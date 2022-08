TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Gã trai hiếp, cướp 2 cô gái giao hàng shop online; nhận hối lộ để xử án treo

Gã trai hiếp, cướp 2 cô gái giao hàng shop online

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) bắt giữ Phan Tấn Đạt (ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Phan Tấn Đạt cùng tang vật vụ án hiếp dâm, cướp tài sản tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Đạt khai tối 1/8 và 22/8 đã gây ra 2 vụ hiếp dâm, cướp tài sản với 2 cô gái ở huyện Củ Chi.

Đối tượng đã sử dụng Facebook mang tên "Quỳnh Trang" và Zalo "Trang Nguyễn"; đồng thời giả giọng nói là nữ để đặt mua các loại mỹ phẩm của shop online.

Sau đó, Đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối, tại những đoạn đường vắng trên địa bàn huyện Củ Chi rồi dùng dao khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản.

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ 2 điện thoại di động là tài sản của các nạn nhân; xe mô tô, con dao là phương tiện gây án và một số tang vật khác có liên quan.

Bắt cựu thẩm phán nhận hối lộ để xử án treo cho tội phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Hứa Công Nguyên, cựu Thẩm phán TAND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt giữ để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".

Một thư ký tòa án bị bắt vì ra... bản án giả

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyên được phân công thụ lý, xét xử bị cáo Nguyễn Thành Thảo phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại huyện Nho Quan.

Trong quá trình thụ lý, xét xử, ông Nguyên bị cho có hành vi đòi tiền và đã nhận 20 triệu đồng của bị cáo Thảo. Ông ta sau đó giúp cho người này được hưởng án treo.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao là đơn vị duy nhất được điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; tội phạm tham nhũng, chức vụ trong lĩnh vực tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

Bắt thêm 4 “chân rết” trong đường dây cờ bạc của Phan Sào Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ 4 người có hành vi mua bán "Rik" (tiền ảo dùng trong game đánh bạc Rikvip).

Số này gồm: Bùi Quang Đạt (SN 1986), Bùi Trí Tuệ (SN 1993, cùng ở Sơn Dương, Tuyên Quang); Hồ Quang Toàn (SN 1994, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Hồ Sỹ Phương (SN 1994, ở Nghệ An).

Những người bị xử lý trong giai đoạn 2 vụ đánh bạc do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Nhóm 4 người trên bị cáo buộc trong giai đoạn 2016 – 2017 đã giao dịch, mua bán điểm "Rik" cho nhiều người để tham gia đánh bạc online với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó, năm 2019, tòa án tỉnh Vĩnh Phúc và TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên các bản án sơ - phúc thẩm, phạt Phan Sào Nam 5 năm tù, Nguyễn Văn Dương 10 năm tù do điều hành đường dây đánh bạc Rikvip/Tipclup.

Trong vụ án, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải nhận 9 năm tù và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù do có hành vi bao che, bảo kê đường dây cờ bạc online của Nam, Dương.

Đã có hàng chục người khác trong đường dây này bị bắt, phạt tù. Bộ Công an vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Xét xử vụ cựu Bí thư Bình Dương: “Vay ngân hàng 177 tỷ, tháng sau thu về hơn 700 tỷ”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/8, đại diện VKSND TP.Hà Nội đối đáp trước các quan điểm bào chữa của luật sư hoặc tự bào chữa của 28 bị cáo trong vụ án gây thất thoát 5.700 tỷ đồng và tham ô 815 tỷ đồng tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX – XNK).

Trong vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị xác định có 2 sai phạm, góp phần gây thất thoát hơn 1.745 tỷ đồng. Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Nam từ 9 – 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Trần Văn Nam được cơ quan tố tụng khẳng định không liên quan tới hành vi tham ô tài sản của nhóm Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK.

Bị cáo Nguyễn Thục Anh - con gái "đại gia" Nguyễn Văn Minh tại tòa. Ảnh: X.A

Về tội tham ô, phía công tố cáo buộc Công ty SX – XNK mang 145ha đất ở Bình Dương đi góp vốn, lập liên doanh là Công ty Tân Thành. Bị cáo Minh sau đó chỉ đạo các doanh nghiệp "sân sau" của mình là Công ty Hưng Vượng, Công ty Phát Triển mua 70% vốn góp tại Tân Thành. Công ty Phát Triển do bị cáo Nguyễn Thục Anh, con gái Minh, nắm 51% cổ phần.

Theo Viện kiểm sát, năm 2018, Nguyễn Văn Minh cần 251 tỷ đồng nhóm ông ta nợ Công ty SX – XNK nên với vai trò Chủ tịch đã để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành từ nhóm Hưng Vượng, Phát Triển.

Tuy nhiên, cả Hưng Vượng và Phát Triển đang nợ tiền góp vốn tại Tân Thành nên Nguyễn Thục Anh phải vay ngân hàng vào tháng 9/2918, góp vào đủ số cổ phần tương ứng.

Tháng 11/2018, Công ty SX – XNK mua 19% cổ phần tại Tân Thành nhưng giá trị bị nâng từ 16.000 đồng/cổ phần lên tới 119.000 đồng/cổ phần. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô 815 tỷ đồng.

Tại tòa, Nguyễn Văn Minh phủ nhận cáo buộc tham ô, cho hay Công ty SX – XNK là "con đẻ của mình" nên ông ta không "làm hại". Các luật sư bào chữa nêu quan điểm không có hành vi tham ô trong vụ án vì "tiền vẫn hạch toán trong tài khoản".

Nguyễn Thục Anh cũng cho hay "không tiếp nhận ý chí của ba" trong việc đứng tên cổ phần tại Công ty Phát Triển rồi sau đó ký hợp đồng bán cổ phần. Thục Anh không đồng tình cáo trạng quy kết mình giúp tham ô 815 tỷ đồng và trực tiếp chiếm đoạt 200 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh cho hay coi Công ty SX - XNK như "con đẻ". Ảnh: X.A

Đáp lại quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát dẫn các chứng cứ thể hiện tiền được chuyển từ Công ty SX – XNK về Công ty Hưng Vượng và Phát Triển. Kiểm sát viên nói: "Tại tòa, bị cáo Minh 2 lần rất xúc động nói Công ty SX – XNK là con đẻ của mình nhưng bị cáo bảo vệ con đẻ thế nào? Hay bị cáo chỉ bảo vệ con rơi là các công ty của gia đình?".

Người giữ quyền công tố cũng nhắc lại việc Thục Anh khai không tiếp nhận ý chí của Nguyễn Văn Minh; luật sư của Thục Anh nói hổ dữ không ăn thịt con, cha không đẩy con vào lao lý để thấy Nguyễn Văn Minh không đưa Thục Anh ra tòa.

Tuy nhiên, kiểm sát viên cho rằng, về tâm lý tội phạm, các bị cáo luôn che giấu, tin tưởng hành vi phạm tội của mình không bị phát hiện hoặc xử lý. "Chứ còn biết sẽ bị phát hiện, xử lý thì không ai dám thực hiện", kiểm sát viên nói và cho rằng không thể nêu lý do cha không đưa con vào lao lý để biện hộ.

Về hành vi của Thục Anh, kiểm sát viên khẳng định người này giúp bố mình trong hành vi tham ô bằng một loạt hành vi, gồm cả đi vay ngân hàng lấy vốn nộp vào Tân Thành để có thể bán được cổ phần của doanh nghiệp này. "Vay 177 tỷ tháng trước, tháng sau mang ra bán được hơn 700 tỷ", người giữ quyền công tố nói về việc Thục Anh thâu tóm rồi bán 15% vốn tại Tân Thành với "giá cao".

Trước quan điểm các bị cáo không chiếm đoạt 815 tỷ đồng, kiểm sát viên cho hay được Nguyễn Văn Minh trả các khoản nợ có từ năm 2011; hoàn ứng, thanh toán tạm ứng cho 3/2; trả ngân hàng 177 tỷ đồng; chuyển cho Thục Anh hơn 50 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty Phát Triển 261 tỷ đồng…

Từ đó, phía công tố xác định nhóm Nguyễn Văn Minh "có động cơ tư lợi" và đặt câu hỏi ngược lại với các luật sư: "Vậy có phải chiếm đoạt hay không?".

Kiểm sát viên còn phân tích, tại sao Nguyễn Minh chỉ đạo Công ty SX - XNK mua đúng 19% chứ không phải 20% hoặc hơn? Vị này nêu quan điểm, bị cáo Minh luôn muốn thâu tóm, chi phối kinh doanh chuỗi sân golf của Bình Dương (khu 145ha được dùng cho mục đích này - PV).

Trong khi đó, các doanh nghiệp Hưng Vượng, Phát Triển sở hữu 70% vốn điều lệ tại Tân Thành (doanh nghiệp sở hữu 145ha). Kiểm sát viên cho rằng, nếu Công ty SX – XNK mua trên 20% ở Tân Thành, nhóm Công ty Hưng Vượng, Tân Thành sẽ không còn khả năng chi phối ở Tân Thành (do nắm dưới 50% vốn).

Khởi tố đối tượng dùng điếu cày đánh tử vong nam thanh niên ở Hòa Bình

Quán cà phê nơi xảy ra vụ đối tượng dùng điếu cày đánh tử vong nam thanh niên. Nguồn: Lao Động

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Bùi Văn Hải (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) về tội "Giết người" quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Thông tin cụ thể vụ đối tượng dùng điếu cày đánh tử vong nam thanh niên: Theo cơ quan chức năng, khoảng 16h05 ngày 14/8, nhóm thanh niên 5 người, trong đó có Bùi Văn Hải (32 tuổi) và O.C.Đ. (26 tuổi), đến quán cà phê Điểm Hẹn ở thôn Chợ Đập, xã An Bình uống nước.

Khi anh Trịnh Đức Tư (24 tuổi) sang mượn điếu cày đã mâu thuẫn với nhóm của Hải. Xô xát xảy ra, Tư dùng cốc thủy tinh ném Đ. nhưng không trúng. Lúc này, Hải cầm điếu cày đập vào đầu Tư nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, VKSND huyện Lạc Thủy đã phối hợp với Công an huyện Lạc Thủy, Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Nguồn: Zing