Bắt nghi phạm lẻn vào phòng quán karaoke giết người rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Đoàn Nam Phước (SN 1989, quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.



Đây là nghi phạm đã gây ra vụ án mạng ở tỉnh Quảng Ngãi rồi bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương.

Đoàn Nam Phước lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/2, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Phước đã đột nhập vào phòng ngủ của anh Lê Tr.H. (SN 2002, quê tỉnh Quảng Ngãi) tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Lợi dụng lúc anh H. ngủ say, Phước ra tay sát hại rồi tẩu thoát. Sau đó, Phước lẩn trốn vào tỉnh Bình Dương.

Đến 21h ngày 18/2, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Phước đi lang thang tại khu vực phường Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một.

Qua công tác xác minh và liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an xác định Phước là nghi phạm gây án mạng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Bình Dương đang bàn giao đối tượng Phước cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khám xét nhà riêng Thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, tối 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng và Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Khám xét nhà riêng Thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca. Ảnh: Nhóm PV

Được biết, ông Ca có liên quan tới một vụ án hình sự mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý, điều tra.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào tối 18/2, có nhiều xe ô tô cũng như người mặc thường phục xuất hiện bên ngoài nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại TP.Hải Phòng.

Xác nhận với PV Dân Việt sáng nay, một lãnh đạo phường Đằng Lâm nơi ông Ca sinh sống cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà riêng ông Ca vào khoảng 22h tối qua với sự chứng kiến của lãnh đạo phường Đằng Lâm. Cùng thời điểm, một ngôi nhà khác của tướng Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cũng bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét.

Trao đổi với báo chí đầu giờ chiều nay, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự vào ngày 18/2.

Ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2019. Trong thời kỳ ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, tại Hải Phòng xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng (tháng 1/2012) gây chấn động dư luận xã hội.

Thông tin mới vụ shipper bị đánh gãy 2 tay

Sáng 19/2, trao đổi với PV Dân Việt, chị Lâm Thị Thúy Viên (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), người nhà của shipper bị đánh gãy 2 tay cho biết, gia đình vẫn chưa hết bức xúc vì hành vi ngang nhiên đánh người của ông Trương Đình Nhạt.

Theo chị Viên, sau khi được thăm khám tại bệnh viện ở Đà Nẵng, anh Đạt được bác sĩ kết luận gãy 2 tay, cùng nhiều vết bầm trên tay, lưng, mặt.



"Trong sáng nay (19/2), em tôi (anh Đạt – PV) phải mổ để bắt vít cố định cánh tay. Gia đình tôi rất bức xúc, vì cuộc sống mưu sinh mà em tôi bị đánh ra nông nỗi này. Không biết sau này sức khỏe ra sao. Đến bây giờ, gia đình vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm hay xin lỗi từ phía ông Nhạt. Mong pháp luật xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng kẻ coi thường pháp luật", chị Viên nói.

Anh Đạt hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 11h ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến giao hàng tại nhà ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Do ông Nhạt không đồng ý nhận hàng, anh Đạt điện thoại cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán.

Trong thời gian khoảng 10 phút nói chuyện điện thoại, ông Nhạt và người bán hàng lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Nhạt tắt cuộc gọi và trả lại điện thoại cho anh Đạt. Lúc này, anh Đạt giải thích nếu không nhận hàng thì trả phí giao hàng là 30.000 đồng. Nghe vậy, ông Nhạt hăm doạ anh Đạt.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Nhạt đá vào người, dùng tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh và ném vào người anh Đạt. Vợ ông Đạt nghe chồng hô hoán liền chạy ra đóng cổng cùng chồng dùng vật dụng đánh tới tấp vào người anh Đạt.

Vết thương trên người anh Đạt sau khi bị đánh. Ảnh: D.B

Quá hoảng loạn, anh Đạt vội đẩy cửa chạy sang nhà dân gần đó trốn và nhờ người báo công an. Sau đó, anh Lâm Anh Đạt đã đến Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để trình báo sự việc. Anh Đạt được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Do thấy vết thương nguy hiểm, người nhà đã chuyển anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17, Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Công an huyện Tư Nghĩa đã mời ông Trương Đình Nhạt làm việc. Tại cơ quan công an, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.

Nam sinh viên thương tích nặng do bị chó tấn công

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 17h ngày 18/2, nam sinh viên của Trường Cao đẳng Lào Cai chạy bộ thể dục tại Khu đô thị Dragon, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai thì bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công trong nhiều phút. Rất may thời điểm đó có người dân đi qua phát hiện, cứu giúp và đưa em đi cấp cứu.

Clip nam sinh Trường Cao đẳng Lào Cai bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công. (Nguồn: Laocaionline)

Nạn nhân là em Hoàng V. (16 tuổi), dân tộc Mông, trú tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai). Em V. là sinh viên Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai. V. mới nhập học được khoảng 2 tháng.



Được biết, 2 con chó hung dữ trên là của chủ quán cơm hiện thuê bán hàng tại ki-ốt Trường Cao đẳng Lào Cai, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trong lúc chạy bộ thể dục tại Khu đô thị Dragon, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, em V. đã bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công. (Ảnh: Laocaionline)

Bác sĩ Nguyễn Văn Bách, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, thông tin: Chiều 18/2, bệnh viện đã tiếp nhận em V. trong tình trạng hoảng loạn, đa chấn thương trên toàn cơ thể. Tính sơ bộ có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương (không thể đếm hết) do răng chó cắn gây nên.

"Vết thương do chó cắn rất nhiều vi khuẩn, có thể chứa độc tố, nguy cơ nhiễm trùng rất cao nên phải để hở trong khoảng 5 - 7 ngày mới có thể phẫu thuật khâu lại" - bác sĩ Nguyễn Văn Bách cho hay.

Khởi tố vụ án xe tải va chạm xe con khiến 2 cha con tử vong

Ngày 19/2, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 cha con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã đưa tin vào khoảng 18h ngày 12/2, xe ô tô tải chở thư báo mang BKS 29H-723.79 do anh Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, trú tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chở một người trên xe đi theo hướng Quảng Nam - Kon Tum.

Khi đến Km 1431+127 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn cầu Đăk Pô Kô, thuộc thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei) thì xe tải va chạm với ô tô con mang BKS 34A-186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (37 tuổi, trú tại thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có 2 cháu Nguyễn Minh Tuyên (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Phúc (2 tuổi, con trai anh Tánh) và vợ Nguyễn Thị Thanh Kiều (35 tuổi).

Sau cú va chạm, anh Tánh và cháu Tuyên tử vong tại chỗ; còn chị Kiều và cháu Phúc bị thương nhẹ.