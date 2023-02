Phá đường dây ma túy "khủng", thu lô hàng 6 tỷ đồng

Tối 18/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệt xóa được đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 nghi phạm, thu 12kg Ketamine, 5.600 viên ma túy tổng hợp - theo PLO.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy trên. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ phá đường dây ma túy "khủng" từ CAND: Ngày 16/2, dưới sự chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổ công tác đặc biệt 238, Phòng Cảnh sát cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông thuộc khu vực biên giới.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 19h30' ngày 16/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996), đều trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 túi nilông màu xanh có in hình 5 ngôi sao có chữ nước ngoài (có trọng lượng 12kg ma túy loại Ketamine) và 5.600 viên hồng phiến.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống đối quyết liệt và phóng xe với tốc độ cao để bỏ chạy. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Tổ công tác đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng chia thành nhiều lớp nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy thu giữ được ở trên được nhận từ các đối tượng người Lào ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa giao cho các đối tượng người Quảng Bình tiêu thụ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến khoảng 2h ngày 17/2, tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Vũ Quang phối hợp Công an huyện Hương Sơn bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khương, SN 1991, trú tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Nguồn: CAND

Không dừng lại ở đó, vào lúc 3h cùng ngày tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, phối hợp Công an thị xã Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục bắt giữ đối tượng Phan Mạnh Hùng, SN 1995, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khi đối tượng đang bắt xe khách di chuyển vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Đậu Thế Anh và Nguyễn Văn Tiệp để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra, đến khoảng 8h ngày 18/2 tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Quốc Cường, SN 1996, trú tại thôn 1, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng đứng ra kết nối, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào vào các tỉnh, thành phía Nam.

Đây là một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đưa vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ với số lượng lớn, chia thành nhiều công đoạn, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Theo các đối tượng khai nhận, số ma túy nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng. Nguồn: CAND

Trước đó, vào ngày 8/2 Tổ công tác 238 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Hoài, SN 1974, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,9gr heroin; ngày 15/2 bắt giữ đối tượng Dương Anh Đức, SN 1982, trú tại phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh, thu giữ 5,01gr methamphetamine.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.