Hỗn chiến do nợ nần, 1 người bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Năm Ksơr (21 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Y Năm tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18 giờ ngày 26/11, Y Năm và 8 người bạn trú cùng trú xã đến chơi bida tại một quán ở thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Tại đây, nhóm của Y Năm đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Y Khoang Ađrơng (25 tuổi, trú cùng xã) do chuyện vay mượn, nợ nần tiền bạc trước đó. Lúc này, cả 2 nhóm đã dùng cây bida và dao rựa lao vào đánh chém lẫn nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Y Năm đã cầm cây bida bị gãy đâm một nhát trúng vào vùng cổ Y Khoang. Sau đó, Y Khoang được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 22 giờ cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Lời khai máu lạnh của nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/11, Công an tỉnh Long An thông tin chính thức việc lực lượng trinh sát hình sự của tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An). Theo đó, nghi phạm này khai đã trực tiếp giết nữ chủ quán cà phê ở khu vực cầu Mồng Gà, ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc.

Theo Công an tỉnh Long An, kết quả trên nhờ sự phối hợp nhanh của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an Đồng Nai.

Khoảng 10h30 ngày 27/11 (tức 42 giờ sau gây án), Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Minh được di lý từ Đồng Nai về Long An.

Trương Công Minh - nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê. Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm khai, khoảng 12h ngày 25/11, khi ghé quán cà phê ven đường thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, thấy chị H.H.D (41 tuổi, quê xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định xấu.

Lợi dụng sự mất cảnh giác, đối tượng rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người lao vào đâm trúng lưng nạn nhân 2 nhát, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân.

Khi xác định nữ chủ quán cà phê đã chết, đối tượng đã lấy của nạn nhân gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tại trái châu, 21 vòng ximen vàng 18K, 1 vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng 18K hình hoa mai, 1 nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, 3 đoạn vàng 18K (loại nối vòng cẩm thạch) cùng số tiền 8.100.000 đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 25/11, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền nhà tại một quán cà phê ở ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được xác định là chị H.H.D (41 tuổi, quê Cà Mau).

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người nhà và những người dân gần đó cho biết, thường ngày nạn nhân đeo nhiều trang sức, tuy nhiên qua kiểm tra trên người vòng vàng không còn. Xác định đây là vụ án mạng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Giết người, cướp tài sản", đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra, truy bắt đối tượng.

Mâu thuẫn, thanh niên cầm gậy, xà beng đánh bố đẻ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng A Thuốc (19 tuổi, trú xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng A Thuốc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 27/11, sau khi đã uống rượu, A Thuốc đi ra chòi ở ruộng của gia đình để tìm bố ruột là ông A Pơi (40 tuổi) để nói chuyện.

Cho rằng bố thường xuyên chửi mắng mẹ mình nên giữa ông A Pơi và A Thuốc xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Thuốc lấy một cây xà beng dài để ở dưới nền nhà chòi đánh một cái trúng vào vùng ngực và hai cái vào vùng lưng của ông A Pơi.

Tiếp theo, A Thuốc dùng một cây gỗ dài đánh nhiều cái vào vùng lưng làm ông A Pơi ngã úp mặt xuống đất rồi bỏ đi uống rượu ở trong thôn.

Đến 17h cùng ngày, người dân phát hiện ông A Pơi tử vong nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, ông A Pơi tử vong do đa chấn thương nội tạng dẫn đến mất máu trong.

Nam bảo vệ chết tại công trường với nhiều vết thương trên người

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 28/11, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông tại công trường xây dựng trên địa bàn phường Hưng Bình, thành phố Vinh.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Ng.V.N. Ảnh: Ng.D

Nạn nhân được xác định là ông Ng.V.N. (SN 1962, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh). Sáng sớm cùng ngày, ông N được phát hiện đã tử vong tại một công trường xây dựng nơi ông N được thuê để làm bảo vệ.

"Khi mọi người đến công trình thì phát hiện ông N. nằm gục trên nền nhà, tử vong. Qua xem xét, thấy trên người ông N. có nhiều vết thương. Tôi nghĩ ông N. có thể bị đánh chết", người thân ông N. có mặt tại hiện trường vụ việc nói.

Lãnh đạo UBND phường Hưng Bình, thành phố Vinh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc. Hiện địa phương cũng đang chờ kết luận từ phía cơ quan công an.

Công trình xây dựng nơi ông Ng.V.N làm bảo vệ và cũng là hiện trường phát hiện thi thể của nạn nhân. Ảnh: Ng.T

Theo người thân nạn nhân, buổi sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông tin ông Ng.V.N đã tử vong, đã vội đến hiện trường. Gia đình cũng mong cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Siêu trộm" có nhiều tiền án, dùng biển số giả để qua mắt công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/11, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Toàn (SN 1992, trú tại 4/14 Diệu Đế, phường Gia Hội, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

"Siêu trộm" Lê Văn Toàn bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: H.L

Trước đó, anh Phan Thế Quốc (SN 1983, trú tại tổ dân phố Ngọc Anh, phường Phú Thượng, TP.Huế) đến Công an phường Phú Thượng trình báo bị mất cắp chiếc xe máy biển số 75H1-304.73 để trước cổng nhà trọ thuộc xóm 10, tổ dân phố Ngọc Anh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương kiểm tra, xác minh, trích xuất camera để truy tìm đối tượng. Quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Phú Thượng phát hiện phát hiện đối tượng điều khiển xe máy biển số 75H1-138.93 chở theo sau 2 người đều không đội mũ bảo hiểm có nhiều nghi vấn.

Lúc này, tổ công tác bí mật theo dõi đối tượng đến số nhà 14 Diệu Đế (phường Gia Hội, TP.Huế) và mời đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Gia Hội để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Lê Văn Toàn và chiếc máy mà đối tượng điều khiển đúng là xe lấy trộm của anh Phan Thế Quốc.

Theo lời khai của Toàn, để qua mắt lực lượng công an, sau khi lấy trộm xe máy, đối tượng đã nhanh chóng thay biển số thật của xe bằng biển số giả lưu thông.

Ngoài vụ trộm nêu trên, Toàn còn gây ra các vụ trộm xe máy khác trên địa bàn và xe máy trộm được đều được đối tượng thay biển số thật bằng biển số giả. Toàn là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.