Sách - Hải Dương đã bán qua nhiều chủ) lên địa bàn để gây án.



Lực lượng công an đã sử dụng chó nghiệp vụ trong quá trình vây bắt Lù Xuân Minh. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau khi gây án, đối tượng Minh đã phóng xe lên xã biên giới Dào San (huyện Phong Thổ) cách nơi gây án khoảng 40km và bán cho một người dân trên địa bàn với giá 4 triệu đồng.



Lực lượng chức năng được bố trí tại cả ngả đường trong đêm không cho nghi phạm Lù Xuân Minh tẩu thoát khỏi địa bàn. Ảnh: Tuấn Hùng

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/1, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu trên 200.000 tấn đường.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị tuyên án 14 năm tù về tội "Buôn lậu" và 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Ảnh: PV

Theo đó, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 14 năm tù về tội "Buôn lậu" và 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo bản án hình sự phúc thẩm số 84 ngày 21/11/2022 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM (tổng hợp hình phạt của bị cáo Hạnh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 22 năm tù).

Các đồng phạm, gồm: Nguyễn Hoàng Út (SN 1971, ngụ huyện An Phú, An Giang) 13 năm tù; Trần Công Tới (SN 1987), Bùi Văn Miền (SN 1984), Trần Văn Phương (SN 1973, cùng ngụ huyện An Phú) và Võ Minh Phương (SN 1990, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang), mỗi bị cáo 8 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú (SN 1990, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) 7 năm tù giam cùng về tội "Buôn lậu" theo điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 90 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hoàng Út 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h45 ngày 23/12/2018, ghe chở hàng của "đàn em" Mười Tường từ Campuchia về đến Kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện để kiểm tra.

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường và đồng phạm nhận tội. Ảnh: PV

Qua kiểm tra, phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ (nón), tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các bị can.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, "bà trùm" Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người, tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP.HCM trên 200.000 tấn đường cát, tổng giá trị trên 2.885 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, Nguyễn Tường Cẩm Tú, khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Út trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc hàng ngày của Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền. Theo đó, Võ Minh Phương được giao nhiệm vụ sang Campuchia nhận hàng, điều ghe và giao hàng lậu cho các ghe; canh đường tại chốt biên phòng Phú Hội (huyện An Phú) và thông báo cho các ghe biết thời điểm để vượt qua chốt tránh bị kiểm tra.

Trong đường dây buôn lậu trên, Bùi Văn Miền được phân công tiếp nhận hàng lậu đến Việt Nam rồi chuyển lên kho và chuyển lên các ghe khác để vận chuyển đi tiêu thụ. Nguyễn Tường Cẩm Tú được Mười Tường phân công nhiệm vụ điều phối các ghe chở đường cát nhập lậu đi giao cho khách hàng ở các tỉnh khác; ghi chép thông tin về số lần ghe vận chuyển, số lượng đường cát, số tiền mua bán đường cát nhập lậu; thực hiện các giao dịch thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 23/12/2018, biết các ghe chở hàng lậu bị bắt, "bà trùm" Mười Tường gọi điện chỉ đạo cho đàn em, trong đó có Tú đến phòng của Hạnh tìm giấy tờ, tài liệu liên quan mang đi tiêu hủy. Sau đó, đối tượng cùng đàn em đi đến kho hàng tại Gò Tà Mâu, Campuchia trốn và bàn cách giải quyết vụ hàng lậu bị bắt. Trước khi Phương, Tới, Miền đến cơ quan công an đầu thú, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Út chỉ đạo các đối tượng này đến nhà của Hạnh (gần cầu Cồn Tiên, thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) khai báo làm thuê cho một phụ nữ ở Campuchia...

Lời khai của nghi phạm đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 8/1, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Đãi (sinh năm 1958; trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi đâm chết hàng xóm.

Thông tin cụ thể vụ đâm chết hàng xóm: Theo cơ quan công an, khoảng 21h15 ngày 7/1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại tổ 8 phường Kiến Hưng, có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã đến hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đãi liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, cùng người dân đưa nạn nhân P đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng nên ông P đã tử vong.

Nguyễn Văn Đãi - nghi phạm đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn. Nguồn: Hà Nội Mới

Lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Đãi cho thấy, khoảng 20h30 ngày 7/1, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đãi đã dùng dao đâm 2 phát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông P ngã gục tại chỗ.

Cơ quan công an thu giữ hung khí là con dao tự chế dài khoảng 1,2m, trong đó, phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3-5cm, gắn ống tuýp nước dài 1m.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đãi đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận, hoang mang. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, không giải quyết được mâu thuẫn hàng xóm tồn tại đã lâu nên đã thiếu kiềm chế trở thành tội phạm giết người.

Ông Đãi chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: ANTV